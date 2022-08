เอไอเอ ประเทศไทย เปิดตัว AIA One Billion Trail 2022 งานเดิน-วิ่งเทรลประเภททีม 4 คนครั้งแรกในไทย เพื่อระดมทุนสนับสนุนสภากาชาดไทย ตอกย้ำคำมั่นสัญญา Healthier, Longer, Better Lives

เอไอเอ ประเทศไทย บริษัทประกันชีวิตอันดับ 1 ของประเทศ* ที่เข้าใจความต้องการของคนไทย เปิดตัวงานเดิน-วิ่งเทรลประเภททีม 4 คน ครั้งแรกในประเทศไทย ภายใต้ชื่อ AIA One Billion Trail 2022 ตอกย้ำคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’ โดยเปิดโอกาสให้นักวิ่งได้เข้าร่วมแข่งขันแบบทีม 4 คน บนเส้นทางที่รายล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามจากดอยอินทนนท์ถึงดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิชิตเป้าหมายทั้งในด้านพละกำลัง ความแข็งแกร่ง รวมไปจนถึงด้านจิตใจของทุกคนในทีมที่ต้องมีความสามัคคี ความอดทน และการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญต่อการมีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงในระยะยาว อีกทั้งนักวิ่งทุกคนรวมถึงประชาชนทั่วไปยังมีโอกาสได้ร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่ง AIA One Billion Trail 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยเริ่มเปิดรับสมัครนักวิ่งเทรลเข้าร่วมงานแล้วที่เว็บไซต์ aiaonebilliontrail.run

นายนิคฮิล แอดวานี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรม AIA One Billion Trail 2022 ถือเป็นงานเดิน-วิ่งเทรลประเภททีม 4 คน ครั้งแรกในประเทศไทยที่เราเป็นสปอนเซอร์หลัก โดยมีจุดมุ่งหมายในการสนับสนุนให้นักวิ่งทุกคนได้ร่วมพัฒนาขีดความสามารถทางด้านพละกำลัง รวมไปถึงความสมานสามัคคีกันในทีม เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการวิ่งเข้าเส้นชัย ซึ่งงานวิ่งเทรลครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สานต่อจากพันธกิจ AIA One Billion ที่กลุ่มบริษัทเอไอเอ และเอไอเอในอีก 18 ประเทศรวมถึงประเทศไทย ประกาศเปิดตัวไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมา เพื่อมุ่งสนับสนุนผู้คนกว่าพันล้านคนทั่วภูมิภาคเอเชียให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ภายในปี 2030 เราต้องการให้งานเทรลครั้งนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำให้พันธกิจนี้กลายเป็นจริง เพื่อสร้างความยั่งยืนในอนาคตให้แก่ผู้คนในภูมิภาค ยิ่งไปกว่านั้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม AIA One Billion Trail 2022 ทั้งตัวนักวิ่งเอง ครอบครัว และเพื่อนฝูง ตลอดจนประชาชนทั่วไป ยังมีโอกาสได้ร่วมทำบุญผ่านการบริจาคเงินสมทบทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านและเขียนในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งตอกย้ำถึงคำมั่นสัญญาของเอไอเอในการสนับสนุนให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ขึ้น Healthier, Longer, Better Lives”

นายณัฐพิสิษฐ์ ครุฑครองชัย ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย เผยว่า “จากที่ได้มีโอกาสลงพื้นที่โครงการที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือเด็กในถิ่นทุรกันดาร ทำให้เห็นว่ายังมีเด็กไทย ซึ่งเป็นกำลังของชาติอีกจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือ ไม่ได้รับการศึกษาตามมาตรฐาน โดยเฉพาะเรื่องของการพัฒนาทักษะการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมาก จึงได้ริเริ่มจัดกิจกรรมที่ทำให้คนไทยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสนับสนุนด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพของเด็กไทย กับโครงการ AIA One Billion Trail 2022 ที่จังหวัดเชียงใหม่

ซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยที่มีการจัดการแข่งขันเดิน-วิ่งเทรล แบบทีม 4 คน ผ่านเส้นทางธรรมชาติ ของเชียงใหม่ ทั้งดอยอินทนนท์และดอยสุเทพ ซึ่งมีทัศนียภาพสวยงาม แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันบริสุทธิ์ช่วยให้บรรยากาศการวิ่งสดชื่นตลอดเส้นทาง ท่ามกลางลมหนาวในเดือนธันวาคม โดยมีระยะทางให้นักวิ่งได้เลือกลงแข่งทั้งสิ้น 4 ระยะทาง ได้แก่ 100, 50, 25 และ 10 กิโลเมตร โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมการแข่งขัน ต้องสมัครเข้าร่วมมาเป็นทีม ทีมละ 4 คน เพื่อมาร่วมกันท้าทายศักยภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ และแสดงพลังแห่งความสามัคคี เพื่อพิชิตเส้นชัยร่วมกัน พร้อมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งเราตั้งใจให้การวิ่งในครั้งนี้ เป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้คนไทยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพตนเอง คนรอบข้างซึ่งหมายถึงคนร่วมทีม และสภาพสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัวเรา ให้คงความสวยงามอย่างยั่งยืน อีกทั้งเรายังตั้งใจระดมเงินบริจาคจากนักวิ่งและทุกคนที่ต้องการมีส่วนร่วมสมทบทุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยสภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กไทยให้ได้รับโอกาสในด้านการศึกษาให้ดีขึ้น สอดคล้องกับคำมั่นสัญญาที่เรามุ่งมั่นมาตลอด ให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน”

ในงานแถลงข่าว AIA One Billion Trail 2022 ยังได้รับเกียรติจากองค์กรที่มีส่วนสำคัญกับงาน ทั้งสภากาชาดไทย นำโดย นายขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ และนายวิทยา จันทร์ฉลอง ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด รวมถึงสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ โดยนายจักรพงษ์ สิทธิหล่อ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว ร่วมขึ้นพูดคุยบนเวทีถึงรายละเอียดของโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียนภาษาไทย โดยสภากาชาดไทย และความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ในการต้อนรับเหล่านักวิ่งเทรลจากทั่วประเทศ ร่วมด้วยแขกรับเชิญสุดพิเศษ นายอาทิวราห์ คงมาลัย หรือ ตูน บอดี้สแลม นักร้องชื่อดังและไอดอลด้านสุขภาพ ที่ได้มาบอกเล่าเทคนิคการวิ่งระยะทางไกล พร้อมกับเชิญชวนนักวิ่งทั่วประเทศให้เข้าร่วมงาน AIA One Billion Trail 2022 เพื่อช่วยส่งมอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่เด็กไทย

นอกจากนี้ ยังได้นักวิ่งเทรลชื่อดัง โค้ชหนำ น้ำเพชร พรธารักษ์เจริญ และดร. นที ทองศิริ จากบริษัท กู๊ดดีบอกซ์ จำกัด ผู้เป็นแกนหลักในการออกแบบเส้นทางวิ่งเทรลของงาน AIA One Billion Trail 2022 ในครั้งนี้ มาเล่าถึงเส้นทางวิ่งผ่านวิดีโอ ซึ่งเป็นเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุดและสวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย โค้ชหนำกล่าวว่า “ความตั้งใจของพวกเราคือ จัดงานวิ่งเทรลดี ๆ ให้คนไทยได้มีประสบการณ์ที่ดี และมีความพร้อมเพื่อไปสู่เวทีระดับโลก ที่สำคัญต้องการทำให้เกิดสังคม ชุมชนของการออกกำลังกายที่เข้มแข็ง และยั่งยืน รวมไปจนถึงเราอยากเป็นตัวกลางที่จะช่วยดูแลธรรมชาติ ผืนป่า ภูเขา รวมถึงชีวิตที่เกี่ยวของกับระบบนิเวศดังกล่าวนี้ ให้เกิดการดูแลรักษาที่ยั่งยืน”

AIA One Billion Trail 2022 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2565 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานหรือร่วมบริจาคสมทบทุนสภากาชาดไทยผ่านบัญชีธนาคารของสภากาชาดไทยตรง โดยสามารถคลิกลงทะเบียนหรือร่วมบริจาคได้ที่เว็บไซต์ aiaonebilliontrail.run ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป