นายกฯ อนุทิน เดินทางถึง “เกาหลี” แล้ว พร้อมเข้าร่วมประชุมเอเปค ครั้งที่ 32 จ่อถกผู้นำสำคัญจากหลากหลายเขตเศรษฐกิจ แลกเปลี่ยนความร่วมมือมิติต่างๆ
เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 29 ต.ค. 2568 (ตามเวลาท้องถิ่น ณ นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี) นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย และ น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยา พร้อมด้วยคณะ ประกอบด้วย นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รมว.ต่างประเทศ นางศุภจี สุธรรมพันธ์ รมว.พาณิชย์ น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล เลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เดินทางถึงท่าอากาศยานฐานทัพอากาศกิมแฮ (Gimhae Air Base) นครปูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี นายชเว ฮย็อง-ชาน (Mr. Choe Hyoung-chan) ผู้อำนวยการสถาบันการทูตแห่งชาติเกาหลี ในฐานะผู้แทนรัฐบาลเกาหลี พร้อมคณะฝ่ายเกาหลีใต้ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยครั้งนี้ถือเป็นการเดินทางเข้าร่วมเวทีเศรษฐกิจระหว่างประเทศเป็นครั้งแรกของนายกรัฐมนตรี
จากนั้น นายกฯ และคณะ จะเดินทางต่อไปยังเมืองคยองจู ซึ่งเป็นสถานที่จัดการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ 32 และในวันเดียวกัน (29 ต.ค.) เวลา 18.30 น. นายกฯ จะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำ เพื่อเป็นเกียรติแก่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ และผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นกรณีพิเศษ (Special Dinner for APEC Economic Leaders) โดยมีนายอี แช มย็อง ประธานาธิบดีเกาหลีใต้ เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงฯ
ในการนี้ นายกฯ ได้มีโอกาสพบหารืออย่างไม่เป็นทางการกับผู้นำสำคัญจากหลากหลายเขตเศรษฐกิจ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และความร่วมมือในมิติต่างๆ อาทิ การค้า การลงทุน นวัตกรรม และการพัฒนาอย่างยั่งยืน