มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) เปิดตัว SWAP Recycling แอพฯรีไซเคิลเพื่อผู้บริโภค

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย.2565-เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 มิถุนายนของทุกปี มาร์ส เพ็ทแคร์ ประเทศไทย ผู้นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพและโภชนาการของสัตว์เลี้ยงทั่วโลก เปิดตัวแอพพลิเคชั่นรีไซเคิลขยะพลาสติกภายใต้ชื่อ “SWAP Recycling” ซึ่งเป็นเฟสที่สองของความร่วมมือกับ Second Life ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาโครงการเก็บคัดแยกและการรีไซเคิลพลาสติก SWAP Recycling คือแอพพลิเคชันดิจิทัลสำหรับสมาร์ทโฟน พัฒนาขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถส่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้แล้วมารีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

เฟสแรกของโครงการ SWAP Recycling เปิดตัวไปเมื่อปี 2564 โดยมาร์ส เพ็ทแคร์สามารถรวบรวมถุงบรรจุภัณฑ์พลาสติกอาหารสัตว์เลี้ยงที่ใช้แล้วจำนวนกว่า 35,000 ถุงจากโครงการ และส่งต่อไปยังศูนย์รีไซเคิลที่จังหวัดลำพูน เพื่อแปรรูปบรรจุภัณฑ์ให้เป็นผลิตภัณฑ์บล็อกปูพื้นรูปแมว ซึ่งได้นำไปใช้ปูทางเดินนอกอาคาร ที่โรงงานของมาร์ส เพ็ทแคร์ ที่จังหวัดชลบุรี

โครงการ SWAP Recycling เฟสที่สอง สานต่อวิสัยทัศน์ของมาร์ส เพ็ทแคร์ และ Second Life ที่ต้องการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนซึ่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกจะไม่กลายเป็นขยะอีกต่อไป โดยสามารถนำมารีไซเคิล นำกลับมาใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้ทางชีวภาพ จากการร่วมมือกับ Second Life ในครั้งนี้ มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศไทย) เป็นผู้สนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลแอพพลิเคชั่นที่ง่ายต่อการใช้งานและเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคส่งบรรจุภัณฑ์พลาสติกแบบใดก็ได้ไปยังศูนย์รีไซเคิล “Green Road” ที่จังหวัดลำพูน เพื่อสะสมคะแนนแลกรับรางวัลหรือรับส่วนลดของผลิตภัณฑ์จากมาร์ส เพ็ทแคร์ และแบรนด์อื่นๆ ที่เข้าร่วมโครงการ ผู้บริโภคสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น SWAP Recycling ผ่าน iOS App Store และ Google Play Store

นายรัชกร เจนพัฒนพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยและอินโดจีน มาร์สไทยแลนด์อิงค์ กล่าวว่า มาร์สในฐานะผู้ร่วมสร้างแอพพลิเคชั่น รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น SWAP Recycling เราคาดการณ์ว่าจะมีผู้ร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3,000 รายและสามารถรวบรวมจำนวนพลาสติกที่ใช้แล้วจำนวน 100 ตัน

ในปีแรกของโครงการ ผู้บริโภคสามารถสั่งซื้อหรือแลกคะแนนเพื่อรับผลิตภัณฑ์รีไซเคิลเหล่านี้ผ่านแอพพลิเคชั่น โดยผลิตภัณฑ์รีไซเคิลส่วนหนึ่งจะนำไปมอบให้กับโรงเรียน วัดและสถานที่อื่นๆ ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ต่อไป

“มาร์ส เพ็ทแคร์ในฐานะบริษัทระดับโลก มุ่งมั่นในการสร้างโลกที่น่าอยู่และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เราร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ทั่วโลกในการผลักดันการจัดการขยะและสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการรีไซเคิล สำหรับประเทศไทย เราต้องการที่จะช่วยส่งเสริมพฤติกรรมผู้บริโภคให้หันมารีไซเคิลมากขึ้นผ่านโครงการ SWAP Recycling ร่วมกับ Second Life” นายรัชกร กล่าว

“เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ความร่วมมือระหว่าง Second Life และมาร์ส เพ็ทแคร์ได้เดินทางมาถึงเฟสที่สอง มาร์ส เพ็ทแคร์ทำงานร่วมกับเราอย่างใกล้ชิดในการสนับสนุนการพัฒนาดิจิทัลแอพพลิเคชั่นสำหรับสมาร์ทโฟน เพื่อส่งเสริมให้ผู้บริโภคส่งขยะพลาสติกไปยังศูนย์รีไซเคิล เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษมากมาย เพราะ Second Life และมาร์ส เพ็ทแคร์ต่างมีวิสัยทัศน์ร่วมกันคือ ไม่อยากเห็นพลาสติกจากบรรจุภัณฑ์เป็นขยะอีกต่อไปในอนาคต” นายทริสตัน เลอคอมต์ ผู้อำนวยการ Second Life กล่าวปิดท้าย