นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดกิจกรรมโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นเกียรติในการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้ด้วย โอกาสนี้นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ให้การต้อนรับและกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการฯ

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวในพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณการประกวดกิจกรรมโครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ว่า โครงการจิตอาสา สำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาสู่การปฏิบัติและการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการดำเนินการในครั้งนี้เป็นการขยายผลต่อยอดแนวทางพระราชทาน จนเกิดเป็นจิตอาสาต้นแบบขึ้น ซึ่งถือเป็นตัวอย่าง เป็นกำลังสำคัญ และเป็นแกนนำในการสร้างอุดมการณ์ การประสานงานร่วมกันระหว่างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ ก่อให้เกิดกิจกรรม และโครงการที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชน สังคม รวมทั้งประเทศชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าจิตอาสาต้นแบบทุกท่านได้ดำเนินการและทำงานด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ด้วยความสามัคคีทุกภาคส่วนในการดำเนินงานจิตอาสาต้นแบบได้ประสบความสำเร็จ โดยจะเป็นการช่วยให้สังคมไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนสืบไป

ทั้งนี้นายวัลลพ สงวนนาม เลขาธิการ กศน. ได้กล่าวถึงความเป็นมาและความสำคัญของโครงการว่าโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565 ซึ่งเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ลงมติให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดำเนินการสนับสนุนให้ครู และบุคลากรเข้าอบรมจิตอาสา 904 และการจัดกิจกรรมที่ส่งผลให้เกิดความรักชาติ เกิดความรักความสามัคคี เป็นรากฐานที่เหนียวแน่นในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญมั่นคง และเนื่องจากเป็นโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณต่อเนื่องจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กอปรกับสำนักงาน กศน. ได้น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการฯ ซึ่ง สำนักงาน กศน. ได้รับความอนุเคราะห์และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากวิทยากร 904 ในการฝึกอบรมแก่บุคลากร กศน. ทำให้ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนนำความรู้ที่ได้รับมา นำไปสู่การประกวดการขยายผลโครงการจิตอาสา ประจำปี 2565 สำนักงาน กศน. ได้ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยให้หน่วยงาน/สถานศึกษาในสังกัดดำเนินการ ดังนี้

การจัดการอบรมหลักสูตรจิตอาสาของสำนักงาน กศน. (kick off) เพื่อเริ่มต้นโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปี 2565 เมื่อวันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2565 ณ สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร จังหวัดนครราชสีมา ที่มุ่งพัฒนาทักษะพื้นฐานให้แก่ผู้เรียนในแต่ละด้านตามความถนัดของตน ขณะเดียวกันกิจกรรมยังส่งผลให้เกิดความรักชาติ ความรักสามัคคี สร้างจิตสำนึก สร้างอุดมการณ์ สร้างระเบียบวินัย สามารถเป็นผู้นำในการประสานความร่วมมือ แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชุมชนและประชาชนในพื้นที่ และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์วิกฤติและภัยพิบัติให้แก่ผู้เรียนและประชาชนในพื้นที่ได้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) และจิตอาสาพัฒนา การบำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม จำนวน 12 ชั่วโมง เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากร และผู้เรียนในสังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 130 คน/แห่ง รวม 10,010 คน และให้สถาบันการศึกษาและพัฒนาต่อเนื่องสิรินธร สถาบันการศึกษาทางไกล รวมถึงสถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาค จำนวน 50 คน/แห่ง รวม 350 คน รวมเป็น 10,360 คน ซึ่งผลการดำเนินการอบรมมีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 19,694 คน ซึ่งสำนักงาน กศน.สามารถดำเนินการได้เกินเป้าหมายที่กำหนด จัดกิจกรรมขยายผลโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. โดยผู้เข้ารับการอบรมต้องนำความรู้ด้านจิตอาสาที่ได้รับมาส่งเสริม ขยายผลไปสู่ผู้เรียน และชุมชนในพื้นที่ ในรูปแบบ 4 กิจกรรม โดยพิธีเปิดกิจกรรมในโครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรม โดยมี นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆ วันที่ 25 กรกฎาคม 2565 ณ ห้องประชุมบุณยเกตุ อาคารหอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

