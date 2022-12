จัดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” มหัศจรรย์โลกของขวัญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี

เปิดอาณาจักรของขวัญกว่า 1,000,000 ชิ้น ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุข

ตระการตาด้วยของขวัญสุดพิเศษ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ร่วมกับ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน และพันธมิตรร้านค้า จัดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” (ไอคอนสยาม เวิล์ด ออฟ กิ๊ฟต์ 2022) ตั้งแต่วันนี้ – 9 มกราคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม พบกับมหัศจรรย์โลกของขวัญสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขให้ทุกคนได้ส่งมอบความรู้สึกดีๆ ด้วยของขวัญสุดพิเศษ ตระการตากับอาณาจักรของขวัญกว่า 1,000,000 ชิ้น ตอกย้ำ The Iconic Gifting Destination ที่ยิ่งใหญ่และครบครันที่สุด ตอบทุกไลฟ์สไตล์ผู้รับ ให้ทุกคนได้เลือกสรรของขวัญชิ้นพิเศษมอบให้แก่คนพิเศษในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่นี้ เติมเต็มช่วงเวลาแห่งความสุขไปด้วยกัน โดยพิธีเปิดงานได้รับเกียรติจาก คุณจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธาน

สำหรับการจัดงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” ในครั้งนี้ พบกับผลิตภัณฑ์ไฮไลต์จากร้านภูฟ้าที่อัญเชิญพรพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และภาพวาดฝีพระหัตถ์ กระต่าย และสุนัขเพื่อนรัก ที่ชอบแหงนหน้ามอง “จันทร์ฉาย” ด้วยกันในคืนวันเพ็ญอย่างมีความสุข มาปักและพิมพ์ลายลงบนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้มีความสุข สนุกสนาน ร่าเริงและอบอุ่นตลอดปีเถาะ,ร้านค้าจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เน้นจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ อาทิ ผลิตภัณฑ์จากคนพิการของศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการจังหวัดนครศรีธรรมราช, ผลิตภัณฑ์จากศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวรัตนาภา จังหวัดขอนแก่น เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานพบกับร้านค้าหลากหลายแบรนด์ในไอคอนสยาม ที่ยกขบวนของขวัญมาให้เลือกซื้อกันอย่างมากมาย อาทิ ไอคอนคราฟต์ พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย แนะนำ ICONCRAFT GIFT SET “THAI ARTISAN CRAFT” งานคราฟต์ชิ้นเด็ดเปี่ยมคุณค่า ที่ต่อยอดภูมิปัญญาที่ถูกนำมาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ ออกมาเป็นเซตของขวัญสุดยูนิคที่เปี่ยมไปด้วยรสนิยมที่จะทำให้เพลิดเพลินไปกับการเลือกเป็นของขวัญให้คนที่คุณรัก

ด้าน สยาม ทาคาชิมายะ นำของขวัญสุดพิเศษมาให้เลือกสรรเหมาะสำหรับคนชอบท่องเที่ยว อาทิ SNOW PEAK แคมป์ปิ้งแบรนด์ดังจากญี่ปุ่น ที่นำลิมิเต็ด ไอเทมอย่างแก้ว Tumbler สีสดใส และMini size BACKPACKER’S CUP พิมพ์ลายภาษาญี่ปุ่นที่หมายถึง การฉลองในงาน Festival มีขายเฉพาะในงาน Festival ที่จัดขึ้นนี้เท่านั้น และพบกับ VICTORINOX มีดพับพกพาที่นิยมซื้อเป็นของฝากจากสวิส ที่มีการคอลแล็บกับ Adidas ผลิตมีดพับ ลิมิเต็ด เอดิชั่น ที่สลักตัวเลขพิกัดของสำนักงานใหญ่ นอกจากนี้ยังพบกับสินค้าญี่ปุ่นให้เลือกเป็นของขวัญปีใหม่อีกมากมาย ในส่วนของ Dear Tummy Lifestyle Supermarket กับแคมเปญส่งท้ายปีสุดพิเศษ The Giving Season 2023 ที่รวบรวมกระเช้าของขวัญกว่า 200 แบบ ซึ่งตอบโจทย์ทุกความต้องการและทุกไลฟ์สไตล์ ให้ทุกคนได้ส่งต่อความรักและคำขอบคุณให้กับคนที่คุณรัก อีกทั้งยังได้เป็นส่วนหนึ่งของการให้กลับคืนสู่สังคม เพราะรายได้ส่วนหนึ่งจากการซื้อกระเช้าของขวัญ จะถูกส่งต่อเป็นของใช้จำเป็น ให้กับน้องๆ จากมูลนิธิเด็กที่ต้องการโอกาสและต้องการความช่วยเหลือจากสังคมอีกด้วย, สินค้าจากร้านค้าในเมืองสุขสยาม ที่มาในคอนเซ็ปต์งาน “สุขสยาม สุขกันเถอะเรา” กับชุดของขวัญปีใหม่สุดพิเศษ จากร้านค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างพิถีพิถันเพื่อส่งต่อให้คนที่คุณรัก อาทิ ร้านเฮอริเทจ, ร้านเวชพงศ์ โอสถ, ร้านแฟนต้า หินมงคล, ร้านศิลาดล, วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์จากใยบวบกลุ่มไทเมืองเพีย และ ชุดของขวัญจากร้านภัทรพัฒน์ เป็นต้น

