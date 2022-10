มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ตอกย้ำความเป็นหนึ่งในการปั้นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ชี้สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ ได้รับความสนใจอย่างล้นหลามด้วยการออกแบบหลักสูตรที่เน้นประสบการณ์จริง สอนโดยตัวจริงจากวงการการเงินและการลงทุน ได้รับการรับรองจากสมาคมนักวางแผนทางการเงินไทย มุ่งสร้างนักวางแผนการเงินและการลงทุนป้อนสู่ตลาดที่กำลังขาดแคลน ผู้บริหารเผยจบแล้วโอกาสได้งานสูงสามารถสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองด้วยการวางแผนได้ตั้งแต่เริ่มเรียน

การเงินและการลงทุนไม่ใช่เรื่องไกลตัว เราทุกคน ทุกอาชีพ ล้วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินโดยตรงทั้งสิ้น เราอาจจะคิดว่าแค่ทำงานหาเงินให้ได้มากๆ คุมรายรับ รายจ่ายให้ดี ก็สามารถอยู่ได้อย่างมั่นคง แต่ชีวิตคือความไม่แน่นอน ดังเช่นวิกฤตโควิด-19 ในช่วงระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา หลายคนตกงาน ธุรกิจปิดตัว มีเพียงคนที่รู้จักการวางแผนการเงินเท่านั้นที่อยู่รอด จึงทำให้ทุกคนเริ่มตระหนักถึงความต้องการริเริ่มการวางแผนการเงินและการลงทุน เพื่อความมั่งคั่งอย่างมั่นคงของชีวิต และความต้องการเหล่านี้ ทำให้อาชีพนักวางแผนการเงินเป็นที่ต้องการในตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมา

ดร.สุมณี ศุภกรโกศัย ผู้อํานวยการหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ กล่าวถึงความสำคัญของการเรียนการวางแผนการเงินและการลงทุนว่า “ส่วนใหญ่อาจคิดว่าความรู้เรื่องการเงินการลงทุนนั้น มีเฉพาะการลงทุนในตลาดหุ้น ตลาดคริปโตเคอร์เรนซี หรือนำเงินไปลงทุนทำธุรกิจส่วนตัว แต่ความจริงแล้ว การวางแผนการลงทุนที่ดีควรครอบคลุมการลงทุนหลายประเภท เช่น กองทุนรวม ตราสารอนุพันธ์ ประกันชีวิต และผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นๆ ซึ่งเราทุกคนควรเรียนรู้ และกระจายความเสี่ยงในการลงทุนอย่างเหมาะสม ตามเป้าหมายทางการเงินของแต่ละบุคคล และคนที่จะช่วยให้เราวางแผนการลงทุนอย่างเหมาะสมก็คือนักวางแผนการเงินนั่นเอง

แต่ในปัจจุบันประเทศไทยเรามีนักวางแผนการเงินประมาณ 400 กว่าคนเท่านั้น ซึ่งถือว่าน้อยมากหากเทียบกับต่างประเทศ ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงริเริ่มก่อตั้งหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการวางแผนการเงินและการลงทุน เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกของประเทศไทย ที่สามารถผลิตบุคลากรทางการเงินที่สมาคมนักวางแผนการเงินแห่งประเทศไทยให้การรับรอง เพื่อผลิตบุคลากรด้านการวางแผนการเงินสู่ตลาดแรงงานด้านนี้โดยเฉพาะ

การป้อนนักศึกษาสู่ตลาดการวางแผนการเงินและการลงทุน เป็นการตอบสนองความต้องการรับคำปรึกษาด้านการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในรอบ 2 ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดวิกฤตโควิด มีผู้ขอรับคำปรึกษาวางแผนการเงินเพิ่มขึ้น อีกทั้งผู้เข้ารับคำปรึกษามีช่วงอายุที่น้อยลง สะท้อนให้เห็นว่าในปัจจุบัน บริการวางแผนการเงินกำลังได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น ทำให้บริษัทด้านการเงินต่างมีความต้องการ บุคลากรนักวางแผนการเงินสูงขึ้นอีกเท่าตัว”

ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้สอดคล้องกับข้อมูลจาก Financial Planning Standards Board Ltd. หรือ FPSB องค์กรสากลผู้ดูแลมาตรฐานการสอบนักวางแผนการเงิน ที่ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นนักวางแผนการเงิน CFP (Certified Financial Planner) ทั่วโลกเกี่ยวกับการให้บริการวางแผนการเงินในอนาคต พบว่าร้อยละ 80 ของนักวางแผนการเงิน CFP เชื่อว่าภายใน 5 ปีข้างหน้า ความต้องการที่มีต่อบริการวางแผนการเงินทั่วโลกจะเพิ่มขึ้นมากกว่าปัจจุบัน ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น ความผันผวนทางเศรษฐกิจ ความวิตกกังวลปัญหาโรคระบาดแบบเดียวกับโควิด-19 ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต และเหตุผลที่สำคัญที่สุดคือ การเตรียมความพร้อมเพื่อวัยเกษียณ ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มคนอายุ 40 ขึ้นไปเท่านั้นที่สนใจเข้ารับบริการวางแผนการเงิน คนรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นทำงานมีเงินเดือน ก็ให้ความสำคัญของการวางแผนทางการเงินและต้องการคำปรึกษาจากมืออาชีพมากขึ้น

แต่ในปัจจุบันประเทศไทยมีนักวางแผนการเงิน CFP จำนวน 421 คน (ข้อมูลเดือนมิถุนายน 2565) สหรัฐอเมริกา มีจำนวน 90,000 คน ประเทศจีนมี 26,000 คน และประเทศญี่ปุ่นมี 24,000 คน ถือว่าประเทศไทยมีจำนวนที่น้อยมาก เมื่อเทียบกับความต้องการของลูกค้าที่จะต้องการเข้ารับคำปรึกษากับนักวางแผนการเงินที่มากขึ้น

ดร.สุมณี เสริมว่า คนที่จะทำงานอาชีพนักวางแผนการเงินได้จะต้องเป็นคนที่ผ่านการอบรมความรู้ทางการเงินและสามารถสอบผ่านใบ CFP เพื่อเป็นสิ่งการันตีว่ามีความรู้ความสามารถมากพอที่จะให้คำปรึกษาด้านการเงินและการลงทุนที่ถูกต้องแก่ลูกค้าได้

ซึ่งทางหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้มีการนำเอาความรู้ด้านการวางแผนการเงิน ทั้ง 6 ชุดวิชา ได้แก่ การวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ การวางแผนการลงทุน การวางแผนประกันภัย การวางแผนเพื่อวัยเกษียณ การวางแผนภาษีและมรดก และการจัดทำแผนการเงิน เข้าไปรวมไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอน

เมื่อนักศึกษาเรียนจบแล้วหากมีความต้องการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ CPF ก็สามารถสอบใบอนุญาตนี้กับสมาคมนักวางแผนการเงินแห่งประเทศไทยได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเข้ารับการอบรมความรู้ทั้ง 6 ชุดวิชาอีกต่อไป ซึ่งเราเป็นสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีแห่งแรกที่สมาคมนักวางแผนการเงินแห่งประเทศไทยให้การรับรองหลักสูตร

นักศึกษาที่เรียนจบจากเราไป และได้ขึ้นทะเบียน CFP สามารถสมัครเข้าทำงานกับสถาบันการเงินที่กำลังต้องการนักวางแผนการเงินและการลงทุนได้ทั่วโลก

สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนต่อหลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ไม่จำเป็นต้องเรียนสายวิทย์เท่านั้น ถึงจะสามารถเรียนต่อสาขานี้ได้ นักเรียนสายศิลป์ก็สามารถเรียนจบได้ ขอแค่ไม่กลัวที่จะเรียนรู้เรื่องการคิดคำนวณ และไม่จำเป็นว่าเรียนจบไปแล้วจะต้องออกมาทำงานเป็นนักวางแผนการเงินเท่านั้น สามารถเอาวิชาความรู้ไปทำงานด้านอื่นได้

บัณฑิตที่จบไปสามารถเข้าทำงานในบริษัทที่ทำธุรกิจในภาคการเงินได้ทั้งหมด หรือแม้กระทั่งเอาความรู้ด้านการเงินกลับไปพัฒนาธุรกิจครอบครัว สามารถวางแผนการเงินเพื่อช่วยจัดการการลงทุน เสริมความมั่นคงให้ธุรกิจในครอบครัว หรือไปทำงานสายอื่น ก็ยังสามารถเอาความรู้ด้านวางแผนการเงินไปปรับใช้ได้ในทุกอาชีพ

จุดสำคัญที่สุดอีกประการคือ อาชีพนักวางแผนการเงินและการลงทุนเป็นอาชีพที่มีรายได้ที่ดี และเป็นหนึ่งในอาชีพที่ระบบคอมพิวเตอร์หรือ AI (Artificial Intelligence) ไม่สามารถแทนที่ได้อย่างสมบูรณ์ เพราะแต่ละบุคคลมีความต้องการ รายได้ รูปแบบการใช้ชีวิต เป้าหมายทางการเงินที่แตกต่างกันออกไปและเปลี่ยนแปลงได้ ซึ่งคอมพิวเตอร์ไม่สามารถที่จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลและสังเกตอากัปกิริยาของผู้รับบริการได้ดีเท่ากับมนุษย์

นักวางแผนการเงินไม่ใช่อาชีพที่ให้คำปรึกษาครั้งเดียวแล้วจบ แต่นักวางแผนการเงินจะเป็นคนให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ตลอดชีวิต เนื่องจากช่วงชีวิตคนเรามีช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงเสมอ วันนี้เราอาจจะคาดหวังอยากซื้อบ้าน ซื้อรถ พอถึงช่วงหนึ่งต้องแต่งงาน มีลูก การวางแผนการเงินก็เปลี่ยนไป โดยเฉพาะการวางแผนการเงินหลังเกษียณอายุทำงาน เราจะวางแผนอย่างไรให้มีเงินพอใช้ไปทั้งชีวิต”

ด้วยความต้องการของลูกค้าที่ต้องวางแผนด้านการเงินเหล่านี้ มีเพียงแค่นักวางแผนการเงินเท่านั้น ที่จะเข้าใจรูปแบบการเงินที่สอดคล้องกับกการใช้ชีวิตและช่วยแนะนำให้คำปรึกษาได้ ทำให้อาชีพนักวางแผนการเงิน เป็นอาชีพที่มีอนาคตสดใส มีความต้องการสูงในตลาดแรงงาน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถศึกษาได้ที่ www.bu.ac.th หรือ ที่งาน Open House BU 4-6 พฤศจิกายน 2565 ที่ Diamond Hall ตึกเพชร มหาวิทยาลัยกรุงเทพ