บก.น.4 บช.น สน.วังทองหลาง ขอรายงานเหตุ 131 (ชิงทรัพย์ จับกุมตัวได้) พื้นที่ สน.วังทองหลาง

1. วันเวลาที่เกิดเหตุ วันที่ 3 ตุลาคม 2568 เวลา 05.00น. 2. สถานที่เกิดเหตุ ร้านข้าวแกงกะดาโภชนา ซอยรามคำแหง 53 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร

3. ผู้เสียหาย : นางสาวนู อายุ 50 ปี โทร 0930146857 4. ผู้ต้องหา นายธนภัสสร์ พุ่มยี่สุ่น เลขบัตร ปชช.1103703408542 5. ทรัพยสินที่ถูกประทุษร้าย สร้อยข้อมือทองคำหนัก 2 บาท

6. พฤติการณ์แห่งคดีโดย ผู้เสียหายแจ้งว่าระหว่างตนขายข้าวแกงอยู่ที่ร้านข้าวแกงฯที่เกิดเหตุ ได้มีชายไม่ทราบว่าเป็นใครใช้มีดจี้ตนและดึงเอาสร้อยข้อมือทองคำของตนไป ตนจึงใช้ที่ตักแกงไล่ตีผู้ก่อเหตุ ผู้ก่อเหตุจึงวิ่งหนีและได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีไปทางท้ายซอยรามคำแหง53

จากนั้นได้มีพลเมืองดีและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ติดตามไปถึงซอยลาดพร้าว107แยก14 ซึ่งเป็นทางตัน ผู้ก่อเหตุได้ขับรถจยย.ล้มลงและมีพลเมืองดีสามารถควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้ และได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมตัวในทันที พร้อมพวก

7. ชื่อหัวหน้าสถานี : พ.ต.อ.เจษฎา ยางนอก ผกก.สน.วังทองหลาง โทร 086-310-4455 8. พนักงานสอบสวน พ.ต.ท.ยศวัจน์ อริยนวศรีกุล สว.(สอบสวน)ฯ โทร. 085-939-5596 ผู้รายงาน : จ.ส.ต.โอภาส ทอง