อีกของขวัญที่เหมาะแก่การให้เป็นของขวัญปีใหม่ ขอแนะนำกิ๊ฟต์ที่มีดีไซน์เก๋ไก๋จาก ร้าน Loft ไลฟ์สไตล์ช็อปชื่อดังจากญี่ปุ่น ก็พร้อมมอบความสนุกในการเลือกของขวัญ ทั้งสเตชันเนอรี สินค้าไอที ของตกแต่งบ้าน และแอ็กเซสซอรี สินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม ส่งตรงจากทั่วโลกมาให้คุณช้อปโดยเฉพาะ นอกจากนี้ยังมีมุม wrapping รวมกระดาษห่อของขวัญที่มีให้เลือกหลายแบบ พร้อมการ์ดอวยพรต่างๆ และห้ามพลาดกับของขวัญสุดพิเศษ จากสมาคมของขวัญฯ ที่ขนทัพสินค้ามากมายมาให้เลือกเป็นของขวัญ ได้แก่ LAILI, Huskies, MOLI, DHANU, Capthai ฯลฯ และร้านค้าจาก What The Fab Market ที่รวบรวมของขวัญสุดคิวท์มาให้เลือกช้อปกัน ทั้งกิ๊ฟท์ช็อป, เสื้อผ้า, เครื่องประดับ, กระเป๋า, ของใช้ในบ้าน รวมไปถึงอาหาร ขนมทานเล่น และอื่นๆ อีกมากมาย ประกอบด้วยหลากหลายร้านสุดละลานตา ได้แก่ Vana Sleepwear, Missbunnyshop, HUAKEE, Del Luna scented, @Trend, Wayu bag, Rue and baby, SimplyAnn, Divine, Pastel&me shop, Rexxroom, Gomono และ SHEPENDENCE นอกจากนี้ ภายในงานยังได้พบกับสินค้าจากร้านค้าชั้นนำอีกมากมาย ที่ได้คัดสรรผลิตภัณฑ์คุณภาพสุดพิเศษ มาให้ทุกคนได้เลือกซื้อกันอย่างจุใจ อาทิ ดอยคำ, ดอยตุง, ฟาร์มเฮ้าส์,เคาน์เตอร์เพน, ไอคอนแอคทีฟ, NaRaYa, South Fabric, WOMEN’S CLUB,

THE SELECTED, GIFT WONDERLAND และ เถ้าแก่น้อย เป็นต้น

ร่วมเลือกของขวัญที่โดนใจผู้ให้และถูกใจผู้รับ พร้อมเพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงไพเราะจากศิลปิน

ชื่อดัง โดยในวันที่ 25 ธ.ค. 2565 พบกับศิลปินสาวสุดฮอต โบกี้ ไลอ้อน และ วันที่ 31 ธ.ค. 2565 กับนักร้องสาวเสียงดี ลุลา ในงาน “ICONSIAM WORLD OF GIFTS 2022” สัมผัสกับปรากฏการณ์แห่งความสุขส่งท้ายปี เลือกสรรของขวัญเพื่อส่งมอบความสุขให้กันและกัน ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส และปีใหม่ที่จะมาถึง ตั้งแต่วันนี้ – 9 มกราคม 2566 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M และ รัษฎา ฮอลล์ ชั้น 1 ไอคอนสยาม สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1338 หรือ Facebook: ICONSIAM