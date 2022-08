เริ่มต้นเดือนด้วยความอบอุ่นในบรรยากาศการบอก “รักแม่” ไปกับ “วันสยาม (OneSiam)” โกลบอล เดสติเนชั่นที่ผสานศักยภาพของ 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ มอบประสบการณ์สุดพิเศษ เติมเต็มความสุขให้กับช่วงเวลาสำคัญเนื่องในโอกาส “วันแม่” ด้วยมื้ออาหารแทนใจ พร้อมรับโปรโมชั่นสุดพิเศษตลอดทั้งเดือนสิงหาคมนี้

สยามพารากอน โซนกูร์เมต์ การ์เด้น ชั้น G

ชวนคุณบอกรักแม่ ด้วยการดื่มด่ำไปกับร้านอาหารเลิศรส ไม่ว่าจะเป็น ทีดับเบิลยูจี ที เอ็กซ์คลูซีฟ

ป็อป-อัพ (TWG Tea Exclusive Pop-up) ชวนคุณแม่จิบชายามบ่ายผ่อนคลายอารมณ์ ด้วยเมนูแนะนำ “TEA TIME SET : Gastronomy Tea Time Set” เซ็ตชาสุดพิเศษ อิ่มอร่อยไปกับคานาเป้คาวและหวานกว่า 7 ชนิด ขนมเค้ก และมาการองที่มีส่วนผสมของชา รับประทานคู่กับชาร้อนหรือเย็นที่ TWG Tea คัดสรรจากทั่วโลกมากกว่า 400 รายการ หรือจะเป็นร้านอาหารไทยขึ้นชื่อ อย่าง นารา ไทย คูซีน (Nara Thai Cuisine) ที่คัดสรรอาหารไทยแท้สูตรต้นตำรับอย่างเมนูที่ห้ามพลาด “ปลากระพงทอดน้ำปลา” ที่ร้านนาราให้ความอร่อยไม่ซ้ำใครไม่ว่าคุณแม่ท่านไหนได้มาทานรับรองเป็นต้องติดใจในความสดและอร่อยของเนื้อปลาที่ทั้งกรอบและหอมกรุ่นน่ารับประทานเกินห้ามใจ และหากใครเป็นสายแซ่บ ขอแนะนำอีกหนึ่งร้านที่อร่อยจนต้องบอกต่ออย่าง โค ลิมิเต็ด (Co Limited) อาหารไทยสไตล์อีสาน สตรีทฟู้ด ที่มีลูกเล่นชวนให้ลิ้มลองทั้งเมนูอาหารรสชาติจัดจ้าน ผสมผสานกับการตกแต่งร้านด้วยสีสันสดใสกลายเป็นจุดดึงดูดใจที่ใครต่อใครก็ห้ามพลาด สำหรับร้านนี้คงต้องแนะนำเมนู “ลิ้นวัวย่างไข่ดองซีอิ๊วกับแจ่วอีสาน” ลิ้นวัวเนื้อนุ่มละลายใจปากรับประทานคู่กับไข่ดองซีอิ๊วรสกลมกล่อมราดด้วยแจ่วอีสานรสเด็ดถือว่าเป็น Perfect Combination ที่ประทับใจไม่รู้ลืม

สำหรับใครที่อยากพาคุณแม่ไปดินเนอร์อาหารสไตล์อิตาเลียน ขอแนะนำร้าน อมิชี (Amici) ร้านอาหารอิตาเลียนโฮมเมดระดับพรีเมียม ที่ยังคงปรุงเมนูเลิศรส ด้วยสูตรลับฉบับดั้งเดิม เตรียมเสิร์ฟเมนู “Tournedos Steak” สเต็กเนื้อนุ่ม ไร้มัน เสิร์ฟพร้อมซอสกอร์กอนซอล่าชีสสูตรทางร้าน คลุกเคล้ากับพริกไทยสดให้รสเผ็ดปลายลิ้น ความสุขแบบครบรสคงยังไม่หมดเพียงเท่านี้ร้าน มอซซ่า บาย โคคอต (Mozza By Cocotte) ก็เตรียมเปิดประตูต้อนรับพาคุณแม่ไปลิ้มรสอาหารอิตาเลียนต้นตำรับจากวัตถุดิบชั้นเลิศ ด้วยเมนูของหวาน “Meringue Tart Berries” ขนมสูตรเฉพาะที่เชฟบรรจงทำขึ้นให้คุณแม่และคุณลูกอิ่มเอมไปด้วยกัน พร้อมเพิ่มความอบอุ่นให้มื้อนี้ ด้วยเมอร์แรงกรุบกรอบสองชิ้นใหญ่ สอดไส้ครีมวานิลลา ท็อปด้วยผลไม้สดตระกูลเบอร์รี่ แล้วราดด้วยเบอร์รี่ซอสรสเปรี้ยวหวาน เป็นความลงตัวในรสชาติที่เกินบรรยาย

