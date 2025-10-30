“นายกฯ อนุทิน” หารือ “SK bioscience” เสริมความมั่นคงด้านวัคซีน ลดพึ่งพาต่างชาติ หวังรองรับการระบาดในอนาคต ไทยจะมีวัคซีนภายใน 100 วัน

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 30 ต.ค. 2568 (ตามเวลาท้องถิ่นเมืองคยองจู ซึ่งเร็วกว่ากรุงเทพฯ 2 ชั่วโมง) ณ โรงแรม Commodore Gyeongju เมืองคยองจู สาธารณรัฐเกาหลี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย หารือทวิภาคีกับนายอัน แจ-ยง (Mr. Ahn Jaeyong) ประธานบริษัท SK bioscience Co., Ltd. และ นายเช แทวอน (Mr. Chey Tae-Won) โดยมีนายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รมว.สาธารณสุข ร่วมหารือด้วย

โดยนายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายกฯ ได้กล่าวในการหารือถึงสมัยที่เคยดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี และรมว.สาธารณสุข ในปี 65 ก็ได้หารือเกี่ยวกับโครงการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่าง GPO และ NVI กับ SK bioscience ซึ่งรัฐบาลมีเป้าหมายชัดเจนต่อการเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของไทย ส่งเสริมการใช้วัคซีนที่ผลิตในประเทศ ภายใต้ยุทธศาสตร์การพึ่งพาตนเองด้านวัคซีนของชาติ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการยกนะดับศักยภาพโรงงานผลิตวัคซีนขององค์การเภสัชกรรมไทย ให้สามารถพัฒนาวัคซีนที่ผลิตจะมีราคาเหมาะสม และประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้ รวมถึงการมีวัคซีนที่ครอบคลุม เพี่อเป็นการเตรียมความพร้อม และรองรับวิกฤตด้านสุขภาพ ด้วย

นายกฯ คาดหวังว่าหากมีความร่วมมือระหว่าง GPO และ SK bioscience ในการผลิตวัคซีน ไทยจะมีวัคซีนภายใน 100 วัน หากเกิดภาวะระบาดใหม่ด้วยราคาเหมาะสม และรัฐบาลมีหน้าที่ดูแลประชาชนทุกกลุ่ม โดยเฉพาะลดความเสี่ยงต่อประชาชนกลุ่ม 608 ด้วย

ขณะที่ ประธานบริษัท SK bioscience Co., Ltd. กล่าวถึงความร่วมมือในการร่วมทุน (JointVenture: JVC) กับองค์การเภสัชกรรม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการถ่ายทอดเทคโนโลยี และองค์ความรู้การผลิตวัคซีน เชี่อว่าการร่วมมือกับไทยจะนำไปสู่การผลิตวัคซีนตามความคาดหวัง และขอบคุณนายกฯ ที่ให้คำแนะนำในการพัฒนาวัคซีนที่ครอบคลุม และหลากหลาย เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนทั้งในไทย และระดับภูมิภาคด้วย

