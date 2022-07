แง้ม 3 ดาวเด่น ลุ้นมง ไอซ์–บุญ–บีบี ทายาทศิลปินวงดัง ระเบียบวาทะศิลป์

วันนี้ที่รอคอย วันที่แฟนนางงามทั้ง 77 จังหวัดจะได้เห็นโฉมงามชัดๆ ของ 77 นางงามในดวงใจ ในรอบชุดว่ายน้ำสุดเซ็กซี่ซี๊ด มิสสตาร์ไทยแลนด์ Miss Star Thailand 2022 ปีนี้มาในคอนเชปต์ สวยฉลาด มาดมั่น ทันสมัย โดยมี ดร.บุญมา อิ่มวิเศษ เป็นประธานกองประกวด

ช่วงเช้า 77 นางงามตัวแทนจาก 77 จังหวัดทั่วไทย พร้อมฟาดมงกับรอบโชว์ชุดว่ายน้ำ โดยไปเดินโชว์ที่สระว่ายน้ำสุดอลังการ ที่สวนน้ำเดอะลากูน่า The Lgoona Korat Zoo บริเวณสวนสัตว์นครราชสีมา

นางงามหลายคนหุ่นเป๊ะมากๆ เดินสับๆ ละเอียด ร้อนแรงได้อีกๆ ยิ่งกว่าลาวาภูเขาไฟระเบิด เรียกเสียงกรี๊ดจากแฟนนางงามได้เยอะมากๆ

ช่วงบ่ายนางงามได้แบ่งกลุ่มไปร่วมกิจกรรมดีๆ เช่น ผัดหมี่โคราช ที่อำเภอปักธงชัย อีกอาหารดังสุดแซ่บเอกลักษณ์ของนครราชสีมา และนางงามอีกกลุ่ม พุ่งไปที่สวนเกษตร 100 ไร่ ร่วมชมผักผลไม้นานาชนิด แหล่งอาหารชั้นเลิศ และนางงามอีกกลุ่มไปร่วมทอผ้าไทย เป็นหลายกิจกรรมที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งให้กับนางงาม

หลังจากนั้นนางงามทั้ง 77 จังหวัดได้เดินทางกลับไปที่ ศูนย์ประชุมสตาร์เวลล์บาหลี โรงแรมสตาร์เวลล์ บาหลี นครราชสีมา เพื่อร่วมกิจกรรมสุดพิเศษ แฮปปี้ออนสตาร์ Happy On Star กับ สอง วจี กัลย์จาฤก อดีตนางเอกชื่อดังและกรรมการบริษัทกันตนา ที่มาสอนการแสดง ปลดล็อกตัวเอง ให้ปล่อยพลังสตาร์ให้เต็มที่

หลังจากเรียนการแสดงไปสักพัก มีนางงามหลายคนมีแววซุปตาร์เจิดจรัสอยู่ ยิ่งถ้าได้รับการเจียรไนต่อไป เชื่อว่าจะเปล่งประกายประดับวงการบันเทิงได้ไม่ยาก โดยยังมีสองผู้ทรงคุณวุฒิ มาร่วมด้วยคือ ถา สถาพร นาควิไลโรจน์ นักแสดงรุ่นใหญ่และผู้กำกับละครดัง และ ณ๊อบ ศฐาณพงศ์ ลิ้มวงษ์ทอง ผู้บริหารบริษัท ณ๊อบโปรดักชั่นส์ Nob Productions ผู้กำกับภาพยนตร์ และซีรีส์ชื่อดังหลายเรื่อง นอกจากนี้ยังมีนักแสดงดาวรุ่ง นนท์ นฤดล บรรเทา Mister Star Thailand 2021 พร้อมด้วย ยูเว่ ชินวัฒน์ วังทะพันธ์ รองอันดับ 2 MISTER STAR THAILAND ฟลุ๊ค พัทระ เชื้อจำพร รองอันดับ 3 MISTER STAR THAILAND และอั้ม ธชา จอนกระจ่าง รองอันดับ 4 MISTER STAR THAILAND มาร่วมสร้างสีสัน โดยทั้งหมดจะมาร่วมค้นหานางงาม ที่มีความสามารถด้านการแสดงเพื่อดันให้เป็นซุปตาร์ต่อไป กับรางวัลพิเศษ มิสสตาร์แอคติ้งไทยแลนด์ Miss Star Acting Thailand 2022

