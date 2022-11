บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ได้รับรางวัล “สุดยอดผู้นำผลิตภัณฑ์อาหาร หรือ Superbrand Awards” จากเวที Superbrands Thailand 2022 โดย ซีพีเอฟ ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากกลุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั่วประเทศมากกว่า 15,000 คน ผ่านเกณฑ์ในการคัดเลือก ได้แก่ Brand Quality (คุณภาพของแบรนด์) Brand Affinity (ความสัมพันธ์ระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภค) และ Brand Personality (เอกลัษณ์ของแบรนด์) การันตีความไว้วางใจของผู้บริโภคในแบรนด์และผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมความแข็งแกร่ง ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นต่อธุรกิจในระดับสากล

นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาดกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มุ่งมั่นวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทันสมัย เพื่อยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายตอบโจทย์ทุกช่วงวัย เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่จาน โดยผ่านกระบวนการผลิตยั่งยืนตลอดห่วงโซ่ สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปัจจุบัน ซีพีเอฟ ส่งออกสินค้าทั้งหมด 40 ประเทศ ใน 5 ทวีปทั่วโลก มีผู้บริโภคมากกว่า 4,000 ล้านคน ถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่ได้ส่งต่อความรักและความใส่ใจผ่านอาหารให้ประชากรโลกได้มีคุณภาพชีวิตและสุขภาพที่ดี

“สำหรับการทำตลาดช่วงครึ่งปีหลัง ซีพีเอฟ เดินหน้านำเทรนด์อาหารใหม่ๆ ฉีกรูปแบบเดิมของอาหารสำเร็จรูป เพื่อยกระดับประสบการณ์การบริโภคสินค้า รวมถึงรูปแบบการสื่อสารกับผู้บริโภค จะเน้นด้านดิจิทัลและโซเชียลแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น “ไส้กรอก CP” ที่เลือกใช้แพลตฟอร์มใหม่ให้สอดคล้องตามเทรนด์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นแคมเปญต่างๆ อาทิ ‘สายดื่มต้องมี CP โบโลน่าพริก’ เมื่อช่วงต้นปี เพื่อสร้างโอกาสการรับประทานให้ CP โบโลน่าพริก เป็นกับแกล้มเด็ด นำเสนอในรูปแบบของการเนรมิตรโลกเสมือนจริง ‘CP Bologna MewTaverse’ ซึ่งได้รับความสนใจจากวัยรุ่นสายดื่มเป็นอย่างมากแม้จะเป็นช่วงล็อกดาวน์จากโควิด-19 จนติดเทรนด์ทวิตเตอร์ อันดับ 1 ของไทย และอันดับ 3 ของโลกเลยทีเดียว” นางสาวอนรรฆวี กล่าว

นางสาวอนรรฆวี ยังกล่าวถึงแนวโน้มของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปหลังสถานการณ์โควิด-19 โดยมองว่า 5 เทรนด์ของผู้บริโภคที่สำคัญ ช่วยสร้างโอกาสเติบโตแก่อุตสาหกรรมอาหารของไทยในอนาคต ได้แก่ 1. Health and Wellbeing : ผู้บริโภคหันมาใส่ใจกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพและมีคุณค่าโภชนาการมากขึ้น เปรียบอาหารเป็นยา 2. Convenience and Fresh : จากการระบาดของโควิด-19 ผู้บริโภคสนใจความสะดวกและความสดใหม่ของอาหาร 3. Product and Channel Innovation : ผู้บริโภครุ่นใหม่ให้ความสนใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงบรรจุภัณฑ์ ดังนั้น นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยจะทำให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 4. Premium and Value for Money : ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับสินค้าอาหารคุณภาพสูง พรีเมียม และคุ้มค่าต่อเงินที่จ่ายไป และ 5. Environmental sustainability : นอกจากคุณภาพและความปลอดภัย ผู้บริโภคยังเน้นถึงอาหารที่มาจากกระบวนการผลิตที่ดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอีกด้วย.