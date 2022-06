โลกสวยได้ เราสวยด้วย

ร่วมรักษ์โลกด้วยการนำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR (Post-consumer Resin) มาเป็นส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยใช้เทคโนโลยีพิเศษ 3-Layered Plastic Recycle ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และการปนเปื้อนต่อผู้บริโภค ครั้งแรกในประเทศไทย ที่นำพลาสติกใช้แล้ว และแปรรูปในประเทศ 100% พร้อมขอให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และบุคคลทั่วไป มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดการ และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการแยกพลาสติกใช้แล้วอย่างจริงจัง

บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้จัดจำหน่ายเครื่องสำอางแบรนด์ “มิสทิน” เครื่องสำอางของคนไทย ที่ได้รับความนิยมชื่นชอบจากผู้หญิงไทยทั่วประเทศ และในต่างประเทศมายาวนานกว่า 34 ปี มีช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในประเทศไทยผ่านสาวมิสทินจำนวนกว่า 200,000 คนทั่วประเทศ ทั้งค้าปลีก ค้าส่ง ร้านค้าขายปลีกสมัยใหม่ ช่องทางขายออนไลน์ และช่องทางการขายต่างประเทศกว่า 30 ประเทศทั่วโลก ผนึกกำลังกับ 3 ผู้เชี่ยวชาญและผู้สร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับแนวหน้าของประเทศไทย บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด หรือ TTM และ บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ S&J ที่เห็นความสำคัญของการดำเนินธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมาโดยตลอด ในครั้งนี้จึงได้ร่วมกันรักษ์โลกด้วยการนำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR (Post-consumer Resin) มาเป็นส่วนประกอบในบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยใช้เทคโนโลยีพิเศษ 3-Layered Plastic Recycle ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย และการปนเปื้อนต่อผู้บริโภค ครั้งแรกในประเทศไทยที่นำพลาสติกใช้แล้ว และแปรรูปในประเทศ 100% ชูคอนเซ็ปต์ “รักษ์โลกแบบง่ายๆ ได้ทุกวัน ด้วยนวัตกรรมแห่งเทคโนโลยี Help the Earth Everyday Simply with Innovative Technology” พร้อมขอให้รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน และ บุคคลทั่วไป มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อผลักดันให้เกิดการจัดการ และสนับสนุนให้เกิดความร่วมมือในทุกภาคส่วนในการแยกพลาสติกใช้แล้วอย่างจริงจัง เพราะนอกจากจะเป็นการใช้พลาสติกให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วยการนำกลับมาใช้ใหม่แล้ว ยังช่วยลดปริมาณขยะให้กับโลกอีกด้วย ขณะเดียวกันก็เป็นการลดค่าใช้จ่ายในขบวนการแปรรูปพลาสติก เพราะหนึ่งในขบวนการทำพลาสติกรีไซเคิล ที่มีค่าใช้จ่ายสูงมากคือการจัด เก็บ คัดแยก ล้างทำความสะอาดให้ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน ก่อนนำไปแปรรูป

และอีกหนึ่งเรื่อง คือ การให้ความรู้กับผู้บริโภคว่าทำไมการผลิตพลาสติกรีไซเคิลถึงแพงกว่าพลาสติกผลิตใหม่ เพราะมีผลต่อต้นทุนการผลิตสินค้า ซึ่งแน่นอนว่าผู้ผลิตสินค้าเกือบทุกราย โดยเฉพาะมิสทิน ไม่ต้องการยกภาระนี้ไปที่ผู้บริโภคแน่นอน จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีขบวนการแยกพลาสติกใช้แล้วให้ถูกวิธี และทำให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

ร่วมแถลงข่าวในวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 9 Mobile Area บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC

คุณดนัย ดีโรจนวงศ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ในปัจจุบัน สามารถช่วยให้ทุกคนสามารถรักษ์โลกได้แบบบง่าย ๆ และทำได้ทุกวัน ด้วยการเลือกซื้อ เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บรรจุภัณฑ์รีไซเคิลให้มากที่สุดเพราะทุกครั้งที่คุณหยิบผลิตภัณฑ์เหล่านี้ขึ้นมาใช้ คุณก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการรักษ์โลกของเรา และหากทุกคนในประเทศไทย หรือบนโลกใบนี้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ผู้ผลิตก็จะหันมาเลือกใช้วัสดุรีไซเคิลกันทุกคน และการรักษ์โลกอย่างยั่งยืนก็จะเกิดขึ้น

มิสทินเล็งเห็นว่าบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางส่วนใหญ่ทำมาจากพลาสติก ซึ่งเป็นวัสดุที่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมอันดับต้นๆ ของโลก ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการคัดแยกหลังการใช้ที่ไม่ถูกวิธี ในวันนี้การรณรงค์คัดแยกพลาสติกที่ใช้แล้วเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ ได้ถูกปฏิบัติจริงแล้วในหลาย ๆ อุตสาหกรรม แต่การนำพลาสติกรีไซเคิลมาใช้กับบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง ที่ต้องสะอาด ปลอดภัย ไร้การปนเปื้อนต่อผู้บริโภค มิสทินถือเป็นผู้ผลิตรายแรกในประเทศไทย ที่นำพลาสติกใช้แล้วในประเทศ มาผ่านขบวนการแปรรูปเป็นพลาสติกรีไซเคิล PCR ในประเทศ 100% เพื่อใช้ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์สำหรับสินค้าเพื่อความงาม

