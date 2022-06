'บิทคับ' เปิดพื้นที่ Bitkub M Social จัดงานเสวนา PRIDE VOICE ตลอดทั้งเดือนไพรด์ เพื่อสนับสนุนสิทธิและความเท่าเทียมของ LGBTQA+ 

‘บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป’ เปิดพื้นที่กว่า 1,700 ตร.ม. ณ ‘บิทคับ เอ็ม โซเชียล’ บริเวณชั้น 9 อาคารเดอะ เฮลิกซ์ ศูนย์การค้า ดิ เอมควอเทียร์ จัดงาน PRIDE VOICE @ Bitkub M Social สนับสนุนกลุ่ม LGBTQA+ และนักกิจกรรมเพื่อสิทธิความเสมอภาคสำหรับกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศให้มีโอกาสสร้างคอมมูนิตี้และเปิดเวทีเสวนาหาแนวทางปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมและหาทางออกร่วมกันในประเด็นปัญหาต่างๆที่ยังคงทำให้เกิดความไม่เสมอภาคทั้งในสังคมและในองค์การธุรกิจ อีกทั้งยังมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ภาคธุรกิจเห็นความสำคัญของการขับเคลื่อนเพื่อสนับสนุนการรณรงค์เพื่อสิทธิของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศและร่วมหาข้อควรปฏิบัติอย่างยั่งยืนสำหรับธุรกิจมากกว่าที่จะเป็นเพียงกิจกรรมทางการตลาดตามกระแสในเดือนไพรด์เพียงเท่านั้น

โดยในระยะเริ่มต้นจะมีการจัดกิจกรรมการเสวนา PRIDE VOICE ตลอดทุกสัปดาห์ในเดือนไพรด์ภายใต้คอนเซ็ปท์ EQUALITY, RESPECTFULLY, SUSTAINABILITY ! ทุกบ่ายวันอาทิตย์เป็นระยะเวลา 3 สัปดาห์ โดยเริ่มกิจกรรมในวันที่ 12 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 – 17.00 น. ในหัวข้อ ‘EQUALITY’ : “สมรสเท่าเทียม และโอกาสความเท่าเทียมในโลกใหม่ ด้วย Blockchain Technology” ได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษ ได้แก่ คุณธัญวัจน์ กมลวงศ์วัฒน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรระบบบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกล, คุณลีนา จังจรรจา หรือ ‘ลีน่าจัง’ นักธุรกิจ ทนายความ นักการเมือง และนักแสดง, คุณชัญญา รัตนธาดา ผู้ร่วมก่อตั้งกลุ่ม Young Pride Club , คุณพัสกร วรรณศิริกุล คณะกรรมการเศรฐกิจสร้างสรรค์พรรคกล้า และคุณศิรภพ จันทรโอภาส ผู้จัดการอาวุโส ทีมการตลาด บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด โดยมีคุณฐิติพงษ์ ด้วงคงหรือ ‘ครูธง’ MUT Master นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาและวัตนธรรมให้เกียรติเป็นผู้ดำเนินงานเสวนา นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษ Meet & Greet กับผู้ชนะการประกวดจากเวที ‘Universe is U’ ได้แก่ คุณเน็ต วงศ์สถิตย์ ชัยเนตร Universe Is U 2022, คุณปุ๊กอุฟ ไกรวัฒน์ เกตุชญาคุณ รองชนะเลิศอับดับ 1, คุณเอสเธอร์ อนุชา ศรีภูงา รองชนะเลิศอับดับ 3, คุณแบมแบม วริษฐา ศรีคราม รองชนะเลิศอับดับ 4 และคุณเบญหล้า เบญหล้า ชูจิตต์ ผู้เข้ารอบ 11 คนสุดท้าย

จากนั้นในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 ภายใต้หัวข้อ ‘RESPECTFULLY’ : “Best Practice for LGBTQA+ at Work Space for Modern Organization” และวันที่ 26 มิถุนายน 2565 ภายใต้หัวข้อ ‘SUSTAINABILITY’ : “Beyond Rainbow-Washing” เพื่อร่วมเป็นกระบอกเสียงและและก่อให้เกิดขับเคลื่อนการสร้างข้อควรปฏิบัติและสวัสดิการของกลุ่มผู้มีความหลากหลายทางเพศในที่ทำงานสถานประกอบการและทุกมิติในสังคม ซึ่งหลังจากเดือนไพรด์แล้วหากมีกลุ่มหรือองค์กรใดสนใจใช้พื้นที่จัดกิจกรรมสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ต่อคอมมูนิตี้ของ LGBTQA+ สามารถติดต่อเข้ามาเพื่อจัดงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

