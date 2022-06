Bitkub Chain ยกพลเข้าร่วมงาน Block on the Beach มหกรรมบล็อกเชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูเก็ต พร้อมแนะนำ อนาคตแห่งเทคโนโลยีบล็อกเชน

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา บริษัท Bitkub Blockchain Technology ผู้สร้างและดำเนินการ Bitkub Chain เครือข่ายบล็อกเชนที่ได้รับความนิยมสูงสุดของไทย และ ผู้ให้บริการ Blockchain Total Solution ชั้นนำ ขึ้นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมให้คำแนะนำในการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนไปต่อยอดกับธุรกิจต่าง ๆ ณ งาน Block on the Beach มหกรรมบล็อกเชนครั้งยิ่งใหญ่ ในวันที่ 1-3 มิถุนายน 2565 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ บีช รีสอร์ท จังหวัดภูเก็ต ที่รวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี blockchain จากหลากหลายพื้นที่มาแลกเปลี่ยนความรู้และให้คำแนะนำเกี่ยวกับเทคโนโลยี blockchain

ภายในงาน คุณ ภาสกร ปานนอก CEO บริษัท Bitkub Blockchain Technology จำกัด ได้กล่าวถึงระบบนิเวศของ Bitkub Chain โดยเริ่มจากเป้าหมายของ Bitkub Chain คือ การก้าวสู่การใช้งานระดับโลก รวมทั้ง Ecosystem ที่จะสนับสนุนให้ Bitkub Chain กลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีบล็อกเชนของไทย ตลอดจนการพัฒนาโปรเจกต์และฟังก์ชันใหม่ ที่จะอำนวยความสะดวกต่อผู้ใช้งานในอนาคต

นอกจากนั้นยังได้มีการกล่าวถึงเครือข่ายพันธมิตรที่ร่วมกันเป็น Node Validator ของ Bitkub Chain บนระบบ Proof-of-Staked-Authority (PoSA) หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการ Erawan Hardfork ตามด้วยการนำเสนอข้อมูลในโปรเจกต์ที่เป็นหัวใจสำคัญของ Bitkub Chain อย่าง Bitkub NEXT กระเป๋าเก็บสินทรัพย์ดิจิทัลแนวหน้าของประเทศไทย และ Bitkub NFT แพลตฟอร์มศูนย์รวม NFT (Non-Fungible Token) ในรูปแบบของตลาดแรก (Primary Market) และเป็นศูนย์รวมผู้สร้างสรรค์ผลงาน NFT ที่มีการนำมาใช้งานในหลากหลายรูปแบบ อีกทั้งโปรเจกต์ที่สร้างความตื่นเต้นให้กับวงการอย่าง Bitkub Metaverse พร้อมรายละเอียดที่เน้นการใช้งานจริงผ่านกิจกรรมของเครือข่ายพันธมิตรของ Bitkub

นอกจากนั้น บริษัท Bitkub Blockchain Technology ยังได้เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาและภาคเอกชน พร้อมยกระดับอุตสาหกรรมเทคโนโลยีบล็อกเชนในประเทศไทย ร่วมกับ บริษัท Finstable ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มที่ผสมผสานระหว่างการเงินแบบรวมศูนย์และแบบกระจายศูนย์เครือบริษัทพันธมิตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต

ภายในงาน Block on the Beach ยังรวบรวมเหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี blockchain จากหลากหลายพื้นที่มาแลกเปลี่ยนความรู้อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น

1.ศ.(พิเศษ) ธงทอง จันทรางศุ Committee at the Office of the Council of State and Lead Legal Advisor บริษัท Finstable Co., Ltd.

2.ดร.เผด็จ จินดา, CEO บริษัท Finstable Co., Ltd

3.คุณรฐนนท์ พลานนท์, Strategic Planning Manager บริษัท Bitkub Blockchain Technology Co.,Ltd.

4.คุณสำเร็จ วจนะเสถียร, CTO บริษัท Bitkub Blockchain Technology Co.,Ltd.

5.คุณวัชราภรณ์ ดอนแสง, Founder บริษัท Dig Dig Co.,Ltd.

6.คุณสกลกรย์ สระกวี, Co-founder & Chairman บริษัท Bitkub Capital Group Holdings Co., Ltd.

7.คุณศุภกฤษฎ์ บุญสาตร์, Founder Bitcast

8.คุณพิชญ ศรีฟ้า, CTO บริษัท GetLinks (Thailand) Co., Ltd.

9.ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์, ผู้อำนวยการศูนย์ดิจิทัลฯ บริษัท Thai Sang Thai Party

10.คุณชัชวาลย์ สุริยะยรรยง, CEO บริษัท ABX Ventures Co.,Ltd.

11.คุณโอภาส เฉิดพันธุ์, CEO บริษัท M Vision Public Co.,Ltd.

12.ดร.ธันวา อาภรณ์ทิพย์, Blockchain Researcher บริษัท SCB10X

และผู้เชี่ยวชาญท่านอื่น ๆ อีกมากมาย

