เอม-สามี เข้าเยี่ยม ทักษิณ ปรับตัวได้ดี มีความดันเล็กน้อย พร้อมบอกว่าอยู่ในเรือนจำมาสองเดือนแล้ว แต่ยังไม่ได้รับหน้าที่อาสาช่วยงานเรือนจำฯ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 30 ต.ค.2568 ที่เรือนจำกลางคลองเปรม กรุงเทพฯ โดยวันนี้ถือเป็นครั้งที่ 12 สำหรับการเยี่ยมญาตินายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ถูกคุมขังตามคำสั่งบังคับโทษ นับแต่วันที่ 9 ก.ย.ที่ผ่านมา
ในวันนี้มีน.ส.พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ หรือเอม และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ สามีของน.ส.พินทองทา เป็นตัวแทนครอบครัวเข้าเยี่ยม พร้อมกับนายวิญญัติ ชาติมนตรี ทนายความประจำตัวนายทักษิณ
น.ส.พินทองทา พร้อมสามี เดินทางมาถึงเรือนจำกลางคลองเปรม โดยนั่งรถตู้ส่วนบุคคล ยี่ห้อ Mercedes-Benz (V 220d) สีขาว ป้ายทะเบียน 9 กย 59 กรุงเทพมหานคร จากนั้นทั้งคู่ ได้เดินไปพบกลุ่มคนเสื้อแดงที่มาให้กำลังใจครอบครัวชินวัตร โดย น.ส.พินทองทา และนายณัฐพงศ์ ได้ยกมือไหว้และร่วมพูดด้วยสีหน้ายิ้มแย้ม ก่อนเดินเข้าด้านในเรือนจำฯ
ต่อมาเวลา 11.00 น. น.ส.พินทองทา พร้อมด้วยนายณัฐพงศ์ ได้เดินออกจากเรือนจำหลังเข้าเยี่ยมนายทักษิณ
นายณัฐพงศ์ เปิดเผยว่า วันนี้คุณพ่อบอกว่าปรับตัวได้ และบอกว่าอีกแป๊บเดียวก็จะสองเดือนแล้ว แต่มีปัญหาเรื่องความดันเล็กน้อย ส่วนวันพรุ่งนี้ (31 ต.ค.) จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนใหม่ ได้มีพูดคุยกับนายทักษิณ หรือไม่นั้น เรื่องนี้ไม่ได้พูดคุยกันเลย เราเพียงมาเยี่ยมคุณพ่อตามปกติ
ส่วนระหว่างที่อยู่ด้านในเรือนจำฯ นายทักษิณ ได้ช่วยงานอาสาของเรือนจำฯ อย่างไรหรือไม่นั้น เรื่องนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงเป็นพิเศษ ยังไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเท่าไร แต่ยืนยันคุณพ่อปรับตัวได้ดี
ผู้สื่อข่าวถามว่าใกล้จะถึงช่วงเวลาของการเลือกตั้งใหญ่แล้ว ยังคงสนใจจะลงเล่นการเมืองหรือไม่ นายณัฐพงษ์ หันมายิ้มแต่ไม่ได้ตอบคำถาม
จากนั้นทั้งคู่ได้เดินเข้าไปยกมือไหว้ทักทายพูดคุยกับพี่น้องคนเสื้อแดงที่มารอให้กำลังใจ และบอกเล่าอาการ ความเป็นอยู่ของนายทักษิณให้กับคนเสื้อแดงได้รับฟังด้วยตัวเอง คุณป้าแต๊ว อายุ 78 ปี คนเสื้อแดงจากกำแพงเพชร และป้าหลิน คนเสื้อแดง อายุ 80 ปี ที่เดินทางมาจากบ้านพักแถวสนามบินสุวรรณภูมิ จ.สมุทรปราการ และร่วมบันทึกภาพเพื่อเป็นกำลังใจระหว่างกัน
ป้าแต๊ว กล่าวว่า ตนมาให้กำลังใจครอบครัวชินวัตรที่เรือนจำกลางคลองเปรมได้หลายวันแล้ว และวันนี้จะเดินทางกลับบ้านที่กำแพงเพชร ซึ่งตนได้พูดคุยกับน.ส.พินทองทา ถามถึงนายทักษิณ ซึ่ง น.ส.พินทองทา ก็บอกว่าท่านปรับตัวได้ ส่วนจะได้กลับบ้านเมื่อไหร่ อาจจะต้องรอก่อนตามระยะเวลา อย่างไรก็ดี นายทักษิณ ได้ฝากขอบคุณคนเสื้อแดงทุกคนที่คอยมาให้กำลังใจเสมอ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บรรยากาศกลุ่มคนเสื้อแดงที่เดินทางมาให้กำลังใจครอบครัวชินวัตรในช่วงหลังมานี้มีจำนวนน้อยลงกว่าช่วงแรก รวมถึงการเปิดเครื่องเสียงเพลงประกอบดนตรีด้านหน้าเรือนจำกลางคลองเปรม ก็ไม่มีแล้ว