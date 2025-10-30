โฆษกรัฐบาล เผยภาพ อนุทิน-นายกฯนิวซีแลนด์ บังเอิญเจอ โผเข้ากอดทักทาย หลังรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงพักประชุมเอเปค

เมื่อวันที่ 30 ต.ค.2568 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ภาพบรรยากาศขณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรมว.มหาดไทย เดินกลับจากรับประทานอาหารกลางวัน

โดยระบุข้อความว่า “ระหว่างที่ท่านนายกฯ กำลังเดินไปขึ้นรถหลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ บังเอิญพบ นายคริสโตเฟอร์ ลักซอน นายกรัฐมนตรีนิวซีแลนด์ ที่กำลังเดินไปทานอาหารกลางวัน ตื่นเต้นดีใจกัน ทั้งทีมงานทั้งสองประเทศ และประชาชน SK เจ้านายฉันกำลังกินไอติมอยู่ด้วย เลยมี พร็อพ ถ่ายรูปเลย”

โฆษกรัฐบาล เผยภาพ “อนุทิน-นายกฯนิวซีแลนด์“ บังเอิญเจอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายกฯ ได้เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน ใกล้กับสถานที่ประชุมเอเปค และได้พบกับนายกฯนิวซีแลนด์ โดยบังเอิญ ทันทีที่พบ นายกฯนิวซีแลนด์ได้เดินเข้ามาทักนายอนุทิน จากนั้น นายอนุทิน ได้แนะนำคณะทำงานที่ร่วมเดินทางมาด้วย ก่อนจะพูดคุยหยอกล้อ และถ่ายภาพร่วมกันอย่างเป็นกันเอง

