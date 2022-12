ชวนสมัครสมาชิก JPS CLUB โฉมใหม่! ช้อปสนุกได้ทุกแบรนด์ พร้อมสะสมคะแนนสุดคุ้ม

ใกล้เข้ามาแล้วกับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งถือเป็นเทศกาลแห่งความสุขที่ทุกคนรอคอย ที่เหล่าแฟชั่นนิสต้าจะได้ออกไปสัมผัสกับสีสัน ความมีชีวิตชีวาของการเฉลิมฉลองและการส่งต่อความสุขให้กันอย่างไม่รู้จบ และเฉิดฉายในแบบฉบับของตัวเองได้อย่างเต็มที่ บริษัท ยัสปาล จำกัด จึงขอชวนมาอัปเดตเทรนด์แฟชั่นล่าสุดจาก 15 แบรนด์ดังในเครือ ที่ให้คุณได้เปล่งประกายความสุขแบบที่เป็นตัวเองได้ในทุกลุค ทุกสไตล์ที่ชื่นชอบ พร้อมให้คุณช้อปเพลินไม่สะดุดกับทุกแบรนด์ เริ่มสะสมคะแนน เพื่อรับส่วนลดสุดพิเศษกับ JPS CLUB ที่คุณไม่ควรพลาด!

เริ่มต้นที่แบรนด์สัญชาติไทยที่ดังไกลระดับโลกอย่าง JASPAL (ยัสปาล) ที่ได้เปิดตัวคอลเลกชันใหม่ฉลองครบรอบ 50 ปีของแบรนด์ โดยหยิบความโดดเด่นของลายโมโนแกรมดีไซน์อักษร J ในลักษณะ 3 มิติ วางซ้อนทับเกิดเป็นลวดลายที่แปลกใหม่ สะดุดตา สะท้อนความสำเร็จของแบรนด์ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต แสดงถึงความสง่างาม โก้หรู แบบความเป็นผู้หญิงในโทนสีดำ ส้ม เขียวพาสเทล และสีม่วงลาเวนเดอร์ ให้ผู้ที่ใส่รู้สึกสนุกไปกับทุกไอเทม ไม่ว่าจะเป็น เดรส สูท เสื้อครอป กางเกงขาสั้น กางเกงวอร์ม แจ็กเก็ต จั้มสูท ฯลฯ ที่มาพร้อมกับยีนส์พิมพ์ลายโมโนแกรมให้เลือกมิกซ์แอนด์แมตช์ และเครื่องประดับเก๋ๆ อย่างหมวก กระเป๋า รองเท้า ไปจนถึงเครื่องประดับสำหรับสัตว์เลี้ยงอีกมากมาย

หรือจะเอาใจสายแฟชั่นขาร็อกที่อยากเก๋ด้วยร็อกด้วยในเวลาเดียวกันกับแบรนด์ CPS CHAPS (ซีพีเอส แชปส์) ในคอลเลกชัน “Digital Tattoo” ที่ได้แรงบันดาลใจมากเทรนด์ Metaverse ที่ผสานความลงตัวจากการนำลายพิมพ์ที่มีความเหนือจริง ลายสัตว์ในอวกาศ และลวดลายที่เหมือนลายสัก ให้อารมณ์ชาวร็อกที่หลุดเข้าไปในโลกไซไฟ ในโทนสีขาว-ดำ และเบจ เสริมด้วยดีเทลเท่ ๆ ตกแต่งสายโซ่และอะไหล่ของอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ ทำให้ผู้ใส่รู้สึกสนุกและเท่ในเวลาเดียวกัน

ต่อด้วย QUINN (ควินน์) แบรนด์ที่สะท้อนตัวตนของผู้หญิงยุคใหม่ที่แสดงออกถึงภาพลักษณ์อันทรงพลัง เหนือกาลเวลา กล้าแตกต่าง เปี่ยมด้วยสไตล์อันมีรสนิยม แต่ชวนล้ำสมัยกว่าใคร ซึ่งซีซันนี้มาในคอลเลกชัน “Game On” คอลเลกชัน Pre-Spring 2023 ที่ได้แรงบันดาลใจจากสไตล์ของคน Gen-Z ที่มีทั้งความป็อป และแฟชั่นของยุค 2000 กลายเป็นไอเทมที่ผสมผสานระหว่างแฟชั่นความล้ำสมัยและคลาสสิก อีกทั้งยังออกแบบมาให้มิกซ์แอนด์แมตช์ได้ลงตัวในทุกสไตล์