ผลการพิจารณาคัดเลือก ชุมชนจิตอาสาดีเด่น ของ สำนักงาน กศน. ระดับประเทศ ได้แก่

รางวัลชนะเลิศ ชุมชนบ้านป่าดำ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านนากลาง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านนาหว้า ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

ชุมชนบ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ชุมชนบ้านไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

การแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นอัครศิลปินของปวงชนชาวไทย โดยแบ่งการแข่งขันเป็น 4 ระดับ โดยผลการแข่งขันขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ ในรัชกาลที่ 9 ประจำปี 2565 ระดับประเทศ

ประเภท นักศึกษาผู้พิการ

รางวัลชนะเลิศ ทีมเมืองนครสวรรค์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมแสงเทียนหัวใจ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครปฐม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม กศน.เมืองศรี สำนักงาน กศน.จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ทีม Special Band สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

รางวัลชมเชยอันดับ 2 ทีม การศึกษาพิเศษสุขใจ ชาเลนจ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ ทีม กศน.อำเภอเขาฉกรรจ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีม กศน.อำเภอเฝ้าไร่ สำนักงาน กศน.จังหวัดหนองคาย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมสตรอเบอร์รี่ชีสเค้ก สำนักงาน กศน.จังหวัดอ่างทอง

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ทีมแสงแห่งความหวัง สำนักงาน กศน.จังหวัดแพร่

รางวัลชมเชยอันดับ 2 ทีมมีแต่รุ่ง สำนักงาน กศน.จังหวัดพัทลุง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ ทีมรำลึกถึงพ่อเพลงของแผ่นดิน กศน.อำเภอทุ่งสง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครศรีธรรมราช

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมสถาบันการศึกษาทางไกลเทิดไท้องค์ราชัน สถาบันการศึกษาทางไกล

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมความฝันอันสูงสุด สำนักงาน กศน.จังหวัดเชียงราย

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ทีม The Grand Borabue (เดอะแกรนด์ บรบือ) สำนักงาน กศน.จังหวัดมหาสารคาม

รางวัลชมเชยอันดับ 2 ทีม นางนวลน้อย สำนักงาน กศน.จังหวัดสมุทรปราการ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ ทีมชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก สำนักงาน กศน.จังหวัดนราธิวาส

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมจันทราอำไพ สำนักงาน กศน.จังหวัดตราด

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ทีม กศน.อำเภอปากช่อง สำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา

รางวัลชมเชยอันดับ 1 ทีม กศน.อำเภอกงไกรลาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดสุโขทัย

รางวัลชมเชยอันดับ 2 ทีม สดุดีองค์ราชันย์ สำนักงาน กศน.จังกวัดกาญจนบุรี

การประกวดจัดทำโครงงานจิตอาสาต้นแบบของสำนักงาน กศน. ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ

ระดับประถมศึกษา

รางวัลชนะเลิศ โครงงานแบ่งปันความรู้สู่ชุมชน กศน.อำเภอเมืองจันทบุรี

สำนักงาน กศน. จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานการทำธนาคารน้ำใต้ดินในครัวเรือน กศน.อำเภอแวงน้อย

สำนักงาน กศน. จังหวัดขอนแก่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนอ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานต้นกล้าพอเพียง กศน.อำเภอควนขนุน

สำนักงาน กศน. จังหวัดพัทลุง ภาคใต้

รางวัลชมเชย โครงงานอ่างล้างมือแบบเท้าเหยียบวิถีชีวิตใหม่ด้วยใจอาสา

กศน.อำเภอบึงนาราง สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร ภาคเหนือ

รางวัลชมเชย โครงงานการทำกระดาษสาจากต้นกล้วย กศน.อำเภอท่ายาง

สำนักงาน กศน. จังหวัดเพชรบุรี ภาคกลาง

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

รางวัลชนะเลิศ โครงงานพิทักษ์นทีเครื่องดักจับไขมัน กศน.อำเภอเมืองระยอง

สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง ภาคตะวันออก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานไม้เก็บขยะจิตอาสา กศน.อำเภอกาบัง

สำนักงาน กศน. จังหวัดยะลา ภาคใต้

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงานขยะออมทรัพย์เสริมสร้างพลังจิตอาสา

กศน.อำเภอหนองมะโมง สำนักงาน กศน. จังหวัดชัยนาท ภาคกลาง

รางวัลชมเชย โครงงานหัตถกรรมอาสนะผักตบชวา กศน.อำเภอตาลสุม

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

รางวัลชมเชย โครงงานสร้างนวัตกรรม “กะลาเพื่อสุขภาพ” กศน.อำเภอเถิน

สำนักงาน กศน. จังหวัดลำปาง ภาคเหนือ

ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

รางวัลชนะเลิศ โครงงาน นวัตกรรมสามล้อขอทำดีเพื่ออนุรักษ์ชายหาด

กศน.อำเภอเมืองระยอง สำนักงาน กศน. จังหวัดระยอง

ภาคตะวันออก

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โครงงานเครื่องกำจัดขยะพลาสติกและโฟมเพื่อชุมชน

กศน.อำเภอแม่สอด สำนักงาน กศน. จังหวัดตาก ภาคเหนือ

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 โครงงาน ลดขยะพลาสติกด้วยการประดิษฐ์ไม้กวาด

กศน.อำเภอโคกโพธิ์ สำนักงาน กศน. จังหวัดปัตตานี ภาคใต้

รางวัลชมเชย โครงงานลดขยะพลาสติกในชุมชน กศน.อำเภอไชโย

สำนักงาน กศน. จังหวัดอ่างทอง ภาคกลาง

รางวัลชมเชย โครงงานวัยใส ใส่ใจผู้สูงอายุ กศน.อำเภอม่วงสามสิบ

สำนักงาน กศน. จังหวัดอุบลราชธานี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประกวดชุมชนจิตอาสาดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2565 ระดับประเทศ

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ชุมชนบ้านป่าดำ ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ ชุมชนบ้านนากลาง ตำบลโคกกลอย อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ได้แก่ ชุมชนบ้านนาหว้า ตำบลยางหล่อ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

รางวัลชมเชย 2 รางวัล ได้แก่

ชุมชนบ้านคลองหมากนัด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมอืงสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

ชุมชนบ้านไม้เฝ้า ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

ผลการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานที่ทำคุณประโยชน์ด้านจิตอาสา

ประเภท บุคลากรที่ผ่านหลักสูตรจิตอาสา 904 จำนวน 21 คน และประเภท บุคลากรทั่วไป จำนวน 226 คน

นายวัลลพ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการจิตอาสาของสำนักงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 นอกจากจะมีพิธีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ชนะเลิศในกิจกรรมต่างๆ แล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ “กิจกรรมชุมชนโครงงานจิตอาสาต้นแบบ” โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานราชการ บุคลากร และผู้เรียนในสังกัดสำนักงาน กศน. จำนวน 400 คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ทั้งนี้เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรและผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและสร้างประสบการณ์ที่ได้รับมาใช้ในการปฏิบัติจริงในทางที่ถูกต้องเหมาะสม รวมถึงสนับสนุนให้บุคลากรและผู้เรียนได้แสดงความสามารถของตนเอง และเพื่อประชาสัมพันธ์ เผยแพร่กิจกรรม และผลงานของบุคลากรและผู้เรียนให้สาธารณชนได้รับทราบ รวมถึง สร้างจิตสํานึก สร้างระเบียบวินัย สามารถเป็นผู้นําสำคัญในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ และรู้จักการเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม เกิดการสร้างความสามัคคีในชุมชนที่ยั่งยืนต่อไป