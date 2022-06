เบทาโกร มุ่งสร้างชีวิตที่ยั่งยืน ร่วมสร้างอาชีพ กับ มติชน อคาเดมี พร้อมส่งฟู้ดทรัค บริการผู้เรียน หลักสูตร หมูทอดเจ๊จง ในแคมเปญ 12เชฟ 12เดือน

ด้วยความมุ่งหวังที่จะยกระดับคุณภาพ ส่งเสริมชีวิตที่ยั่งยืน “เบทาโกร” ผู้นำอุตสาหกรรมอาหารคุณภาพชั้นนำของประเทศไทย ร่วมสร้างอาชีพกับ ศูนย์อาชีพและธุรกิจมติชน (มติชน อคาเดมี) สนับสนุนวัตถุดิบในหลักสูตรพิเศษ 12เชฟ 12 เดือน – หมูทอดเงินล้าน เจ๊จง ร้านดังย่านคลองเตย และยังจัด ฟู้ดทรัคมาให้บริการกับผู้เรียน

รวมถึงยังมีแขกรับเชิญพิเศษ ดร.ธัญคุณานิชช กันหลง , ผศ.ดร.ปฐมาพร เนตินันทน์ และ ดร.รัตตมา รัตนวงศา อาจารย์ประจำสาขานิเทศศาสตร์เกษตร คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มาให้ความรู้ภาคทฤษฎีเรื่องการสร้างแบรนด์ การหาจุดเด่นของสินค้า การสร้างคอนเทนต์ผ่านสื่อออนไลน์ และการถ่ายภาพอาหารผ่านการเล่าเรื่องอีกด้วย

“ปิยาภรณ์ แต้ไพสิฐพงษ์” ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ พัฒนาธุรกิจ Betagro Deli สำนักการค้าในประเทศ-ส่วนกลาง ให้สัมภาษณ์ว่า เบทาโกรรู้สึกยินดีที่ได้มาร่วมงานกับมติชนอคาเดมีในโครงการ12เชฟ12เดือน เรานำวัตถุดิบมาสนับสนุนโครงการ ดีใจที่ได้มีส่วนร่วมสนับสนุนผู้ประกอบการและประชาชนได้เรียนรู้ฝึกอาชีพใหม่ๆ หารายได้ในช่วงโควิด ไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลัก อาชีพเสริม คิดว่ามีประโยชน์มาก เรามองว่าถ้าเรามีส่วนร่วมตรงนี้จะทำให้ทุกคนเดินไปด้วยกันได้ มีโอกาสสร้างอาชีพเพิ่มขึ้น ซึ่งเรายินดีมาก

“รวมทั้งวันนี้เบทาโกรเอารถฟู้ดทรัคมาให้บริการในงานนี้ด้วย เป็นรูปแบบที่เราเรียกว่า Betagro Deli on the go เป็นธุรกิจค้าปลีกของเรา ตอนนี้มีรถคันแรก ทดลองให้บริการในกทม.และปริมณฑล ไปตามเขตต่างๆ เน้นเจาะไปตามชุมชนที่อยู่อาศัย เพราะช่วงนี้ WFH กันเยอะ บางคนไม่ได้เข้ามาทำงาน ไม่ได้เข้าออฟฟิศ เราก็ไปบริการถึงบ้าน พื้นที่ออกบริการแล้ว อาทิ บางนา-ตราด เลียบด่วนรามอินทรา

“ผลิตภัณฑ์ของฟู้ดทรัคเบทาโกร เดลี่ จะมีหลากหลาย อาทิ หมู ไก่ ไข่ ที่ทุกคนคุ้นเคยกับเบทาโกรดี และจะมีกลุ่มสแน็ค เครื่องดื่ม อาหารพร้อมทาน สลับกันไป แล้วแต่พื้นที่ว่าเราไปเจอลูกค้าแบบไหนบ้าง สมมติล่าสุดเราจะไปโรงพยาบาลจักรีนฤบดินทร์ กลุ่มลูกค้าไม่ใช่แม่บ้าน แต่จะเป็นนักเรียนแพทย์ พยาบาล เขาอยากได้ของกินระหว่างวัน เพราะถ้าเราไปดูตรงนั้นจะเห็นว่าไม่ค่อยมีอะไรให้เลือกทานเท่าไหร่ เราก็จะนำสินค้าพร้อมทานไป อาทิ ขนม น้ำ ไส้กรอกแพ็คเล็กๆ ในขณะเดียวกันถ้าเราไปตามหมู่บ้านจัดสรร แม่บ้านจะชอบ หมูหมัก หมูสด ไข่ไก่ ไส้กรอกถุงใหญ่ๆทอดให้ลูกทาน เพราะฉะนั้นสินค้าก็จะมีตามโลเคชั่น เราพยายามดูว่าลูกค้าเราชอบอะไร อยากได้อะไร ก็เอาตรงนี้ไปบริการเขา

“รถฟู้ดทรัคจะมีรอบการให้บริการอยู่ ลูกค้าจะชอบตรงที่ไม่ต้องออกไปหาซื้อ เพราะเราไปหาเขาถึงที่ และจัดโปรโมชั่นให้เขาด้วย เขาก็จะแฮปปี้ เสียงตอบรับดี สินค้าขายเกือบหมดในทุกวัน เพราะแต่ละครั้งเราพยายามบริหารจัดการให้เหมาะสมกับปริมาณการขาย โดยลูกค้าที่สนใจอยากใช้บริการฟู้ดทรัค เบทาโกร เดลี่ สามารถติดตามได้ที่ เฟซบุ๊ก Betagro Deli และ Line @Betagro Deli” ปิยาภรณ์ แต้ไพสิฐพงษ์ กล่าว