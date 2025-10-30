กลุ่มสว.สำรอง ร้องศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งให้ สว. 136 คนหยุดปฏิบัติหน้าที่-ให้กกต.ส่งสำนวนคดีฮั้วมาที่ศาลภายใน 7 วัน พร้อมกำลังใจสว.นันทนา หลังจากโดนโหวตฝ่าฝืนจริยธรรม
เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2568 ที่ศาลฎีกา ถนนราชดำเนินใน กลุ่มสว.สำรอง นำโดยพล.ต.ท.คำรบ ปัญญาแก้ว พร้อมตัวแทนสว.สำรอง 10 คน ได้ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เพื่อขอให้วินิจฉัยให้ถอดถอนและมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ของสว. จำนวน 136 คน
พล.ต.ท.คำรบ กล่าวว่า วันนี้ตนและตัวแทนสว.สำรอง มายื่นเรื่องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เนื่องจากที่ผ่านมา กกต.ใช้เวลาค่อนข้างนานในการพิจารณาคดีฮั้วสว.เกินกว่าที่กำหนด จากการประกาศผลเลือกตั้งเมื่อวันที่ 10 ก.ค.2567 หลังจากนั้นมีการร้องคัดค้านมาหลายครั้ง
รวมถึงนายแสวง บุญมี เลขาธิการกกต. ได้แถลงในวันประกาศผลเลือกตั้งว่ามีการร้องคัดค้าน และการสอบสวนจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์ โดยจะมีปปง.และกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้ามารวบรวมหลักฐาน
พล.ต.ท.คำรบ กล่าวต่อว่า หลังจากนั้นมีการสอบสวนพยานคือกลุ่มสว.สำรองอย่างพวกตนเรื่อยมา แต่พอไปติดตามความคืบหน้าก็ไม่มีความคืบหน้า กระทั่งดีเอสไอยื่นมือเข้ามาดำเนินการในเรื่องคดีอั้งยี่ ฟอกเงิน และการฮั้วสว.เข้ามาให้กับกกต.ในช่วงเดือนก.พ. ก่อนตั้งคณะสอบสวนชุดที่ 26 เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
วันที่ 17 ก.ค. ชุดสืบสวนชุดนี้จึงส่งหลักฐานให้กับกกต. จากนั้นกกต.ได้ตรวจสำนวนหลักฐานอีกประมาณ 60 วันและส่งให้คณะกรรมการกกต.ชุดใหญ่อีกครั้ง จนตั้งคณะอนุกรรมการวินิจฉัยขึ้นมาอีกชุดและดำเนินการเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าว่ากันตามระเบียบการไต่สวนของกกต.ที่ออกไว้และระบุว่าการดำเนินการทั้งหมดจะต้องเสร็จสิ้นช้าที่สุดภายใน 1 ปี แต่ขณะนี้เรื่องผ่านมา 1 ปี กับอีก 4 เดือนแล้ว
คณะสว.สำรองไปทวงถามความคืบหน้าเพื่อให้กกต.ได้ชี้แจงว่ามีส่วนไหนติดขัดหรือล่าช้า แต่กกต.ไม่ได้บอกอะไรที่เป็นชิ้นเป็นอัน บอกแค่ว่ามีการดำเนินการ 4 ขั้นตอน ในกรอบเวลาของกกต. ในส่วนนี้กลุ่มสว.สำรองจึงเห็นว่ากกต.ยื้อเวลา แม้กระทั่งการตั้งชุดวินิจฉัยที่ผ่านมา 1 เดือนเศษกลับไม่มีการประชุมหารือเรื่องนี้เลย ตนจึงสงสัยว่าจะตั้งชุดวินิจฉัยดังกล่าวเพื่อดึงเวลาหรือเร่งรัดอะไรหรือไม่
จึงมีคณะสว.สำรองอีกกลุ่มหนึ่ง เดินทางไปฟ้องกกต.ในคดีอาญา มาตรา 157 และมาตรา 172 ไว้แล้ว แต่กกต.กลับไม่มีท่าทีจะเร่งรัดคดีดังกล่าว ตนจึงมองว่ากกต.น่าจะกระทำผิด ไม่ปฏิบัติตามระเบียบและข้อบังคับที่กกต.กำหนดไว้เอง
กลุ่มสว.สำรอง เห็นว่ากกต.ได้กระทำผิดจึงใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งภายใน 3 วัน และอยากเรียกร้องความเป็นธรรมและความยุติธรรมเพื่อให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง พิจารณาสั่งการไปยังกกต.ว่าให้สรุปและนำสำนวนทั้งหมดส่งมายังศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งภายใน 7 วัน
พล.ต.ท.คำรบ กล่าวอีกว่า ขณะนี้เจตนาของการยื้อเวลาเพื่อส่งให้สว.ในสภาใช้สิทธิเลือกหรือเห็นชอบองค์กรอิสระต่างๆ ตนและกลุ่มสว.สำรองจึงขอให้ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง ขอให้สว.กลุ่มนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำสั่ง
ส่วนที่น.ส.นันทนา นันทวโรภาส สว. ถูกกลุ่มสว.โหวตฝ่าฝืนจริยธรรมและส่งเรื่องให้กับป.ป.ช. พล.ต.ท.คำรบ กล่าวว่า ในเรื่องจริยธรรม ตนมองว่าเป็นเรื่องนามธรรม บางอย่างเป็นสีดำมากกว่า แต่อาจมองว่าไม่ผิดจริยธรรม แต่กรณีของ น.ส.นันทนา อาจมีสีดำจุดเล็ก ๆ ขึ้นบนสีขาว
ทางกลุ่มของตนมองว่ากรณีนี้น.ส.นันทนา ได้พยายามต่อสู้และมีเจตนารมณ์หลายอย่างที่ต่อสู้เพื่อความเป็นธรรม ก่อนหน้านี้กลุ่มของตนจึงได้เข้าไปให้กำลังใจ เพราะเชื่อว่า น.ส.นันทนา มีความสุจริตใจและต้องการหาความจริง ตนจึงหวังว่าเจ้าตัวจะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมจากประชาชน