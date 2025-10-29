ฉก.ทส. ลุยสอบ นายทุนรุกป่าแก่งกระจานกว่า 900 ไร่ สั่งพิสูจน์ น.ส. 3 ก. ย้อนหลัง “สุชาติ” ย้ำป่าของคนไทย ต้องเอาป่าคืน
เมื่อวันที่ 29 ต.ค.2568 นายสุชาติ ชมกลิ่น รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) มอบหมายชุด ฉก.ทส. นำโดย พล.ต.ต.นันทชาติ ศุภมงคล ที่ปรึกษา รมว.ทส. หัวหน้าชุดเฉพาะกิจ กระทรวงทรัพยากรฯ (ฉก.ทส.) ดำเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกป่าบนพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน และพื้นที่ราชพัสดุอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายรัฐบาลที่เร่งปราบปรามกลุ่มนายทุนและผู้มีอิทธิพล ที่กระทำผิดเกี่ยวกับกฎหมายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ล่าสุด ชุด ฉก.ทส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กรมสอบสวนคดีพิเศษ และ ศูนย์กลางทหารราบค่ายธนะรัชต์ ลงพื้นที่ตรวจสอบการบุกรุกพื้นที่ป่ากว่าพันไร่ ในท้องที่หมู่ที่ 1 ตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งเดิมเป็นภูเขาอุดมสมบูรณ์และเป็นพื้นที่ดูแลของทหาร พบว่ามีกลุ่มนายทุนเข้าบุกรุก โดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานฯ เคยเข้าตรวจพบเมื่อเดือนเม.ย.67 และสั่งห้ามดำเนินการใด ๆ เนื่องจากไม่มีเอกสารสิทธิมายืนยัน กระทั่งมีการตรวจสอบล่าสุด พบว่ามีการลักลอบขุดดินไปใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง จนภูเขาทั้งลูกเหลือสภาพเป็น ดินลูกรัง และยังพบการขุดบ่อปิดทางน้ำสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
ข้อมูลจากกรมที่ดินระบุว่า นายทุนกลุ่มนี้ถือครองเอกสารสิทธิ น.ส. 3 ก. ในเขตที่ราชพัสดุกว่า 2,016 ไร่ และในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน 1,146 ไร่ รวมเนื้อที่ 3,162 ไร่ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบของ ฉก.ทส. พบว่ามีการ ลักลอบเปิดพื้นที่ป่าใหม่นอกเหนือเอกสารสิทธิ เพิ่มเติมอีกกว่า 914 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่อุทยานฯ 81 ไร่ และพื้นที่ราชพัสดุ 833 ไร่
พล.ต.ต.นันทชาติ ระบุว่า ต้องตรวจพิสูจน์ข้อเท็จจริงการได้มาของที่ดินตามเอกสารสิทธิ น.ส.3 ก. เพราะสังเกตได้ว่าพื้นที่นี้เป็นป่า ไม่ใช่บ้านของประชาชน ตรงนี้ไม่สามารถออกเอกสารสิทธิ์ได้ แต่ต้องดูต้นสายปลายเหตุเป็นมาอย่างไร ขณะนี้ได้สั่งการให้กรมอุทยานฯ ดำเนินการ อ่านแปรภาพถ่ายทางอากาศ เพื่อนำหลักฐานที่ชัดเจนเข้าสู่กระบวนการสอบสวนและกระบวนยุติธรรม
ซึ่งได้มีการแจ้งความร้องทุกข์ต่อสถานีตำรวจและร้องทุกข์ต่อ ป.ป.ช. แล้ว รวมถึงกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและอยู่ระหว่างพิจารณานำเข้าเป็นคดีพิเศษ และจะมีการตรวจสอบย้อนหลังไปถึงผู้ที่มีอำนาจในการออกเอกสารสิทธิทั้งหมด
“ส่วนอิทธิพล ผมพูดได้เลยว่า ไม่ต้องไปกลัว ผมพูดทุกครั้ง เราเป็นข้าราชการ ถ้าเรากลัวอิทธิพล ประชาชนจะอยู่อย่างไร เราต้องเป็นที่พึ่งของประชาชนหากเรากลัว ก็จบ ประเทศนี้ก็จบ อยากจะบอกน้อง ๆ สื่อว่า ให้ถามรัฐมนตรีฯ ท่านกลัวอิทธิพลหรือไม่” พล.ต.ต.นันทชาติกล่าว
พร้อมยังบอกด้วยว่า รู้สึกไม่สบายใจที่ป่าถูกทำลาย มันเป็นของพวกเราคนไทยทุกคน แต่มีบางคนเอามาทำแบบนี้ ป่า ต้นไม้ ไม่ได้ปลูกและขึ้นมาให้เวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นรัฐมนตรีฯ สุชาติ สั่งให้ผมมา และบอกว่า ถ้าผิด ต้องเอาป่า เอาต้นไม้ คืน
พล.ต.ต.นันทชาติ ยังแสดงความเป็นห่วงถึงผลกระทบต่อสัตว์ป่า โดยเฉพาะ ช้างป่ากว่า 300 ตัว ที่อาศัยในอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ซึ่งการบุกรุกป่าจะทำให้ช้างหนีเข้าพื้นที่ชาวบ้าน เสี่ยงถูกทำร้ายและตัดงาขาย “เราต้องทำให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่อนุรักษ์ป่า อย่างน้อยให้ช้าง 300 ตัวนี้ ได้มีบ้านอยู่