อีกหนึ่งร้านดังที่เหล่าซีฟู้ดเลิฟเวอร์ต้องพาแม่ไปลิ้มลอง จัมโบ้ ซีฟู้ด (Jumbo seafood) ร้านอาหารซีฟู้ดอันเลื่องชื่อจากประเทศสิงคโปร์ ที่การันตีความสด เหมือนยกทะเลมาไว้ตรงหน้า นำเสนอเมนู “ซีฟู้ดหม้อไฟ” อลังการ รับประทานกันได้ทั้งครอบครัว จัดเซ็ตมาพร้อมเมนูของว่างอย่างติ่มซำคำโตๆ ที่รับรองว่าคุณแม่ต้องประทับใจไม่รู้ลืม

สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์

ขอมอบความอร่อย ไปกับร้านดัง ร้านใหม่มากมาย เริ่มตั้งแต่ร้าน “MHAN” (หมาน) อาหารสตรีทฟู้ดเอเชียที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการกินการท่องเที่ยว มีรสชาติที่โดดเด่นจนต้องมาซ้ำ ขอแนะนำเมนู “หมี่หมาน” บะหมี่ผัดรสชาติจัดจ้านของซอสหมาน, “ข้าวหน้าเนื้อเสือร้องไห้ซอสหมาน”, “ข้าวหน้าหมูสามชั้นซอสหมาน” และ “หมานฟรายส์” มะเขือทอดคลุกซอส ของทานเล่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของหมาน ต่อกันที่ร้าน “เน้นเนื้อ” ท้าให้ลอง เมนูใหม่ ยกขบวนหม่าล่าแบบฉบับเน้นเนื้อ เผ็ด ร้อน ถึงเครื่องสมุนไพรจีนแบบต้นตำหรับ ทั้ง “ซุปหม่าล่า” “หม่าล่าผัดแห้ง” “ข้าวกะเพราหม่าล่า” “ข้าวหน้าหม่าล่า” “ยูเกะวากิวพ่นไฟหม่าล่า” “ลูกชิ้นหม่าล่า”

หากคุณแม่สายอินเตอร์ ไม่ต้องบินไกล ขอแนะนำร้าน “Palsaik” กับ “หมู 8 สี” ที่หมักเข้าเนื้อจนนุ่ม รสสัมผัสชัดเจน “ไข่ตุ๋นชีส” นุ่มฟูแล้ว หอมละลายในปาก หรือจะสั่ง “บิบิมบับหมูหม้อร้อน” รสสัมผัสกรุบๆของไข่กุ้ง และข้าวที่หอมกรอบ อร่อยแถมยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพด้วย ร้าน “Maji Curry” สายแกงกระหรี่ห้ามพลาดกับเมนู “ข้าวเเกงกะหรี่แฮมเบิร์กราดชีส” “ข้าวเเกงกะหรี่หมูชุบเกล็ดขนมปังทอดราดชีส” “ข้าวเเกงกะหรี่ผักรวม” และยังมีความพิเศษตอนรับวันแม่ เช่น ร้าน “Audrey Cafe” รับพรีออเดอร์ “เค้กรูปดอกมะลิในกระถาง” และ ร้าน “Minimelts” จับคู่ฟินความอร่อยกับหลากหลายเมนูสุดเลิฟ ตลอดเดือนสิงหาคมนี้ ยังมีอีกหลากหลายร้านมากมายที่ชวนให้คุณแม่และคุณลูกมาลิ้มลอง ได้แก่ ร้าน Bonchon กับเค้กไก่ทอด, ร้าน Bake A Wish กับบุฟเฟ่ต์ในธีม Chocolate World, ร้าน DAKGALBI กับข้าวผัดกิมจิหน้าล้น, ร้าน Greyhound Café แนะนำเมนูเส้น สายก๋วยเตี๋ยวห้ามพลาด และอีกมากมายที่สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์



สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

สุดฟินไปกับบุฟเฟ่ต์อร่อยๆจัดเต็มทั้งคาวทั้งหวานกับอาหารญี่ปุ่น และซาซิมิพรีเมี่ยม ที่ Haru Kappo ชั้น 4 ส่วนสายคาเฟ่แม่ลูกห้ามพลาดกับร้าน I+D Style Cafe X Brave Roasters ชั้น 3 พร้อมเมนูเครื่องดื่มและขนมหวานหอมอร่อยพร้อมวิวเมืองสุดชิล หรือจะเป็นร้าน GRAPH Coffee Co กับ เมนู GRAPH NO.16 (BOY WITH GIRLFRIEND) กาแฟดำ signature ของทางร้านที่ขายดีที่สุด หรือนุ่มนวลแบบคลาสิก กับ Monochrome กาแฟนมที่มอบความนุ่มนวลด้วยกลิ่นวานิลาและสีดำนุ่มลึกจาก Activated charcoal อีกร้านที่ขอแนะนำ คือ The Sis ชานมไข่มุกหอมกรุ่นด้วยใบชาสดแท้จากไต้หวัน พร้อมไข่มุกนุ่มหนึบเคี้ยวเพลิน มาพบกับอีกหลากหลายร้านได้ที่ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม

“วันสยาม (OneSiam)” มอบความคุ้มค่าต้อนรับช่วงเวลาสำคัญเนื่องในโอกาส “วันแม่”

ด้วยโปรโมชั่นพิเศษเพียงรับประทานอาหารที่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ครบ 800 บาทขึ้นไป แลกรับ Siam Gift Card มูลค่า 100บาท (จำกัดจำนวนสิทธิ์) หรือ สอบถามรายละเอียดโทร. 02-610-8000