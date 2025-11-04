โมตุล เปิดตัวน้ำมันเครื่อง Motul 7000 4T และ Motul Scooter Power LE 4T ขนาดใหม่ 0.8 ลิตร
ประสิทธิภาพสูง สะดวก ใช้ง่าย สำหรับผู้ขับขี่ทุกวัน
Motul ผู้นำนวัตกรรมน้ำมันหล่อลื่น ระดับโลกที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 170 ปี ภูมิใจประกาศเปิดตัว Motul 7000 4T ขนาดใหม่ 0.8 ลิตร เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้ามอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก ให้กับผู้ขับขี่ที่มองหาน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ที่มาพร้อมประสิทธิภาพเหนือชั้นและการปกป้องเครื่องยนต์ในทุกการเดินทาง
Motul 7000 4T คือน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ที่พัฒนาเพื่อให้การหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม (น้ำมันหล่อลื่นที่ยอดเยี่ยม) ตอบสนองการทำงานของเครื่องยนต์ได้รวดเร็ว และปกป้องได้อย่างต่อเนื่อง ได้รับการรับรองมาตรฐานล่าสุด API SP และ JASO MA2 มั่นใจได้ว่ามีความเข้ากันได้ดีกับเครื่องยนต์ 4 จังหวะรุ่นใหม่และระบบคลัตช์เปียก
Motul Scooter Power LE 4T น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ 100% ประสิทธิภาพสูง สำหรับเครื่องยนต์สกูตเตอร์ 4 จังหวะรุ่นล่าสุด มาพร้อมคุณสมบัติการเผาไหม้สะอาด ปล่อยไอเสียต่ำ และผ่านการออกแบบตามข้อกำหนด JASO MB ที่ผู้ผลิตแนะนำโดยเฉพาะ
ด้วยเทคโนโลยีสูตรสังเคราะห์ล้ำสมัย ช่วยควบคุมการเกิดคราบเขม่าบนลูกสูบ ลดการสึกหรอ และป้องกันการกัดกร่อนของตลับลูกปืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสมรรถนะที่เหนือกว่าและการปกป้องเครื่องยนต์ในทุกการขับขี่
ด้วยบรรจุภัณฑ์ 0.8 ลิตร รุ่นใหม่ โมตุลพร้อมตอบโจทย์ ให้กับผู้ขับขี่:
• ขนาดพอดีสำหรับมอเตอร์ไซค์ขนาดเล็ก : ตรงตามความต้องการของรถที่ใช้น้ำมันเครื่องน้อยกว่า 1 ลิตร ลดการเหลือทิ้งและคุ้มค่ามากขึ้น
• สะดวกต่อการพกพา : ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับพกพาสำรอง ทั้งการเดินทางไกลหรือการใช้งานในชีวิตประจำวัน
• ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง: ขวดผลิตจากพลาสติกรีไซเคิล 50% และสามารถรีไซเคิลได้ 100% ตอกย้ำความตั้งใจของโมตุลในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
คุณสุรเชษฐ ศรกาญจน์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท โมตุล (ประเทศไทย) กล่าวว่า การเปิดตัว Motul 7000 4T และ Motul Scooter Power LE 4T ขนาด 0.8 ลิตร ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มขนาดบรรจุภัณฑ์ แต่เป็นตอบสนองความต้องการ ให้กับผู้ขับขี่ทุกกลุ่ม เพื่อให้เข้าถึงคุณภาพและสมรรถนะสูงของโมตุลได้อย่างแท้จริง เรามั่นใจว่าขนาดใหม่นี้ ไม่เพียงแต่ตอบโจทย์การใช้งานจริงในทุกวัน แต่ยังสะท้อนความมุ่งมั่นของเราในการมอบการปกป้องที่เชื่อถือได้ตามมาตรฐานของโมตุล
Motul 7000 4T (0.8 ลิตร) จะมีให้เลือกในเกรดความหนืดคือ 10W-40 และ Motul Scooter Power LE 4T จะมีให้เลือกในเกรดความหนืดคือ 5W-40 เพื่อครอบคลุมและเหมาะความต้องการของผู้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ในชีวิตประจำวัน
โดย Motul 7000 4T คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญ ที่ผสานเทคโนโลยีระดับโลกเข้ากับความเข้าใจในผู้ใช้งานจริง ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติม: www.motul.com