มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง

เพาเวอร์ มอลล์ (POWER MALL) เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตอกย้ำผู้นำ ELECTRONIC LIFESTYLE DESTINATION ของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที จับมือผู้ประกอบการแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ จัดงาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า โชว์เคส ” (POWER MALL ELECTRONICA SHOWCASE) มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีครั้งยิ่งใหญ่ใจกลางเมือง รุกหนักทั้งในห้างฯ และออนไลน์ ดึงขาช้อปลูกค้าชาวไทยและต่างชาติ ก้าวสู่การเปิดประเทศเต็มรูปแบบ พร้อมยกทัพนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอทีและแก็ดเจ็ท อินเทรนด์สุดล้ำแบบครบครันจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 200 แบรนด์ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ลูกค้า พร้อมโปรโมชั่นสินค้าลดสูงสุด 50%, ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือนทุกชิ้น + ลดเพิ่มสูงสุด 32% พร้อมรับบัตรกำนันห้างฯสูงสุด 32,000 บาท, สมาชิก M CARD ลดเพิ่ม 20% (เฉพาะวันพุธ,พฤหัสบดี) และรับคะแนน M Point 2 เท่า ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน – 14 กรกฏาคม 2565 ที่ POWER MALL เดอะมอลล์ และ เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ ทุกสาขา เอ็มโพเรียม, พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์, เดอะคริสตัล เอส บี ราชพฤกษ์ และบลูพอร์ต หัวหิน

นายจักรกฤษณ์ กีรติโชคชัยกุล Chief Executive Officer-TR บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Mr.Jakkrit Keeratichokchaikun, Chief Executive Officer-TR, The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มส่งสัญญาณบวกและมีทิศทางการฟื้นตัวที่ดีขึ้น จากอานิสงส์มาตรการเปิดประเทศปลดล๊อกนักท่องเที่ยวเข้าไทยโดยไม่ต้องทำการตรวจ RT-PCR ประกอบกับการเข้าถึงวัคซีนที่เพิ่มมากขึ้น รวมถึงผู้ประกอบการแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างปรับกลยุทธ์การตลาดมารองรับกำลังซื้อ นอกจากนี้ยังได้ปัจจัยหนุนจากมาตรการของภาครัฐที่ออกมากระตุ้นมู้ดการจับจ่ายอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้บริโภคมีความเชื่อมั่น และมีแรงจูงใจในการซื้อสินค้า โดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้ายังคงเป็น เทรนด์สินค้าที่ลูกค้าต้องการซื้อเพื่อมาอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิต จึงคาดว่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาคึกคักได้อีกครั้ง

งาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า โชว์เคส ” มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที สมาร์ทโฟน ทีวี เครื่องเสียงและแก็ดเจ็ทสุดล้ำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง ถือเป็น SIGNATURE EVENT ELECTRONIC TRADE SHOW ของเมืองไทย ในช่วงกลางปี ของเพาเวอร์ มอลล์ โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “SHOWOFF THE EXPERIENCE” ที่ POWER MALL พร้อมเป็นเวทีให้แบรนด์ต่างๆได้แสดงนวัตกรรมและศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีต่างๆ รวมถึงสินค้ารุ่นใหม่ๆ ที่จะมาเปิดตัวที่งานนี้เป็นครั้งแรก จากแบรนด์ดังระดับโลก ครบครันทุกกลุ่มสินค้า อาทิ กลุ่มสินค้านวัตกรรมรุ่นใหม่ ตอบโจทย์และอำนวยความสะดวกสบายในการใช้ชีวิตในในปัจจุปันและอนาคต ที่ทันสมัยทั้งดีไซน์และฟังก์ชั่น รองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยในปีนี้ยังคงเพิ่มพื้นที่การจัดงานกระจายจัดทั่วทุกพื้นที่ของ POWER MALL ทุกสาขา ครอบคลุมทุกความต้องการของลูกค้าอย่างครบครัน รวมพื้นที่การจัดงานทั้งหมดมากกว่า 40,000 ตารางเมตร และช่องทางการช้อปปิ้งสินค้าออนไลน์ นอกเหนือจากในห้างฯ ผ่าน MONLINE.COM

นอกจากนี้ภายในงาน ยังได้รวบรวมนวัตกรรมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีล้ำสมัยจาก แบรนด์ดังระดับโลก มาร่วมเปิดประสบการณ์ช้อปปิ้งที่ครบครันทุกกลุ่มสินค้า พร้อมพบกับโซนใหม่ ครั้งแรกในห้างฯ กับพื้นที่ CONTENT CREATOR โซนสินค้าใหม่สำหรับนักสร้างสรรค์ที่รักในเสียงดนตรี ที่นำเสนอสินค้าด้าน SMART AUDIO ครบทุกกลุ่มสินค้า และ NEW TOP BRAND FLAGSHIP STORE ขนาดใหญ่ และพบกับการเปิดตัวสินค้าใหม่จากหลากหลายแบรนด์ชั้นนำกว่า 40 รายการ โดยไฮไลท์ภายในงานพบกับ สินค้าที่เปิดตัวครั้งแรกในไทย พร้อมให้สัมผัสสินค้าจริงที่โซน POWER MALL FIRST พารากอน ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ กว่า 30 รายการ อาทิ

SAMSUNG NEO QLED 8K 85QN500B TV ขนาด 85 นิ้ว มาพร้อมสุดยอดภาพความคมชัดระดับ 8K Infinity Q Screen เต็มอิ่มกับมุมมองไร้ขีดจำกัด และเทคโนโลยี QUANTUM MATRIX TECHNOLOGY PRO ภาพชัด ดำสนิท สมจริง มาพร้อมกับ COLLECTION ภาพวาด NFT ที่จะเปลี่ยนทีวีให้กลายเป็นงานศิลปะอย่างมีระดับ

VIVID AUDIO GIYA G4 SERIES 2 ลำโพง SUPER HIGH END อันดับ 1 ของโลก มาพร้อมกับดีไซน์ที่ออกแบบลำโพงให้โค้งมนทุกส่วนเพื่อให้ปราศจากเสียงสะท้อนและเสียงกึกก้องภายในตู้ลำโพง จึงทำให้เสียงที่เปล่งออกมานั้นเกลี้ยง ใสสะอาด สมจริง เหมือนได้นั่งฟังดนตรีสดๆอยู่ ทำจากวัสดุสำหรับรถแข่ง F1 ในการสร้างตัวตู้ลำโพง จึงทำให้ทั้งน้ำหนักเบาและแข็งแรงมาก พร้อมให้ทดลองสัมผัสประสบการณ์สมจริงและเป็นเจ้าของได้ในงานนี้เท่านั้น

กลุ่มสินค้า SMART TECHNOLOGY & IT DIGITAL SOLUTION อาทิ

ASUS ZENBOOK PRO 14 DUO OLED UX8402Z สัมผัสประสบการณ์รูปแบบใหม่ด้วยจอแสดงผลแบบ DUO โดยจอหลักแสดงผลแบบ OLED ขนาด 14.6 นิ้ว และ จอที่สองแบบ SCREENPAD ขนาด 12.7 นิ้ว ทรงพลังด้วยขุมพลังความแรงหลากหลายรูปแบบให้เลือกกับ INTEL ALDER LAKE 12TH GEN, CORE I7-12700H, CORE I5-12500H หรือ I9-12900H

ACER CONCEPTD 7 โน๊ตบุ๊คสร้างสรรค์ผลงานฉบับพกพาที่ให้ประสิทธิภาพได้เหนือกว่า พร้อมฮาร์ดแวร์อันทรงพลังอย่างระบบประมวลผล 10TH GEN INTEL® CORE™ I7 และกราฟฟิก NVIDIA® ไม่ว่าคุณจะเป็นครีเอเตอร์มือใหม่หรือมืออาชีพก็พร้อมช่วยให้สร้างสรรค์งานทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ ให้ก้าวไปในอีกระดับ

สำหรับสาย GAMING ห้ามพลาดกับ MSI MEG AEGIS TI5 คอมเล่นเกม ดีไซน์โฉบเฉี่ยวและแรงด้วย CPU INTEL GEN 12 และการ์ดจอ NVIDIA GEFORCE RTX 3000 SERIES มาพร้อมกับ HMI GAMING DIAL แรกของโลก ไม่เพียงแต่ให้ผู้เล่นเปลี่ยนการตั้งค่าประสิทธิภาพของระบบได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังให้ผู้เล่นปรับแต่งแอนิเมชั่นที่ชื่นชอบบน LCD ได้อีกด้วย

ใช้ชีวิตอย่างลงตัว ทั้งฟังก์ชั่นและสไตล์ด้วย DUSK SMART SUNGLASSES แว่นกันแดดอัจฉริยะ มีความสามารถในการเปลี่ยนเฉดสีของเลนส์ได้แบบตามที่ต้องการถึง 3 ระดับ ได้ง่ายๆเพียงสั่งการทางแอปบนสมาร์ทโฟนและปุ่มที่ติดอยู่ตรงขาแว่น มาพร้อมลำโพงและไมโครโฟนสำหรับใช้โทรเข้าออก, สั่งการ SIRI, GOOGLE ASSISTANT, ฟังเพลง ตัวลำโพงเป็นแบบ OPEN EAR สามารถใช้แอปบนสมาร์ทโฟนติดตามตัวแว่น รวมถึงสั่งให้ส่งเสียงออกมาผ่านทางลำโพงได้อีกด้วย พร้อมให้สัมผัสได้แล้วในงานนี้

เกาะติดเทรนด์กลุ่มสมาร์ทโฟนแบรนด์ชั้นนำ ทั้ง HUAWEI และ OPPO ที่นำเสนอนวัตกรรม สมาร์ทโฟนจอพับที่กำลังเป็นที่นิยมผ่านสินค้ารุ่นต่างๆ อาทิ HUAWEI MATE XS2 มาพร้อมดีไซน์แบบใหม่ น้ำหนักเบาเป็นพิเศษ และฟีเจอร์ใหม่ล่าสุด HUAWEI XD OPTICS, OPPO FIND N สมาร์ทโฟนจอพับที่ออกแบบมาได้อย่างสวยงาม กะทัดรัด มีความสมมาตรเมื่อพับจอ ใช้บานพับแบบหยดน้ำ (WATER-DROP HINGE) เพื่อขยายจอบริเวณบานพับและสร้างสันขอบจอให้รองรับขณะที่พับ ทำให้หน้าจอเกิดรอยพับน้อยมาก หรือลดลงถึง 80% พร้อมให้สัมผัสและทดลองใช้ได้แล้วที่งานนี้ที่เดียว นอกจากนั้น สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ และ WORKSHOP การใช้งานสินค้า APPLE, SAMSUNG MOBILE เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในแต่ละ FUNCTION ได้อย่างเต็มรูปแบบ โดย SPECIALIST TEAM ที่สามารถให้คำแนะนำได้ทั้งก่อนการขายและบริการหลังการขายอีกด้วย

สินค้ากลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็ก (HOME & SMALL APPLIANCE) อาทิ

LG DEHUMIDIFIER เครื่องลดความชื้นด้วยระบบการทำงานแบบ DUAL INVERTER COMPRESSOR จึงมีประสิทธิภาพสูง และทนทาน พิเศษกว่าด้วยอุปกรณ์เสริมสำหรับเป่าแห้งเฉพาะจุดได้อย่างรวดเร็วช่วยให้เสื้อผ้าและรองเท้าไร้กลิ่นอับชื้น พร้อมเป่าลมกำจัดความชื้นภายในตัวเครื่องอัตโนมัติทุกครั้งที่ปิดการใช้งาน เพื่อลดการสะสมของเชื้อราและกลิ่นอับชื้น ให้คุณมั่นใจกับความสะอาดในทุกครั้งที่ใช้งาน และสะดวกมากขึ้นด้วยแอพ LG THINQ ที่ให้คุณควบคุมการใช้งานได้จากทุกที่ทุกเวลา

SMEG RED CORNER SET ชุดเครื่องชงกาแฟดริปสุดหรู COLLECTION ใหม่ ที่มาพร้อมกับสีแดงสดใส เติมเต็มทั้งดีไซน์และฟังก์ชั่นการใช้งาน เพื่อสุดยอดอรรถรสในการดื่มกาแฟ พร้อมโปรแกรมฟังก์ชั่น ปรับระดับความกระด้างของน้ำได้ 3 ระดับ และ ความเข้มของกาแฟ 2 ระดับ หน้าจอแสดงผล LED พร้อม 4 ปุ่มควบคุมแบบดิจิตอล พร้อมฟังก์ชั่นหัวจ่ายไอน้ำร้อนสำหรับตีฟองนม แรงดัน 15 บาร์ มาพร้อมเครื่องบดเมล็ดกาแฟ ที่ดีไซน์เข้าชุดกันและปรับความละเอียดของการบดได้ถึง 30 ระดับ

ลดเวลาในการทำอาหารได้ถึง 50% ด้วย เตาอบ SAMSUNG BESPOKE CONVECTION อบด้วยลมร้อนทรงพลังที่ทำให้อาหารกรอบนอกนุ่มในและสุกอย่างทั่วถึง มาพร้อมเทคโนโลยีทอดไร้มันซึ่งเป็นการทำงานแบบผสม จึงทำให้อาหารสุกกรอบทั้งข้างนอกและข้างใน โดยไม่ต้องพึ่งน้ำมัน เพิ่มเติมด้วยตะแกรงย่างครอบคลุมมากกว่าเตาอบไมโครเวฟทั่วไป ทำให้อาหารออกมาสุกอย่างทั่วถึงและน่ารับประทาน

