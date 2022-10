พบกับงานประจำปี 2565 สศอ. “OIE FORUM 2022 : Disruptive Change is the New Chance วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ ของอุตสาหกรรมไทย” ก้าวข้ามทุกอุปสรรคด้วยมุมมองและแนวคิดใหม่

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม จัดงานประจำปี 2565 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์และทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรม ตามบทบาทหน้าที่ของ สศอ. ที่เป็นองค์กรชี้นำการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศสู่ความยั่งยืน โดยเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจได้มีส่วนร่วมในการบูรณาการ เชื่อมโยงแนวคิด และให้ข้อเสนอแนะต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมให้ทันกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ พลิกโฉมประเทศไทยสู่ “สังคมก้าวหน้า เศรษฐกิจสร้างมูลค่าอย่างยั่งยืน”

สำหรับปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “OIE FORUM 2022 : Disruptive Change is the New Chance วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย” โดยได้รับเกียรติจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงาน และนายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิชั้นนำในแวดวงอุตสาหกรรมไทย ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) ที่จะมาร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ “วิกฤตพลิก โอกาสใหม่ของอุตสาหกรรมไทย” โดยมี ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน และคุณจิรภิญญา ปิติมานะอารี เป็นผู้ดำเนินรายการตลอดงาน

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ทั้งแบบ Onsite ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 202 (GH202) ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา และ Online รับชมผ่านระบบ Zoom Webinar ได้แล้วตั้งแต่วันนี้ที่ http://oieforum.oie.go.th หรือ สแกน QR Code ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยงานจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) โทร. 0-2430-6800 กด 0