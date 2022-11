ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันที่ 16 – 18 พฤศจิกายน 2565 เฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นั้น MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง จึงประกาศปิดทำการทุกแห่ง ยกเว้น ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ หรือ Government Center ทั้ง 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาเวสต์เกต โซน Fashion ชั้น 1 เปิดทำการระหว่างเวลา 10.00-17.00 น. เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ บริเวณชั้น 3 และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์งามวงศ์วานบริเวณชั้น 5 เปิดทำการระหว่างเวลา 11.00-16.00 น. โดยที่ทำการ MEA อื่น ๆ จะเปิดทำการ และให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ระหว่างเวลา 07.30 – 15.00 น.

ทั้งนี้ MEA แจ้งกำหนดช่วงเวลาของอัตราค่าไฟฟ้าตามช่วงเวลาของการใช้ (Time of Use Tariff: TOU Tariff) ประจำปี 2565 เพิ่มเติมฉบับที่ 2 ตามประกาศคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (ประกาศ กกพ.) มีมติเห็นชอบให้วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 เป็นช่วงเวลา On Peak สำหรับอัตราตามช่วงเวลาของการใช้ (TOU) ดูรายละเอียดได้ที่: https://www.mea.or.th/profile/110/268

#มหาดไทยสร้างสุขบำบัดทุกข์ปวงประชา

#๑๓๐ปีกระทรวงมหาดไทย_บำบัดทุกข์บำรุงสุข

#SDGsforAll #ChangeforGood

#วันหยุด #MEAปิดทำการ #ชำระค่าไฟฟ้า

#ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ #GovernmentCenter

#TimeofUse #TOU

#คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน #กกพ

#MEA #การไฟฟ้านครหลวง #พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร