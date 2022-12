JUST CAR – JUST LOAN เดินหน้าเขย่าวงการรถยนต์มือสองต่อเนื่อง ยกทัพโปรโมชั่นบุกงาน Motor Expo 2022 พร้อมจัดไฟแนนซ์ให้ทุกค่าย ทุกรุ่น แถมประกันชั้น 1 ให้ฟรี 2 ปีเต็ม พิเศษสุด! แค่ร่วมกิจกรรมในบูท รับฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลวงเงินสูงสุด 100,000 บาท ทันที!

นายแทนไท ณรงค์กูล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไททัน แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จํากัด กล่าวว่า ภายหลัง ไททัน แคปปิตอล เข้าร่วมลงทุนกับ JUST CAR เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทำให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจของ JUST CAR ให้เติบโตได้อย่างก้าวกระโดด กลายเป็นแพลตฟอร์มผู้ให้บริการรถยนต์มืองสองครบวงจรที่มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ด้วยความมุ่งมั่นที่ต้องการแก้ไขจุด Pain Point ของลูกค้าในทุก ๆ ปัญหา

เราจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวกลางที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายรถมาเจอกันผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ JUST CAR เพื่อช่วยให้ลูกค้าขายรถได้ราคาสูงที่สุดและได้รถดีที่สุดเท่านั้น แต่ยังครอบคลุมไปถึงบริการด้านสินเชื่อกับ “JUST LOAN”

ที่มีจุดเด่นในเรื่องของความสะดวก รวดเร็ว มีเงื่อนไขที่ง่าย และบริการที่ยืดหยุ่นกว่าแบรนด์อื่น ๆ รวมถึง “JUST SERVICE” ที่พร้อมให้คำปรึกษาซ่อมรถกับช่างที่ดีที่สุดในราคาที่คุณกำหนดเองได้

ดร.ษรัญพัฒน์ ทวีสิทธาพล ผู้บริหารและผู้ก่อตั้ง บริษัท จัสท์ คาร์ จำกัด กล่าวว่า ปีนี้เป็นปีแรกที่ JUST CAR และ JUST LOAN เข้าร่วมงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 39” หรือ Motor Expo 2022 ดังนั้น

เราจึงจัดเต็มความยิ่งใหญ่บนพื้นที่ 300 ตารางเมตร โดยมาพร้อมกับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้กับผู้เยี่ยมชมงาน ถ้าต้องการขายรถทุกค่าย ทุกรุ่น กับ JUST CAR จะได้มูลค่ารถเพิ่มจากราคาตลาด สูงสุดกว่า 20,000 บาท และถ้าต้องการซื้อรถ ไม่ว่าจะซื้อรถที่ไหน ทุกค่าย ทุกรุ่น ก็สามารถมาจัดไฟแนนซ์กับ JUST LOAN ได้ พร้อมรับโปรโมชั่นพิเศษสุด! แถมประกันชั้น 1 ให้ฟรี 2 ปีเต็ม (เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด)

นับตั้งแต่การก่อตั้ง JUST CAR เมื่อปี 2018 เราไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนา ต่อยอดโปรดักส์ ซึ่งปัจจุบันธุรกิจของ JUST CAR และ JUST LOAN ให้บริการทั้งแบบ Online-Offline และมีสาขาบริการทั่วประเทศ

20 สาขา ที่ตั้งอยู่ในบริเวณศูนย์การค้า Lotus’s อาทิ สาขาบางนา, แคราย, จรัญสนิทวงศ์, หลักสี่, พระราม 2, นอร์ธ ราชพฤกษ์, มีนบุรี, ศาลายา, อมตะนคร, ปทุมธานี, นครปฐม, สมุทรสาคร, สระบุรี, บางปะกง, พัทยาใต้, บ่อวิน และศูนย์การค้า Big C สาขาสะพานควาย, รังสิต, พระราม 2 และอยุธยา สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกเข้าร่วมงาน Motor Expo 2022 ก็สามารถใช้บริการได้ที่สาขาของ JUST CAR และ JUST LOAN ทั่วประเทศ โดยจะได้รับโปรโมชั่นเดียวกันกับภายในงาน

“ปัจจุบันตลาดรถยนต์มือสองมีมูลค่าประมาณ 8 หมื่นล้านบาท เติบโตขึ้น 30 % เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งทิศทางตลาดรถยนต์มือสองในปี 2566 ยังมีแนวโน้มที่ดี เพราะได้เปรียบเรื่องราคาเมื่อเทียบกับรถใหม่ และอีกปัจจัยสำคัญคือ ปัญหาการส่งมอบรถใหม่ล่าช้า ทำให้ผู้บริโภคที่ไม่ต้องการรอรถใหม่ตัดสินใจซื้อรถยนต์มือสองเพิ่มมากขึ้น ซึ่งข้อดีคือ สามารถซื้อรถรุ่นที่อัพเกรดได้ภายใต้งบประมาณเดิม อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันที่สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อรถใหม่ยากขึ้น ทำให้บริการสินเชื่อรถยนต์มือสองเติบโตอย่างต่อเนื่อง เพราะมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นมากกว่า ซึ่งในการเข้าร่วมงาน Motor Expo 2022 ครั้งนี้ JUST LOAN คาดว่าจะปล่อยสินเชื่อภายในงานได้ไม่น้อยกว่า 100 ล้านบาท และในปี 2566 เราตั้งเป้าจะปล่อยสินเชื่อไม่น้อยกว่า 500 ล้านบาท” ดร.ษรัญพัฒน์ กล่าวในตอนท้าย

สำหรับ การเข้าร่วมงาน Motor Expo 2022 ในครั้งนี้ นอกจากโปรโมชั่นสุดพิเศษแล้ว เรายังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย ทั้ง Just Cash 360 จับเงินที่ลอยอยู่ในตู้กระจก พร้อมถ่ายรูป 360 องศาสวย ๆ

Just Dance for Money เกมเต้นสนุกสุดมัน รวมถึง Just Pick if You Can เกมหยิบทองแท่ง (จำลอง) ลุ้นรับบัตรเติมน้ำมันฟรีรวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท ซึ่งทุกเกมมีของที่ระลึกให้ผู้เข้าร่วมสนุกได้ติดมือกลับบ้านอย่างแน่นอน พิเศษสุด เพียงแค่ร่วมกิจกรรมในบูท JUST CAR รับฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล วงเงินสูงสุด 100,000 บาท!

พบกับ JUST CAR และ JUST LOAN ได้ที่บูท B14 IMPACT Challenger 3 เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 1 – 12 ธันวาคม 2565 สอบถามเพิ่มเติม https://www.justcar.co.th/ Facebook : Just Car Thailand

Line OA: @justcar และ https://justloan.loan/ Facebook : เงินด่วนทันใจ Justloanfc Line OA: @justloan