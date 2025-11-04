ซินเจนทา ครองตำแหน่ง “นายจ้างยอดเยี่ยมด้านเกษตรกรรม” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 จากการจัดอันดับของนิตยสาร Science ประจำปี 2025 พร้อมคว้าอันดับ 6 นายจ้างระดับโลก
วันที่ 4 พ.ย.2568 น.ส.กล้วยไม้ นุชนิยม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซินเจนทา (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ซินเจนทา คว้าตำแหน่ง “นายจ้างชั้นนำด้านเกษตรกรรมของโลก” เป็นปีที่ 9 ติดต่อกัน จากผลการสำรวจ Science Careers Top Employers Survey 2025 ของนิตยสาร Science ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นผู้นำในวงการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมระดับโลก
นอกจากนี้ ซินเจนทายังได้รับการจัดอันดับให้เป็น “นายจ้างระดับโลก อันดับที่ 6” ครอบคลุมทุกอุตสาหกรรม ตอกย้ำความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงในฐานะองค์กรชั้นนำที่ได้รับการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร์และนวัตกรรม
” เราสร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างให้ความใฝ่รู้เป็นพลังในการขับเคลื่อนนวัตกรรม ส่งเสริมให้พนักงานกล้าท้าทายกรอบความคิดเดิมและเติบโตไปด้วยกัน โดยมี ‘คน’ เป็นหัวใจของการทำงาน ควบคู่กับความรับผิดชอบและความยืดหยุ่น ภายใต้พันธกิจเดียวกันในการสนับสนุนความสำเร็จของเกษตรกรทั่วโลก ”
น.ส.กล้วยไม้ กล่าวว่า ซินเจนทา มุ่งมั่นในการขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร พัฒนาโซลูชันที่ยั่งยืนเพื่อตอบโจทย์ความท้าทายสำคัญของเกษตรกร โดยอาศัยพลังของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีดิจิทัล และองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมเชิงลึก เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ช่วยยกระดับประสิทธิภาพการผลิตพืชผล รักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารของโลก ท่ามกลางความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืน และแรงขับเคลื่อนจากความใฝ่รู้ด้านนวัตกรรม ซินเจนทามุ่งมั่นส่งมอบโซลูชันที่ตอบสนองความต้องการของเกษตรกร เพื่อรองรับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก
อีกทั้งยังเดินหน้าผลักดันขีดจำกัดของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อจุดประกายนวัตกรรมด้านการเกษตร โดยอาศัยพลังของการวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงในการพัฒนาโซลูชันที่สามารถตอบโจทย์ความท้าทายที่ซับซ้อนของระบบการผลิตอาหารระดับโลก
“การได้รับการยกย่องจากนิตยสาร Science ในปีนี้ ตอกย้ำความเป็นผู้นำของซินเจนทาในด้านวิทยาศาสตร์การเกษตรอย่างชัดเจน ด้วยการผสานศักยภาพของบุคลากรที่เปี่ยมความสามารถ เทคโนโลยีอันล้ำสมัย และความร่วมมือกับพันธมิตร เรายังคงมุ่งมั่นส่งมอบนวัตกรรมที่ทรงพลังนี้ต่อไป เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับความสำเร็จของเกษตรกรทั่วโลก”