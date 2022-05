“เซ็นทรัล จันทบุรี” เตรียมเปิดพรุ่งนี้ 26 พ.ค. 65 รับเปิดเมืองเปิดประเทศ เร่งเครื่องท่องเที่ยวและเศรษฐกิจไทย ปักหมุดแลนด์มาร์กใหม่ความภูมิใจของจันทบุรี

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เตรียมเปิดให้บริการศูนย์การค้า “เซ็นทรัล จันทบุรี” อย่างเป็นทางการในวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 โดยเป็นโครงการมิกซ์ยูสที่ครบครันและใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออก ประกอบด้วยศูนย์การค้าในรูปแบบ Semi-Outdoor ใกล้ชิดธรรมชาติ, คอนเวนชั่นฮอลล์, คอนโดมิเนียมและที่พักอาศัย พร้อมสร้างพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ถึง 4 ไร่ เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะให้กับเมือง ตอบโจทย์ทุกกิจกรรมแบบ urban lifestyle ประกอบไปด้วย Running Track, จุดจอดจักรยาน, เครื่องออกกำลังกาย, Social Park, Family Playground, Pet Playground, Café และยังเป็นโครงการแรกในต่างจังหวัดที่ทำ Sport Destination ด้วยพื้นที่ Multi-Purpose กว่า 4,000 ตร.ม.ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพดีที่สุดใจกลางเมือง พร้อมรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พร้อมผนึกกำลังท้องถิ่นชูความโดดเด่นของจันทบุรีรอบด้าน สร้างงาน กระจายรายได้สู่ชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิต ใส่ใจ well-being ของผู้คน ภายใต้วิสัยทัศน์ Imagining better futures for all พร้อมคุมเข้มมาตรฐานด้านความสะอาดปลอดภัยอย่างเคร่งครัด

