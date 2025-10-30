สุทิน ลั่นยังทำงานอยู่กับเพื่อไทย จวกคนปล่อยข่าวไม่หวังดี หวังสร้างภาพพรรคเลือดไหลออก เตรียมใช้สิทธิเลือกหัวหน้า-กรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2568 นายสุทิน คลังแสง สส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวจะยื่นลาออกจากพรรคเพื่อไทยและไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง ก่อนหน้านี้ตนก็เคยชี้แจงไปชัดเจนแล้ว

จากวันนั้นจนถึงวันนี้ยังยืนยันว่ายังคงทำงานอยู่กับพรรคเพื่อไทย เชื่อว่าคนที่ปล่อยข่าวเป็นผู้ไม่หวังดีกับตนรวมถึงกับพรรคเพื่อไทย คงหวังสร้างกระแสทำให้ดูว่าพรรคเพื่อไทยยังมีเลือดไหลออก

นายสุทิน กล่าวว่า ทยืนยันว่ายังไม่คิดจะไปไหน ยังคงทำงานอยู่กับพรรคเพื่อไทย โดยวันที่ 31 ต.ค. ตนจะเข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญพรรคเพื่อไทย เพื่อใช้สิทธิ์เลือกหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค(กก.บห.) ชุดใหม่ด้วย ไม่ว่าสมาชิกพรรคจะเลือกใครเป็นหัวหน้าและกก.บห.ชุดใหม่ ตนก็พร้อมยอมรับทุกคน

