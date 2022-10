บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม สร้างสรรค์อาหารที่ยั่งยืน ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ อย่างเพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก ตอบรับแนวคิดของวันอาหารโลก (World Food Day) ตรงกับวันที่ 16 ตุลาคม ของทุกปี ในปีนี้มีแนวคิด Leave No One Behind หรือ ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สนับสนุนการเข้าถึงอาหารคุณภาพ ปลอดภัยของทุกคนอย่างเท่าเทียม

ดร.ลลานา ธีระนุสรณ์กิจ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านนวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ซีพีเอฟ กล่าวว่า ซีพีเอฟ มุ่งมั่นร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมี ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร หรือ CPF RD Center เป็นหน่วยงานหลักช่วยสนับสนุนให้บริษัทฯ มีการพัฒนานวัตกรรมอาหารคุณภาพสูง ปลอดภัย ปลอดสาร มีคุณค่าทางโภชนาการสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มการเข้าถึงอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าของผู้บริโภคทั่วโลก ภายใต้กลยุทธ์การพัฒนาความยั่งยืน CPF 2030 Sustainability in Action มีเป้าหมายในปี 2573 ร้อยละ 50 ของผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ซีพีเอฟพัฒนาขึ้นเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่มากขึ้น เพื่อร่วมสร้างความยั่งยืนให้กับสุขภาพของประชากรทั่วโลก กลยุทธ์นี้จะสามารถตอบโจทย์แนวโน้มประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็ยังจะคำนึงถึงสมดุลระบบนิเวศ และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดจากการผลิตอาหาร (Climate Change)

“การดำเนินงานของศูนย์วิจัย RD Center เป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยสนับสนุนให้คนไทยและทั่วโลกเข้าถึงอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนการที่ดีเพิ่มขึ้น โดยทีมนักวิจัยและเชฟมีทักษะและความเชี่ยวชาญในการดำเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนาอาหารเชิงลึกถึงระดับโมเลกุล มีห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย มีการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานสากล มีทีมออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม รวมทั้งโรงงานผลิตอาหารสำหรับการทดสอบตลาด (Pilot Plant) โดยมีการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน” ดร.ลลานากล่าว

ศูนย์ RD Center เดินหน้าวิจัยอาหารที่มีคุณค่าโภชนาการที่ดีขึ้นต่อเนื่อง ตามแนวคิด Open Innovation โดยนักวิจัยของซีพีเอฟที่นำความรู้ความเชี่ยวชาญในธุรกิจอาหาร ร่วมทำงานองค์กรภาครัฐ สถาบันการศึกษา และสตาร์ทอัพทั่วโลก เพื่อหาแนวทางในการผลิตอาหารใหม่ๆ ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม โดยมีผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มไฮไลท์ อาทิ ผลิตภัณฑ์เนื้อจากพืช (Plant based meat) แบรนด์ Meat Zero ซึ่งเป็นความสำเร็จของบริษัทฯ ในการพัฒนานวัตกรรมของตนเอง PLANT-TEC ช่วยให้โปรตีนจากพืชมีเนื้อสัมผัส และรสชาติเหมือนเนื้อสัตว์จริง ไม่มีโคเลสเตอรอล ไขมันต่ำ ไฟเบอร์สูง พร้อมเดินหน้าร่วมมือกับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพชั้นนำระดับโลกพัฒนาเนื้อจากพืชให้มีคุณภาพและรสชาติที่ดีขึ้นและใกล้เคียงเนื้อสัตว์มากยิ่งขึ้น รวมถึงศึกษาและพัฒนา โปรตีนทางเลือกจากการเพาะเลี้ยงเซลล์เนื้อเยื่อ (Cell-based meat) ซึ่งเป็นอีกแนวทางการผลิตอาหารแห่งอนาคตรองรับประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นถึงระดับหมื่นล้านคนได้อย่างเพียงพอ

ขณะเดียวกัน ซีพีเอฟ ยังเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อให้ทุกผลิตภัณฑ์อาหารสด คุณภาพพรีเมี่ยมด้วยนวัตกรรม ทั้งหมู ไก่ กุ้ง เลี้ยงของ CPF จะถูกเลี้ยงด้วยอาหารซูเปอร์ฟู้ด และเสริมด้วยนวัตกรรมโปรไบโอติก เพื่อยกระดับความปลอดภัยให้สินค้า ทำให้ได้เนื้อสัตว์ปลอดสาร ปลอดยาปฏิชีวนะตลอดการเลี้ยง เช่น ไก่เบญจาเลี้ยงด้วยข้าวกล้องทำให้เนื้อสัมผัส หอม นุ่ม ฉ่ำ หมูชีวาทีมีโอเมก้า 3 สูงกว่าเนื้อไก่และเนื้อหมูทั่วไป นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังได้พัฒนาอาหารที่เป็น Functional ที่ช่วยส่งเสริมสุขภาพของผู้บริโภคให้ดีขึ้น เช่น เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพแบรนด์ Innoweness ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้ร่างกาย ลดอาการภูมิแพ้และหวัด อาหารเสริม “บิฟิโอ โปรไบโอติก พลัส” ช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้ ปรับสมดุล เสริมภูมิคุ้มกัน ล่าสุด นวัตกรรม “Planature” อาหารเสริมที่สำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนัก รวมทั้งอาหารสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

ซีพีเอฟ โดย RD Center ยังคงเดินหน้าทุ่มเทพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางเลือกใหม่ๆ และอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีกว่าอย่างต่อเนื่อง ด้วยกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และสุขภาพที่ดี ให้กับผู้บริโภคทุกกลุ่มทั่วโลก.