ในวันสุดท้ายของการเก็บตัวทำกิจกรรม ช่วงเช้า 77 นางงามก็ยิ่งคงความงามแรงมีสไตล์ ได้ไปที่อนุสาวรีย์ย่าโม ท้าวสุรนารี เพื่อไหว้สักการะขอพรให้สมดั่งหวัง และร่วมถ่ายทำวีทีอาร์ VTR แดดร้อนมากๆ แต่นางงามทั้ง 77 จังหวัด ก็พร้อมสู้แดด

หลังจากนั้นเดินทางไปที่ตึกร้อยล้าน ที่สำคัญอีกแห่งของประเทศไทย ที่ตึกอิ่มวิเศษทาวเวอร์ เพื่อเข้าห้องดำ ให้ทีมกรรมการยิงคำถามเข้มข้น เพื่อค้นหานางงามที่มีสมองเลิศ มีทัศนคติเชิงบวก ที่พร้อมจะได้มงที่สุด

สำหรับในรอบเก็บตัวทั้ง 3 วันที่มา มีสาวงามที่เปล่งประกาย ออร่าพุง มีลุ้นมงใหญ่ อาทิ น้องไอซ์

ณัฐฌา พรหมสุทธิ์ miss star สงขลา ,น้องบุญ นัญษยาภรณ์ เลิศปวีรัตน์ miss star สมุทรสงคราม ,น้องปิ๊ง เพชรอำไพ ขอรสกลาง Miss star ชัยภูมิ ,น้องพลอย นันทิชา ยังวัฒนา Miss star ลำพูน ,น้องหนูแหม่ม พัชรี ปราบภัย Miss star พะเยา ,บีบี ณัฐภัชศร พลล้ำ Miss star แพร่ สาวงามที่มาพร้อมทั้งความสวย และความสามารถทายาทเจ้าของวงดัง ระเบียบวาทะศิลป์

การประกวด มิสสตาร์ไทยแลนด์ Miss Star Thailand 2022 ปีนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยม จากหลายสินค้าคุณภาพ เช่น สินค้าในเครือ สตาร์เวลล์ StarWell

– ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร สตาร์เวลล์ StarWell , ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ สไมล์ Smile , บ้านคนละคร 365 ,โรงแรมสตาร์เวลล์บาหลี นครราชสีมา , หมู่บ้านดิไอคอน The icon , ผลิตภัณฑ์คุณภาพในเครือ ดีคัก D Kag , ด็อกเตอร์ดี Dr.Dee ,โตโยต้าไทยเย็น Toyota ThaiYen , นครชัยทัวร์ , เดอะลากูน่า The Lgoona Korat Zoo , ผลิตภัณฑ์เสริมอหาร Dr.Dee , ดีมันนี่ เครือสตาร์เวลล์ กู้ง่าย ดอกต่ำ อนุมัติไว , AHC / Asia Health Care School / Professional Make Up

แฟนนางงามทั่วไทยทั้ง 77 จังหวัดรอชมเชียร์ รอลุ้นระทึก รอบตัดสินชิงมงได้ เสาร์ที่ 6 สิงหาคมนี้แล้ว ถ่ายทอดสดไลฟ์ Live ผ่านทาง Fanpage : แฟนเพจเฟซบุ๊ก Miss Star Thailand ต้องคลิกเกาะติดตลอด ได้ที่

IG : @misstar_th

TikTok : missstarth