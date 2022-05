แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ฉลองเดือน Pride ด้วยเทศกาลสุดอลังการในกรุงเทพฯ

เทศกาล Love Out Loud จัดขึ้นที่โรงแรม W Bangkok ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565 งานที่เต็มไปด้วยสีสัน เน้นย้ำความมุ่งมั่นขององค์กรที่ต้องการส่งเสริมความเท่าเทียม และความหลากหลายทางเพศ

แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองเดือน Pride ในเดือนมิถุนายน ด้วยงานใหญ่ที่แขกและผู้อาศัยในกรุงเทพฯ จะได้สนุกสนานไปกับกิจกรรมที่เน้นให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่างทางเพศ และ เพื่อเป็นการแสดงออก ถึงหนึ่งในพันธกิจของแมริออท ที่ให้ความสำคัญต่อความหลากหลาย งาน Love Out Loud มีจุดประสงค์ที่ต้องการจะให้ความสำคัญกับทุกคนในการแสดงออกทางความคิดและอัตลักษณ์ของตัวเอง จัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 3 มิถุนายนนี้ ตั้งแต่เวลา 16.00 – 23.00 น. ที่ เกรท รูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

เดือน Pride เริ่มตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2565 เป็นงานเทศกาลที่สำคัญ และ เป็นสัญลักษณ์ในการแสดงออกของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQ+ โดยมักจะมีขบวนพาเหรด ปาร์ตี้ คอนเสิร์ต และเวิร์กช็อปเกิดขึ้นทั่วโลก จุดประสงค์ของการจัดงานนั้น เพื่อเฉลิมฉลองให้กับความหลากหลาย ชูประเด็นการต่อสู้เพื่อความเท่าเทียม พร้อมเชิดชูบุคคลที่เป็นเกย์ เลสเบี้ยน ไบเซ็กชวล และบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศที่โดดเด่นในประวัติศาสตร

หนึ่งในสิ่งที่น่าสนใจของงาน Love Out Loud ที่จะถูกจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย ได้แก่ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ผ่านหัวข้อ “การสะท้อนปัญหาภาพรวมในยุคปัจจุบันของกลุ่ม LGBTQ+ ในสังคมไทย” และหัวข้อ “ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการแสดงออกทางเพศในสถานที่ทำงาน” โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรและองค์กรที่มีความหลากหลายทางเพศ ได้แก่คุณโอ๊ต มณเฑียร ศิลปินและผู้ก่อตั้งโพธิสัตวา LGBTQ+ แกลเลอรี่, บางกอกเรนโบว์ เครือข่ายเพื่อนกะเทยไทย (ThaiTGA), GirlxGirl Thailand, TEAK Empowerment, Pride! At Work, มูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการ (SWING) และคุณโกโก้ กวินตรา เทียมไสย์ นักเคลื่อนไหวของผู้มีความหลากหลายทางเพศ จุดประสงค์เพื่อสร้างแรงขับเคลื่อนในการสร้างความเท่าเทียมในสังคมไทย

สลับโหมดมาเป็นโหมดสนุกสนาน ที่จะเต็มไปด้วยการแสดง เริ่มด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก “ซิลวี่” ภาวิดา มอริจจิ (SILVY) นักร้องผู้เป็นหนึ่งในกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศ เจ้าของซิงเกิ้ล XL และ QUEEN ตามด้วยการแสดงจากหนึ่งในแดร็กควีนแถวหน้าของประเทศไทย “ไจ๋ ซีร่า” เจ้าของฉายามาดอนน่าเมืองไทย และเป็นผู้ชนะจากการประกวด Sydney Diva Awards ปิดท้ายด้วยการแสดงดนตรีผ่านจังหวะสนุกๆ จากดีเจ Groove นอกจากนี้แล้ว ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านสามารถเลือกซื้ออาหารจากแมริออท บอนวอย ออน วีลส์ (Marriott Bonvoy on Wheels) ที่อาหารมากมายจะถูกนำเสนอในธีม Love Out Loud ในครั้งนี้ แขกทุกท่านจะได้ลุ้นรับรางวัลจากโรงแรมต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน โดยรายไดจากส่วนนี้จะนำไปสมทบทุนองค์กรไม่แสวงหากำไร

“เรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้เริ่มต้นเดือน Pride ในประเทศไทย ด้วยงานเทศกาลในครั้งนี้ การยอมรับความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับความแตกต่าง (Diversity, Equity and Inclusion) คือค่านิยม และ วัฒนธรรมองค์กรที่สำคัญของแมริออท งาน “Love Out Loud” เปิดโอกาสให้เราได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของผลกระทบต่างๆต่อชุมชน LGBTQ+ และแน่นอนว่างาน Pride จะปราศจากปาร์ตี้และเสียงเพลงที่สนุกสนานไม่ได้ ดังนั้นเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับค่ำคืนที่สนุกสนาน” มร. ยาคอบ เฮลเก้น รองประธานภาคพื้น ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และเมียนมา แมริออท อินเตอร์เนชั่นแนล

Love Out Loud คือการเริ่มต้นของงานต่างๆ ในเดือน Pride ตลอดทั้งเดือน ในโรงแรมต่างๆ ในเครือแมริออททั้วกรุงเทพฯ กับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นตลอดเดือนมิถุนายน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมที่ Celebrate Pride Month | Love Out Loud at W Bangkok (marriott.com)

ข้อมูลเกี่ยวกับพันธสัญญาในเรื่องการสนับสนุนความหลากหลาย และการยอมรับความแตกต่าง ของแมริออท กรุณาเยี่ยมชมที่ www.marriott.com/diversity/diversity-and-inclusion.mi.