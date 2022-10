บริษัท บิทคับ แล็บส์ จํากัด ผู้ดำเนินการ Bitkub Academy ศูนย์การเรียนรู้สินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชน จับมือกับพาร์ตเนอร์คนสำคัญมากมาย อาทิเช่น Singha Lemon Soda จาก บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด (Boonrawd Trading Co., Ltd.), บริษัท แอพแมน จำกัด (AppMan Co., Ltd.), GuildFi (บริษัท คริปโตมายด์ แอสเซท จำกัด), BitToon DAO (Bittoon DAO Co., Ltd.) ร่วมเปิดกิจกรรมค่าย Boot Camp ส่งท้ายปี พ.ศง 2565 กับงาน Bitkub Academy Blockathon Boot Camp ในธีม Boost The Future Together!

โดยค่ายกิจกรรม Boot Camp ในครั้งนี้มุ่งเน้นมอบโอกาสให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 – 4 ที่พร้อมจะทะยานสู่อนาคตไปด้วยกัน กับการ Re-Skills และ Up-Skills ทักษะของตนเองให้ก้าวทันโลกของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลดิสรัปชัน ที่มีเทคโนโลยีบล็อกเชนเป็นหัวใจสําคัญ ทั้งนี้ ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านจะได้รับความรู้แบบจัดเต็มเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชน อีกทั้งยังได้ฝึกฝนความรู้เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง ซึ่งภายในงานมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษา พร้อมมีวิทยากรรับเชิญพิเศษ อาทิ คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, คุณภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด, คุณ เนาวรัตน์ ธรรมสวยดี ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการลงทุน บริษัท บิทคับ เวนเจอร์ จำกัด, คุณ ชูศิลป์ เมธีไชยพงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายอคาเดมี บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด และ คุณวรภัทร ชวนะนิกุล หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มกลยุทธ์และการเงิน บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด มาร่วมบรรยายให้ความรู้พร้อมทั้งการบรรยายเสริมสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีผู้บรรยายระดับแนวหน้าของวงการที่พร้อมจะมาให้ความรู้และแบ่งปันประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน

กิจกรรม Bitkub Academy Blockathon Boot Camp ในครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากชมรมในมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ เช่น ชมรม Tech Start Up และ ชมรม Blockchain Society จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ชมรม Blockchain Club มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ชมรม Blockchain Club จากมหาวิทยาลัยมหิดล, ชมรม Blockchain Club และ Start-up จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, และชมรม Blockchain Society จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมสำคัญครั้งนี้อีกด้วย

เป้าหมายสำคัญของการฝึกอบรมแบบ Boot Camp มีทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ การเป็นค่ายอบรมฉบับเข้มข้นในด้าน Blockchain, Business, และ Technology และมีการแข่งกันการนำเสนอไอเดียและกลยุทธ์ทางธุรกิจจากทุกทีมที่เข้าร่วม โดยผู้เข้าแข่งขันจะได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการ เป็นโอกาสให้ได้ทดลองคิด วิเคราะห์ และนำเสนอ เพื่อต่อยอดไปสู่การทำงานในอนาคตได้เป็นอย่างดี

ภายในงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมสามารถพบกับการแข่งขันเพื่อค้นหาผู้ชนะเพื่อรับรางวัลพิเศษมากมาย พร้อมโอกาสสุดพิเศษที่ผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับใบประกาศนียบัตรแสดงถึงการมีส่วนร่วมกับงาน และยังได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการฝึกงานกับบริษัทในเครือ Bitkub Group และพาร์ตเนอร์ในอนาคต และที่สำคัญ งานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายตลอด 4 วัน โดยจะคัดเลือกผู้เข้าร่วมงาน 50 ท่านที่ตอบเหตุผลว่าทำไมจึงอยากเข้าร่วมงาน พร้อมแสดงความสนใจและความรู้ในด้านสินทรัพย์ดิจิทัลและเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างโดดเด่นโดนใจคณะกรรมเท่านั้น ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 ตุลาคม 2565

ช่องทางการลงทะเบียน : https://bit.ly/3S8xPNy

วันที่จัดงาน : 15 – 18 พฤศจิกายน 2565

สถานที่จัดงาน : Bitkub Office (ตึก FYI Center อาคาร 2 ชั้น 11)

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : วันนี้ – 30 ตุลาคม 2565

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกที่ Facebook : Bitkub Academy ในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือติดตามข่าวสารได้ตามช่องทางของ Bitkub Academy ดังนี้

Website : https://www.bitkubacademy.com/

Facebook : https://www.facebook.com/Bitkubacademy/

Instagram : https://www.instagram.com/Bitkubacademy/

Youtube : https://www.youtube.com/c/Bitkubacademy

