ภราดร ประชุมศูนย์ประสานและอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระพันปีหลวง เตรียมจัดบริการประชาชนต่างจังหวัด มาสักการะพระบรมศพ

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 ต.ค.2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายภราดร ปริศนานันทกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานและอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สปน.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น นายภราดร เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า ตามมติครม. ที่แบ่งคณะกรรมการออกเป็น 9 ชุดและศูนย์ประสานและอำนวยการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ถือเป็นหนึ่งในคณะกรรมการนั้น

จึงมีการพูดคุยหารือกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงการให้บริการประชาชนที่กำลังเดินทางเข้ามาที่กรุงเทพมหานคร เพื่อถวายสักการะพระบรมศพ และเตรียมการในหลายๆส่วน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์จะเดินทางมา โดยมอบหมายให้แต่ละจังหวัดและแต่ละอำเภอไปจัดตารางเวียนคิวว่าสามารถเข้ามาในแต่ละวันได้จำนวนเท่าใด

ขณะเดียวกันในบริเวณพื้นที่สนามหลวง จะจัดเป็นศูนย์อำนวยการฯ ในด้านต่างๆ อาทิ บริการด้านอาหาร การรักษาพยาบาล สุขภาพ และฉุกเฉิน เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถอำนวยความสะดวกพี่น้องประชาชนได้มากที่สุด

นายภราดร กล่าวว่า ขณะที่กระทรวงคมนาคม จะประสานงานในเรื่องจราจร และการเคลื่อนย้ายคนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัด เพราะการนำรถยนต์ส่วนตัวเข้ามาในงานพระราชพิธีทำได้ยาก จึงจำเป็นต้องหาพื้นที่จอดรถบริเวณด้านนอกพระบรมมหาราชวัง และหารถขนส่งมวลชน พาประชาชนเข้ามายังพระบรมมหาราชวัง

นอกจากนี้ รัฐบาลจะมีการประสานงานจิตอาสาต่างๆ เพื่อเข้ามาช่วยบริการพี่น้องประชาชนด้วย ซึ่งเบื้องต้นที่ประชุมได้ขอให้หน่วยงานที่เป็นคณะกรรมการฯ กลับไปดูภารกิจและหน้าที่ของตัวเอง โดยใช้พระราชพิธีตอนในหลวงรัชกาลที่ 9 เป็นตัวอย่าง และในวันที่ 3 พ.ย.นี้ จะประชุมติดตามความคืบหน้าร่วมกันอีกครั้ง

จากนั้น นายภราดร ได้พาสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ประสานงานการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง (ศปพ.) เพื่อเตรียมความพร้อมประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

ข่าวแนะนำ

ติดตามข่าวสด

Khaosod - ข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน

1

รู้ไว้ก่อนใช้สิทธิ คนละครึ่งพลัส ครั้งแรกห้ามเกินวันไหน ไม่งั้นถูกริบ ใช้ไม่ครบ 200 เงินจะทบมั๊ย
2

ย้ำ คนได้สิทธิ คนละครึ่งพลัส เตือนอย่าใช้ผิด ซื้ออะไรได้-ไม่ได้ เช็กเลยก่อนโดนตัดสิทธิ
3

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งแรก พุ่งแรง หลังวานนี้ดิ่งลงต่อเนื่อง
4

วิ่ง 30 นาที หรือ เดิน 60 นาที แบบไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ากัน คำตอบเกินคาด
5

อย่าเพิ่งหมดหวัง! หมอช้าง เปิดราศีได้เงินก้อนโต ราศีรับโชคไม่ทันตั้งตัว ราศีฟ้าเปิด
6

เช็กลิสต์ ร้านบุฟเฟ่ต์ ในกรุงเทพฯ เข้าร่วมโครงการ คนละครึ่งพลัส เริ่มแล้ววันนี้
7

ราคาทองวันนี้ 29 ต.ค.68 ประกาศครั้งที่20 ผันผวน ล่าสุดดีดแรง อย่าลังเล
8

เกิดอะไรขึ้น เสียงปืนดังสนั่นหลายนัด พ่อยิงลูก จมกองเลือดดับสลด
9

สภาพอากาศวันนี้ กรมอุตุฯ เตือน ฝนเพิ่มขึ้น เปิดชื่อจังหวัดไหน ตกหนักสุด
10

4 สิ่งต้องห้าม อย่าใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ ถ้าไม่อยาก "ลาภหาย"