บริษัท แฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด คว้า 2 รางวัล The Best Effective Software Contact Center และ The Best Social Media Contact Center จากสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ (Thai Contact Center Trade Association : TCCTA) Contact Center ในงาน “The Best Contact Center Awards 2022” ซึ่งถือเป็นรางวัลที่พิสูจน์ให้เห็นถึงความเป็นเลิศด้านการบริการและเป็นผู้นำที่มีศักยภาพด้านการพัฒนาระบบไอทีที่ทันสมัย ณ โรงละครอักษรา กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565