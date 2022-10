ททท. เปิดหลักสูตรเตรียมติวเข้ม “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS อีกก้าวสำคัญของภาคการท่องเที่ยวไทยสร้างจุดแข็งทั้งด้านบริการ และจุดประกายความคิดสร้างประสบการณ์ใหม่ที่น่าจดจำให้ผู้มาเยือนทั่วโลก

นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. เตรียมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS ในระหว่างวันที่ 1 – 2 พฤศจิกายน 2565 นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมแก่ภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และชุมชนท้องถิ่น ให้ได้รับความรู้ และมีความสามารถในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อสร้างประสบการณ์แสนพิเศษ และความพึงพอใจให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลก ขานรับบรรยากาศการท่องเที่ยวที่เปิดกว้างอีกครั้ง อันจะนำไปสู่

การท่องเที่ยวไทยที่ยั่งยืน

ทั้งนี้ หลักสูตร “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS พัฒนาโดย ททท. เป็นการเปิดบทบาทใหม่ของภาค

การท่องเที่ยวที่มิได้มีความโดดเด่นเฉพาะการให้บริการ แต่ก้าวไปสู่การออกแบบประสบการณ์สุดประทับใจเพื่อให้นักท่องเที่ยวจดจำและบอกต่อ โดยผู้เข้าอบรมจะมีโอกาสร่วมอบรมกับทีมโค้ชนักออกแบบประสบการณ์ชั้นนำระดับประเทศ เพื่อจุดประกายความคิดใหม่ ๆ สามารถนำไปต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ ยกระดับการบริการการท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์การเดินทางอันเปี่ยมความหมายและทรงคุณค่า

กิจกรรมฝึกอบรมจะจัดพร้อมกันทั้ง 5 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ ภาคเหนือ ณ โรงแรมเฮอริเทจ เชียงราย โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น จ. เชียงราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมอัลวาเรซ จ. บุรีรัมย์ ภาคตะวันออก ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ จ. ระยอง และภาคใต้ ณ โรงแรมทวิน โลตัส

จ. นครศรีธรรมราช

กิจกรรมครั้งนี้มีบุคลากรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วประเทศสมัครลงทะเบียนเข้าอบรมเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ททท. ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรม ภูมิภาคละ 500 คน รวม 2,500 คน จาก 5 ภูมิภาค ติดตามประกาศรายชื่อได้ที่ www.facebook.com/Thaisuperhost โดยผู้เข้าอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร “เจ้าบ้านที่ดี” NEW CHAPTERS จาก ททท. เพื่อแสดงให้เห็นว่าผู้เข้าอบรมจากทุกภาคส่วนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวพร้อมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในการต้อนรับนักท่องเที่ยวภายใต้บริบทที่เปลี่ยนไปแบบ Next normal และพร้อมที่จะร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับผู้มาเยือนในแบบเจ้าบ้านที่ดี NEW CHAPTERS ทั้งนี้ ททท. จะนำเทปบันทึก

การอบรมของวิทยากรทุกท่านเผยแพร่ให้ผู้สนใจสามารถรับชมได้ทาง www.youtube.com/c/Thailand ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2565