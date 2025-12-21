เมื่อวันที่ 20 ธ.ค. 2568, อุบลราชธานี : ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ซึ่งส่งผลต่อความรู้สึกปลอดภัย คุณภาพชีวิต และการดำรงอยู่ของประชาชนในพื้นที่ นักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 (วปอ.65) โดย นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65และเพื่อนนักศึกษาฯ ประกอบด้วย นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี นางศิริรัตน์ เด่นวรพงษาสุข กรรมการผู้จัดการ บริษัท วรพงษ์ ริเวอร์ พาร์ค จำกัด พลโทสุเมธ พรหมตรุษ นางสาวอิสรีรัฏ ศรีวรรัฐ นางสาวนภัสนันท์ พรรณนิภา นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ นายธเรศน์ เจียรไพศาลเจริญ และนางสาวเกรซ มหาดำรงค์กุล ได้ลงพื้นที่อำเภอวารินชำราบและอำเภอเดชอุดม เยี่ยมเยืยนประชาชนผู้ประสบภัย ผู้ป่วย และกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ณ มณฑลทหารบกที่ 22 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ศูนย์พักพิงผู้ป่วยที่ว่าการอำเภอเดชอุดม และศูนย์พักพิงชั่วคราววัดเมืองเดช โดยให้ความช่วยเหลือในระยะเร่งด่วน มอบถุงยังชีพกว่า 700ชุด พร้อมข้าวสารและของใช้จำเป็น เพื่อประคับประคองการดำรงชีพ สร้างกำลังใจ และเติมพลังความหวังให้แก่พี่น้องประชาชนและกำลังพลในพื้นที่
นายศุภชัย เจียรวนนท์ ประธานนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 กล่าวว่า นักศึกษาวปอ.65 ทุกคนมีความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลพื้นที่ชายแดน การลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นไปตามปณิธานของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ที่ยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการเสริมสร้างความมั่นคงและการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่สังคมกำลังเผชิญกับความเปราะบาง
“พวกเราตระหนักดีว่า ในห้วงเวลาที่ประชาชนและกำลังพลต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน สิ่งที่มีความหมายยิ่งกว่าสิ่งของใด ๆ คือกำลังใจและความห่วงใย ซึ่งพวกเราขอร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความทุกข์ยากของพสกนิกรมาโดยตลอด และเป็นพลังใจสำคัญให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลประชาชนไม่ให้ถูกทอดทิ้ง” นายศุภชัยกล่าว
นายศุภชัยกล่าวว่า เจตนารมณ์ดังกล่าวสอดคล้องกับหลักสูตร วปอ. ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางของความมั่นคงและการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นแรงผลักดันให้นักศึกษาวปอ.65 ลงไปอยู่เคียงข้างประชาชนและกำลังพล ไม่ใช่เพียงเพื่อส่งมอบความช่วยเหลือ แต่เพื่อแบ่งเบาความกังวล และยืนยันว่าทุกคนจะไม่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังในยามเผชิญสถานการณ์ยากลำบาก
ในการนี้คณะนักศึกษาวปอ.65 ได้เดินทางไปยังหลายจุดสำคัญในจ.อุบลราชธานี เริ่มจากมณฑลทหารบกที่ 22 เพื่อมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ทหารผู้ปฏิบัติหน้าที่ จากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ เพื่อมอบถุงยังชีพจำนวน 200 ถุง พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคที่ผู้ป่วยต้องการ อาทิ น้ำยาบ้วนปาก มีดโกนหนวด เป็นต้น จากนั้นได้เดินทางไปยังที่ว่าการอำเภอเดชอุดม ซึ่งเป็นศูนย์พักพิงของกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้ป่วยโรคไตจำนวน 77 ราย ได้มอบถุงยังชีพ 300 ถุง เครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสาร รวมถึงผ้าอ้อมผู้ใหญ่ ผ้าอนามัย และนม ก่อนจะเดินทางไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราววัดเมืองเดช อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อมอบถุงยังชีพ 200 ถุง ซึ่งมีประชาชนอพยพอาศัยอยู่ 435 ราย จาก 255 ครัวเรือน ประกอบด้วยบุคคลทั่วไป ผู้ป่วยติดเตียง กลุ่มเปราะบาง และเด็กเล็ก
โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 65 ร่วมกับภาคีเครือข่ายหลายแห่ง อาทิ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ทีคิวเอ็ม คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท วรพงษ์ ริเวอร์ พาร์ค จำกัด บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บริษัท ไดมอนด์ เอสเตท จำกัด บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด ซึ่งได้ร่วมกันสนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือกำลังพลและประชาชนในพื้นที่ประสบภัย
การลงพื้นที่ในครั้งนี้ของนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 65 ไม่เพียงเป็นการมอบสิ่งของเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะสั้น หากแต่เป็นการส่งสารแห่งความหวังและความห่วงใย ว่าคนไทยจะไม่ทอดทิ้งกันในยามยาก วปอ.65 ยังคงยึดมั่นในบทบาทของการเสริมสร้างความมั่นคงที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง เชื่อมั่นว่าพลังของความร่วมมือ ความเข้าใจ และความเมตตา จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ช่วยให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน