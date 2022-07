OnePlus Nord 2T 5G พร้อมรุ่นน้อง OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

เริ่มจอง 22 กรกฎาคมนี้!

OnePlus ประเทศไทย เปิดตัวสองสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่อย่างเป็นทางการ พร้อมเปิดให้จองกันแล้ววันนี้! สำหรับสมาร์ทโฟนนักฆ่าเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุด OnePlus Nord 2T 5G ภายใต้สโลแกน ‘Pretty much everything you could ask for.’ ให้ทั้งหมดที่คุณต้องการ เน้นจุดเด่นในเรื่องความเร็ว แรง และประสบการณ์ใช้งานที่สนุกสนาน สเปคจัดเต็มด้วย MediaTek Dimensity 1300 เร็วแรง ตอบโจทย์ทุกการใช้งาน ทรงพลังด้วยการชาร์จไว เทียบเท่าเรือธง 80W SUPERVOOC, ภาพสวย จอลื่นไหล 90Hz FHD+ AMOLED ไม่มีสะดุด กล้องหลัง 3 ตัว 50MP Sony IMX766 พร้อมระบบกันสั่น และ A.I. ช่วยให้ภาพสวย คมชัด และ OxygenOS 12.1 ระบบปฏิบัติการอันเป็นเอกลักษณ์ เร็วและตอบสนองไวที่สุดของ OnePlus

มาพร้อมกับรุ่นน้อง OnePlus Nord CE 2 Lite 5G ในสโลแกน ‘A little more than you’d expect. ให้มากกว่าที่คุณคาดหวัง คุ้มค่าตอบโจทย์ในเครื่องเดียวด้วย Snapdragon 695 ซีพียูแรง แถมประหยัดแบตสุด ๆ จอ 6.59” 120Hz FHD+ เล่นเกมไหลลื่น ไถฟีดโซเชียลมิเดียก็ตอบโจทย์ อีกทั้งแบตเตอรี่ใหญ่ 5,000 mAh ชาร์จไว 33W SuperVOOC พร้อมใช้งานตลอดวัน กล้องคมชัด 64 MP AI Triple Camera และยังเพิ่มพื้นที่จัดเก็บด้วย Micro SD Card ได้ถึง 1 TB พร้อมช่องเสียบหูฟัง 3.5mm

พรีออเดอร์ได้แล้ววันนี้ – 28 กรกฎาคม 65 พร้อมรับของสมนาคุณมากมาย ผ่านช่องทางการจำหน่ายออนไลน์ Shopee, Lazada, Thisshop, JD Central และจำหน่ายอย่างเป็นทางการ วันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ผ่านทางเครือข่ายผู้ให้บริการ AIS พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ Hot deal

OnePlus Nord 2T 5G (8GB + 128GB) วางจำหน่าย ราคา 14,990.-

มีให้เลือก 2 สี สีเขียว Jade Fog และ สีเทา Gray Shadow

รับของสมนาคุณ มูลค่า 6, 490.- ( E-VIP Card, OnePlus Nord Handy waist bag)

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G (8GB + 128GB) วางจำหน่าย ราคา 9,990.-

มีให้เลือก 2 สี สีดำ Black Dusk และ สีฟ้า Blue Tide

รับของสมนาคุณ มูลค่า 4 ,299.- ( E-VIP Card, OnePlus Nord Chosen T-Shirt *Random Size & Color)

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สั่งซื้อได้ที่

OnePlus Nord 2T 5G : https://www.oneplus.com/th/nord-2t-5g

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G : https://www.oneplus.com/th/nord-ce-2-lite-5g

#OnePlus #OnePlusNord2T5G #PrettyMuchEverythingYouCouldAskFor

#OnePlusNordCE2Lite5G #ALittleMoreThanYoudExpect