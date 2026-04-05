เริ่มแล้ว! “S2S Songkran Fest 2026” ระเบิดความมันส์ รับสงกรานต์ 5 วันความสนุก ขนทัพศิลปินตัวท็อปและดีเจชื่อดังบุก ‘The Street Ratchada’

กรุงเทพมหานคร – เตรียมตัวให้พร้อมกับปรากฏการณ์สาดความสนุกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดบนถนนรัชดา“S2S Songkran Fest 2026” ประกาศเปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการแล้ววันนี้ พร้อมสร้างตำนานสงกรานต์ในคอนเซปต์สุดมันส์ จัดเต็ม 5 วันต่อเนื่อง ตั้งแต่วันที่ 10 – 14 เมษายน 2569 ณ The Street Ratchada
งานในครั้งนี้ถือเป็นไฮไลท์สำคัญของเทศกาลสงกรานต์ปี 2026 ที่รวบรวมศิลปินระดับท็อปของเมืองไทยและดีเจชั้นนำที่จะสลับสัปเปลี่ยนกันมาสร้างสีสันบนเวทีตลอด 5 คืนเต็ม ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 02.00 น.

– 10 เมษายน: เปิดประเดิมความแซ่บกับ BADMIXY & AIM LABBURI
– 11 เมษายน: สนุกต่อเนื่องกับตัวแม่สุดเซอร์ PALMY
– 12 เมษายน: ระเบิดพลังความมันส์ไปกับแร็ปเปอร์สาวระดับโลก MILLI
– 13 เมษายน: ฉลองวันสงกรานต์กับเจ้าพ่อดิสโก้ BURIN BOONVISUT และไอคอนหมอลำสาว ลำไย ไหทองคำ
– 14 เมษายน: ปิดท้ายความเดือดกับเจ้าพ่อขาแดนซ์ J JETRIN

จองบัตรได้แล้ววันนี้ผ่านช่องทาง Application และ Website: The Concert

บัตรราคาเริ่มต้น 450 บาท สำหรับบัตรเข้าโซนปกติล่วงหน้าผ่าน The Concert คลิก https://www.theconcert.com/concert/4712 และโปรโมชั่นแบบกลุ่ม (Special Promotion) 5 ใบ ราคา 2,183 บาท 10 ใบ ราคา 4,275 บาท โซน VIP ติดต่อผ่าน LINE OA: @244wkqyn

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ “Splash in Space” ที่จะทำให้สงกรานต์ปีนี้ของคุณไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป ณ ลานกิจกรรม The Street Ratchada

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Instagram: @s2ssongkranfest
TikTok: @s2s.songkran.fest
Website: www.s2s-fest.com

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