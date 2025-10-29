สมศักดิ์ โวยสภาฯ ถ่วงร่าง พ.ร.บ.อสม. เชื่อ ปชน. เจ้าของร่างหลักไม่พอใจถูกปรับแก้ ทำอสม.ทั่วประเทศผิดหวัง วอน สส. เร่งผ่านทันทีหลังเปิดสมัยหน้า
เมื่อเวลา 18.30 น. วันที่ 29 ต.ค. 2568 ที่รัฐสภา นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) กล่าวว่า จากกรณีที่กมธ. ได้พิจารณาร่างดังกล่าวแล้วเสร็จ และมีการบรรจุระเบียบวาระการที่ประชุมวันนี้ที่ 4.7 ในวาระ 2 และ 3 แต่ดูเหมือนจะมีความพยายามถ่วงเวลาไม่ให้กฎหมายนี้ผ่านสภาฯ โดยการพิจารณาวาระ 4.6 เรื่องร่างพ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา มีการใช้เวลามาก ทั้งที่มีไม่กี่มาตรา
“สส.ส่วนใหญ่ไม่เข้าประชุม ถ่วงเวลาพิจารณา บางครั้งเข้าไปยกมือให้ เมื่อมาตราต่อไปก็ถ่วงเวลาอีก นอกจากนี้ยังมีการจะเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องสแกมเมอร์ด้วย ทำให้ตัวแทนอสม.จาก 6 จังหวัดที่มาร่วมฟังการพิจารณา ต้องเสียเวลาทั้งวัน”
นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ที่ผ่านมากมธ.พิจารณาอย่างราบรื่น โดยมีทั้งหมด 7 ร่าง โดยใน 6 ร่าง มีลักษณะคล้ายกัน แต่มี 1 ร่างคือของพรรคประชาชน มีความแตกต่างและทางกมธ.ได้ยึดร่างของพรรคประชาชนเป็นหลักในการพิจารณา โดยที่ประชุมมีการปรับแก้เนื้อหาบางส่วน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของอสม.
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ตนสันนิษฐานว่าเหตุผลที่มีการดึงร่างไว้ เพราะมีการปรับแก้และไม่สอดคล้องกับเนื้อหาที่เหลือ ประกอบกับจะมีการเสนอญัตติด่วนด้วยวาจาเรื่องสแกมเมอร์เข้ามา จึงทำให้หลายพรรคไม่สบายใจ ไม่อยากให้พูดถึงสแกมเมอร์ และไม่อยากให้ร่างอสม.ผ่านสภาฯ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบที่อสม.ทั้งประเทศรอที่จะใช้กฎหมายฉบับนี้ ตนจึงต้องการให้อสม.ได้รับรู้ว่าปัญหาอุปสรรคคืออะไร
นายสมศักดิ์ กล่าวต่อว่า ร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ มีประชาชนแสดงความเห็นถึง 3 แสนคน เห็นด้วยกับพ.ร.บ.นี้กว่า 89% ส่วน 11% ที่เหลือไม่ใช่ไม่เห็นด้วย แต่ให้ข้อติติงเรื่องการเกษียณอายุหรือการเริ่มต้นการทำงานของอสม. เราก็ได้ปรับแก้ตามความเห็นเหล่านั้นแล้ว มีพ.ร.บ.น้อยมากที่ประชาชนจำนวนมากให้ความสนใจแบบนี้ แสดงว่าอสม.ให้ความสนใจและแสดงความเห็นตามรัฐธรรมนูญมาตรา 77 อย่างหนาแน่น
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ขอให้สส.ทุกพรรคคิดว่าการกระทำของพวกท่านเป็นปัญหากับอสม.หรือไม่ ขอให้ทำงานแก้ตัวอีกครั้งเมื่อเปิดสภาฯ ในเดือนธ.ค. อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่าเมื่อจะมีการยุบสภาวันที่ 31 ม.ค. 69 เป็นไปได้หรือไม่ว่าการที่แก้ไขไปทำให้เขาเสียความรู้สึกหรือเสียหน้า จึงทำให้ช้าออกไปอีก
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า ยังมั่นใจหรือไม่ว่ากฎหมายฉบับนี้จะผ่านสภาฯ ในสมัยประชุมหน้า นายสมศักดิ์ กล่าวว่า หากผ่านสภาฯ ก็ยังติดเงื่อนเวลาการพิจารณาในชั้นวุฒิสภาอีก เพราะเรามีเวลาไม่ถึง 1 เดือนที่จะยุบสภาแล้ว แต่หากผ่านวาระ 3 ได้วันนี้ และอยู่ในการพิจารณาของสว.อีก 1 เดือน เมื่อเปิดสมัยประชุมก็มีโอกาสที่จะผ่านและประกาศใช้ได้
นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า ตนได้คำนวณไทม์ไลน์ไว้หมดแล้ว และต้องยอมรับว่าเป็นกฎหมายที่ดี หากมีการเลือกตั้งเราต้องกลับไปนับ 1 ใหม่ กว่าจะผ่านคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะยังมีกับดักทางการเมืองและกฎหมายรัฐธรรมนูญเป็นตัวแปร
เมื่อถามว่ามีการตั้งข้อสังเกตว่าหากกฎหมายดังกล่าวผ่าน พรรคเพื่อไทยจะถือเป็นผลงานใช้หาเสียงในการเลือกตั้งครั้งหน้า นายสมศักดิ์ กล่าวว่า ไม่ใช่การได้เปรียบเสียเปรียบ พรรคการเมืองไหนมาเป็นรัฐบาลก็ต้องพยายามทำให้ดี บางคนไม่เคยบริหารก็คิดมากไป ทำเป็นนิสัยหรือไม่
ด้านนางวิลัยวัลย์ ธงสันเทียะ ประธานชมรมอสม.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.นครราชสีมา กล่าวว่า เรามีความคาดหวังร่างพ.ร.บ.อสม.ฉบับนี้จะได้เข้าสภาฯ ความจริงมีทั้งหมด 7 ร่าง เราไม่ได้คัดค้านร่างของพรรคประชาชนที่เป็นร่างหลัก และเราไม่ได้ตัดทั้งหมด แต่เราได้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับการทำงานของพี่น้องอสม.เพราะเรามีส่วนได้ส่วนเสีย
นางวิลัยวัลย์ กล่าวต่อว่า ประเทศไทยเรามีอสม.ล้านกว่าคนรอกฎหมายรับรองเพื่อให้ได้พัฒนาตัวเองและมีความเข้มแข็ง และเพื่อให้การทำงานไม่ให้คนมากังขาว่าเป็นอิสระ แต่ไม่มีกฎหมายมารองรับ เช่นปัญหาโควิด-19 เราถูกแจ้งจับที่เข้าไปบุกรุกในบ้าน เพราะไม่มีกฎหมาย ครั้งนี้เราก็มีความคาดหวังสูงมาก แต่ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้น เป็นการดึงเกมเพื่อไม่ให้ร่างพ.ร.บ.อสม.เข้าสภาฯ และร่างดังกล่าวเป็นของทุกพรรคที่เสนอเข้ามา
“รู้สึกเสียใจ เสียความรู้สึก มันไม่น่าเกิดขึ้นในสภาฯ แห่งนี้ ไม่น่าเกิดขึ้นที่มีบรรยากาศแบบดึงเกมเพื่อไม่ให้อันนี้เข้า อันนี้ออก มันไม่ใช่ ท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนที่เลือกเข้ามา ทำหน้าที่ของท่านเถอะ ไม่มีใครมีส่วนได้ส่วนเสีย”
“พี่น้อง อสม.อยากมีกฎหมายรองรับเท่านั้นเอง เพราะร่างทั้ง 7 ฉบับอยู่ด้วยกัน แต่ทำไมไปมองว่าเป็นร่างของครม.เพราะเรามีการทำประชาพิจารณ์ 4 ภาคที่มีส่วนร่วมมีข้อเสนอ ไม่มีฉบับไหนเสีย ฉบับไหนได้ แต่อยู่ในฉบับเดียวกัน เพียงแต่ชื่ออาจจะถูกตัดไปเพื่อให้สอดคล้องกัน” นางวิลัยวัลย์ กล่าว