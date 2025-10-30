“บวรศักดิ์” บอกยังให้คำตอบ กกต. ไม่ได้ ส่งคำถามประชามติเมื่อไหร่ ย้ำยึดกรอบ 60 วัน เหตุรัฐธรรมนูญยังไม่ได้ตั้งไข่ ยันรัฐบาลพร้อมหนุนเปิดเวทีทำความเข้าใจ MOU

เมื่อเวลา 14.00 น. วันที่ 30 ต.ค. 2568 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เร่งรัดให้รัฐบาลส่งคำถามในการทำประชามติภายในวันที่ 13 ม.ค.69 หากจะเลือกตั้งในวันที่ 29 มี.ค.69 ว่า ยังมีเวลา รัฐบาลเอา 60 วันตรง เพราะ 1.ยังไม่เห็นตัวร่างรัฐธรรมนูญ 2.เรื่องเอ็มโอยู 2543-2544

ตนจะเชิญนักวิชาการที่รู้จริง ไม่ใช่กูรูในสื่อ มาคุยกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงกลาโหม จึงไม่อาจบอก กกต.ได้ว่า คำถามจะเสร็จในเวลาที่ กกต.ปรารถนาหรือไม่

แต่แน่นอนว่า ตนกับนายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต รู้จักกันมาสามสิบปี รู้จักมักคุ้นกันพอสมควร จะคุยเพื่อหาทางออกที่ดีที่สุด เพื่อให้ข้อมูลประชาชนได้เข้าใจง่ายที่สุด โดยจะเปิดเวที ซึ่งรัฐบาลจะเอื้ออำนวยเวทีให้ แต่ไม่ใช่คนจัด เพราะจะถูกหาว่าชี้นำ

ซึ่งคนจัดต้องขอความกรุณาสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา ที่มีคณะกรรมาธิการศึกษาเรื่องนี้ ผู้แทนทุกพรรคให้จัด โดยรัฐบาลจะเอาโทรทัศน์หรือสื่อวิทยุของรัฐมาขยายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

“กกต.แสดงความประสงค์ของ กกต. แต่ตามกฎหมาย คือ 60 วันก่อนทำประชามติ รัฐบาลคงพยายามเอื้อให้เป็นไปตามสิ่งที่ กกต.ปรารถนามากที่สุด แต่รัฐบาลบงการไม่ได้ สภาจะพิจารณาเสร็จหรือไม่ จะผ่านวาระสามหรือไม่ รัฐบาลไปยุ่งไม่ได้ ถ้ารัฐธรรมนูญผ่านเราค่อยมาตั้งคำถาม เอ็มโอยูก็ต้องหารือกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เอาที่ทำแล้วประเทศไม่เสียประโยชน์” นายบวรศักดิ์ กล่าว