ELECTROLUX MULTI DOOR ULTIMATE TASTE 900 ตู้เย็นที่มีฟังก์ชั่น TASTESEALFLEX สามารถปรับอุณหภูมิได้ถึง 5 ระดับ, TASTELOCKAUTO รักษาความสดใหม่ของผักได้นานถึง 7 วัน, TWINTECH คงความสดให้รสชาติและรสสัมผัส ทำให้เพลิดเพลิรกับรสชาติของอาหารได้อย่างเต็มอรรถรส

เครื่องซักผ้าฝาหน้า ELECTROLUX รุ่น ULTIMATE CARE มาพร้อมเทคโนโลยี AUTODOSE ดูแลเสื้อผ้าให้สดใส ใหม่เสมอ ด้วยการตวงน้ำยาซักผ้าที่แม่นยำ SENSORWASH พร้อม AI ขจัด 49 คราบให้หมดจด และ ULTRAMIX ที่ทำให้คุณหมดปัญหาคราบผงซักฟอกตกค้างบนเนื้อผ้า

พร้อมพบกิจกรรมสุดพิเศษภายในงาน ที่สลับหมุนเวียนกันมาร่วมเปิดประสบการณ์และสร้างสีสันมอบความพิเศษตลอดระยะเวลาการจัดงาน อาทิ กิจกรรม TEMPTECH MASTER CLASS X CHATEAU LAFITE ROTHCHILD จาก TEMPTECH แบรนด์ตู้แช่ไวน์ระดับโลกจากสแกนดิเนเวีย พร้อมเสิร์ฟประสบการณ์ด้วยไวน์สุดพิเศษและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศที่จะมาร่วมสร้าง TEMPTECH EXPERIENCE ให้กับลูกค้าอีกด้วย, กิจกรรมสาธิต COOKING SHOW โดยเชฟบอย เซฟระดับ MICHELIN GUIDE 1 ดาว จากแบรนด์ KITCHENAID, เชฟ CHARLES จาก SAMSUNG และเชฟลูก หยี จาก BOSCH, กิจกรรม COFFEE TESTING โดย NESPRESSO สัมผัสเมนูกาแฟ LIMINHA OVER ICE จากกาแฟสายพันธุ์พิเศษ ที่มีให้ชิมเฉพาะที่งานนี้ที่เดียว, กิจกรรม MEET & GREET กับศิลปินชื่อดังจาก SAMSUNG, กิจกรรมแนะนำการจัด ​SPEC คอมพิวเตอร์จากยูทูบเบอร์ชื่อดัง ADBIG, พบกูรูทางด้านทีวี คุณโรมัน จาก LCD TV THAILAND ที่จะมาให้ความรู้ในการเลือกซื้อทีวีได้อย่างคุ้มค่า, สุดมันส์ไปกับ MINI LIVE CONCERT จากแรปเปอร์ชื่อดัง AUTTA และซุปเปอร์สตรี, สนุกสนานไปกับ LG LIVE โดยดีเจคิว-คิ้วสาหร่าย ที่จะพาไปพบกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีจาก LG ภายในงาน, แนะนำเทคนิคการเลือกซื้อกล้องให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ด้วยกูรูด้านการถ่ายภาพ ใหญ่-กฤดา เสพมงคลเลิศ, OPPO และ VIVO WORKSHOP โดย INFLUENCER ชื่อดังจากอินสตาแกรม

งาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า โชว์เคส” ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นแคมเปญที่ช่วยสร้างเม็ดเงินและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย พร้อมกระตุ้นให้ประชาชนออกมาจับจ่าย โดยงานนี้ถือเป็นมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลูกค้ารอคอย และตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ความต้องการของลูกค้าอย่างครบครัน โดยมั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับประสบการณ์การช้อปปิ้งรูปแบบใหม่และคุ้มค่า ผ่านฟังก์ชั่นและดีไซน์ล้ำสมัยของสินค้าคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำระดับเวิลด์คลาส ที่ครบทุกแบรนด์ ครบทุกกลุ่มสินค้า ครบทุกรุ่น และครบเครื่องด้วยโปรโมชั่นที่มอบให้ลูกค้า เฉพาะในงานนี้เท่านั้น นายจักรกฤษณ์กล่าวปิดท้าย