ด้านแบรนด์ Misty Mynx (มิสตี้ มิงซ์) ที่สนับสนุนให้ผู้หญิงทุกคนแสดงออกได้อย่างมั่นใจและสนุกสนาน ในแบบที่เป็นตัวเองในทุกๆ โอกาส ก็ได้ส่งคอลเลกชันสำหรับช่วงเทศกาลแห่งความสุข ที่สาว ๆ ห้ามพลาด ด้วยเดรสเก๋ ๆ ที่ตอบโจทย์ความปังในทุกงานปาร์ตี้ หรือทุกเทศกาลดนตรี มีดีเทลสุดเปรี้ยว ทั้งกลิตเตอร์แวววาว สีเมทัลลิคสุดแซ่บ หรือจะเป็นชุดเดรสคัตติ้งเนี้ยบ สวย โดดเด่น ในทุกโมเมนท์

เปิดความอบอุ่นสุดเก๋กับแบรนด์ ROYAL IVY REGATTA (รอยัล ไอวี รีกัตตา) แบรนด์แฟชั่นสไตล์อเมริกัน กับคอลเลกชัน ‘Spirit Of Christmas’ โดดเด่นด้วยผ้าเนื้อกำมะหยี่ในโทนสีเขียว-ขาว แมตช์ในลุค Day to Night ได้อย่างลงตัว อัปลุคให้คุณดูดีแบบฉบับสาว ROYAL IVY REGATTA นอกจากนี้ยังมีไอเทมรับลมหนาวสำหรับหนุ่ม ๆ ในคอลเลกชัน ‘WINTER IS COMING’ เผยลุคเท่ เนี้ยบ คลาสสิกผ่านดีเทลตัดต่อลวดลายให้กลิ่นอายของความ Festive

หรือจะเติมความคูลไปกับ CC DOUBLE O (ซีซี ดับเบิลโอ) ที่มาพร้อมกับกิมมิค Cross Stitch Bird Logo แฝงกลิ่นอายความอบอุ่นในฤดูหนาวบนในไอเทมเสื้อยืดแขนสั้น เสื้อยืดแขนยาว และ Pullover อีกทั้งยังมีของขวัญสุดพิเศษที่มอบคู่กันอย่าง ชุดของขวัญ CC DOUBLE O Suede Gift Set ประกอบด้วยโดยในเซตจะมีน้ำหอมและบอดี้ โลชั่น กลิ่นซิกเนเจอร์ “Suede For Him” บรรจุในกล่องของขวัญดีไซน์พิเศษ ซึ่งมีจำหน่ายเฉพาะเทศกาลพิเศษแบบนี้เท่านั้น

ปิดท้ายด้วย LYN (ลิน) แบรนด์แฟชั่นแอคเซสเซอรี่ระดับเอเชีย ที่เปิดตัวแคมเปญสุดพิเศษจาก LYN Winter 2022 Collection ที่มีไฮไลต์เป็นคีย์แอคเซสเซอรี่ชิ้นสำคัญอย่างกระเป๋าถือ 4 รุ่นใหม่ ได้แก่ Bling Bling, Cleo, Trixxie และ Dazzy ที่ได้รับการรังสรรค์ให้เจิดจรัสในทุกมิติ พร้อมจะพาสาว ๆ ไปเฉลิมฉลองฤดูกาลส่งท้ายปีอย่างเฉิดฉายในทุกบทบาท ตั้งแต่ไลฟ์สไตล์ไปจนถึงปาร์ตี้ยามค่ำคืน

และมากไปกว่านั้นสายแฟชั่น สายช้อปจะยังได้พบกับคอลเลกชันใหม่กับแบรนด์ในเครือยัสปาลอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น Lyn around, LYN BEAUTY, Jelly Bunny, FRED PERRY, Melissa, Shoe Bar, ASICS และ V Eyewear ที่ช่วยให้การอัปเดตเทรนด์แฟชั่นเป็นเรื่องสนุกและไม่จำเจอีกต่อไป

พร้อมรับความคุ้มค่าที่มากขึ้นกับ ‘JPS CLUB’ รอยัลตี้โปรแกรมในรูปแบบของบัตรสะสมคะแนน โดยเมื่อซื้อสินค้าทุก 25 บาท จาก 15 แบรนด์ในเครือทั้งที่ร้านค้าและช่องทางออนไลน์ รับคะแนนสะสม 1 คะแนน เพื่อใช้แลกเป็นส่วนลด ของรางวัล และรับสิทธิพิเศษมากมาย พร้อมรับคะแนน 10 เท่าในเดือนเกิด (สูงสุด 20,000 บาท/บิล และจำกัด 1 ครั้ง/1 แบรนด์)

สมัครเป็นสมาชิก JPS CLUB ได้แล้ววันนี้ที่ร้านแฟชั่นแบรนด์ต่าง ๆ ภายใต้การบริหารงานของบริษัท

ยัสปาล จำกัด ได้แก่ JASPAL, CPS CHAPS, CC DOUBLE O, LYN, Lyn around, Misty Mynx, ROYAL IVY REGATTA, Jelly Bunny, V Eyewear, QUINN, LYN BEAUTY, FRED PERRY, Melissa, Shoe Bar และ ASICS หรือ สมัครได้ทางออนไลน์ คลิก www.jpsclub.com