วันนี้เราได้ร่วมมือกับ 3 พันธมิตรทางการค้าที่มีความมุ่งมั่นเดียวกัน คือ GC ที่ร่วมพัฒนาและนำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR มาเป็นส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์ ท้อปเทร็นด์ที่ช่วยนำเทคโนโลยี พิเศษ 3-Layered Plastic Recycle มาผลิตบรรจุภัณฑ์ และ S&J ที่ช่วยทดสอบบรรจุภัณฑ์จนมั่นใจว่าปลอดภัย ไร้สารปนเปื้อนในเนื้อโลชั่น ซึ่งกระบวนการต่าง ๆ ซับซ้อน และใช้ค่าใช้จ่ายสูง จนมิสทินสามารถผลิตโลชั่น มิสทิน ไวท์ สปา โรเซ่ ออกสู่ตลาด เพื่อให้ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่รักษ์โลก ในราคาที่เหมาะสม

คุณวริทธิ์ นามวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กลุ่มธุรกิจผลิตภัณฑ์เคมีมูลค่าเพิ่ม บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC กล่าวว่า “GC ในฐานะผู้นำในธุรกิจเคมีภัณฑ์ระดับสากลเพื่อสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต ดำเนินธุรกิจโดยนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาประยุกต์ใช้ ผ่านแนวคิด GC Circular Living และเป็นต้นแบบในการจัดการพลาสติกอย่างครบวงจร

GC มีหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญและเป็นรูปธรรม คือการดำเนินธุรกิจร่วมกับ Alpla ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์และเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูงระดับโลก จัดตั้ง บริษัท เอ็นวิคโค จำกัด (ENVICCO) ดำเนินธุรกิจผลิตเม็ดพลาสติก PCR รายแรกในประเทศไทย ที่มีการใช้พลาสติกใช้แล้วจากครัวเรือนในประเทศไทยเป็นวัตถุดิบ 100% ผ่านการจัดเก็บอย่างครบวงจรด้วย YOUเทิร์น แพลตฟอร์ม ตั้งแต่การรวบรวม คัดแยก จัดเก็บ ไปจนถึงการผลิตเป็นพลาสติกรีไซเคิล PCR คุณภาพสูง ที่สามารถใช้เป็นบรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหาร มาตรฐานระดับโลกอย่างแท้จริง ทำให้ได้รับความมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้ จนเกิดเป็นความร่วมมือในการพัฒนาและนำนวัตกรรมเม็ดพลาสติกรีไซเคิล PCR มาเป็นส่วนประกอบ และใช้เทคโนโลยีพิเศษ 3-Layered Plastic Recycle เพื่อจัดทำเป็นบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมของมิสทินครั้งแรกในประเทศไทย”

คุณจารุยศ ไพโรจน์ถาวรวัฒนา กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กล่าวเสริมว่า “ทางท้อปเทร็นด์เองเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสำหรับเครื่องสำอาง เรามองเห็นแนวโน้มความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของพลาสติกรีไซเคิลมาโดยตลอด ทั้งตลาดต่างประเทศและในประเทศไทย ประกอบกับท้อปเทร็นด์เป็นผู้ผลิตขวดบรรจุภัณฑ์ให้กับเครื่องสำอางมิสทินมาโดยตลอด เมื่อมิสทินมีเจตนารมณ์ที่จะใช้พลาสติกรีไซเคิล PCR มาใช้ทำบรรจุภัณฑ์โลชั่น จึงได้นำเทคโนโลยีการผลิตขวดแบบ Co-Extrusion Blow Molding ซึ่งสามารถผลิตขวดที่มีโครงสร้างผนังหลายชั้นมาใช้ โดยทางทีมวิจัยได้ออกแบบโครงสร้างของชั้นผนังขวด ให้สามารถใส่เม็ดรีไซเคิลไว้ในชั้นต่าง ๆ เพื่อให้ได้ปริมาณเม็ดรีไซเคิลสูงถึง 25% ซึ่งเป็นเปอร์เซ็นต์ สูงสุดต่อการใช้กับบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอาง แล้วประกบด้วยเม็ดพลาสติก Virgin ในชั้นที่สัมผัสกับเนื้อครีม จึงทำให้เรามั่นใจในบรรจุภัณฑ์ของเราว่ามีความปลอดภัยสูงสุดต่อผู้บริโภค”

และ ศ.ดร.ภญ.มาลิน อังสุรังษี กรรมการบริหารบริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) ได้กล่าวว่า “ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตเครื่องสำอาง ที่ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความงาม ด้วยนวัตกรรมล้ำสมัย และกระบวนการผลิตมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากลมายาวนานกว่า 40 ปี รวมทั้งมีนโยบายที่สำคัญเป็นอันดับหนึ่ง คือการยึดมั่นมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างสูงสุด จึงเป็นที่มาของการพัฒนานวัตกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์บำรุงผิวกาย โลชั่นมิสทิน ไวท์ สปา โรเซ่ ที่ใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง ที่ผ่านการทดสอบความเหมาะสมในการบรรจุโลชั่นอย่างเข้มงวด ให้คงคุณภาพตลอดอายุการใช้ และเทคโนโลยีการห่อหุ้มสารสำคัญ ในรูปแบบของเม็ดบีดส์อยู่ในโลชั่น ที่ผลิตจาก Natural Polymer Grade ซึ่งเป็นเม็ดบีดส์ที่ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ สามารถย่อยสลายได้ ไม่เกิดสารตกค้างในระบบนิเวศ ซึ่งเรานำมาใช้แทนกลุ่มไมโครบีดส์ที่ผลิตจากพลาสติกอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ซึ่งไม่สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติและในสิ่งมีชีวิต ดังนั้น เมื่อปะปนอยู่ในแม่น้ำลำคลอง หรือทะเล ไมโครบีดส์เหล่านี้ก็จะไปดูดซึมสารเคมีต่าง ๆ เอาไว้ และจะเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคภัยต่างๆ เมื่อเราบริโภคสัตว์ที่กินอาหารปนเปื้อนสารเหล่านี้เข้าสู่ร่างกายของเรา”