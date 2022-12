วันนี้ (9 ธันวาคม 2565) นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานในกิจกรรมMEA ปลูกต้นไม้ 65 ต้น และบริจาคต้นไม้ จำนวน 7,000 ต้น สนับสนุนโครงการ “ปลูกต้นไม้ 1 ล้านต้นกับกรุงเทพมหานคร” โดยมี นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบ ณ ณ สวนป่าเบญจกิติ ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร MEA

ผู้ว่าการ MEA เปิดเผยว่า MEA มีความภูมิใจที่ดำเนินงานมาครบ 65 ปี ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เรามีส่วนร่วมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในเมืองมหานครมาโดยตลอด โดยเฉพาะการร่วมปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในวันนี้ MEA มีความตั้งใจคัดเลือกพันธุ์ไม้ที่มีความเหมาะสมตามที่ กทม ต้องการ เช่น กลุ่มต้นไม้ที่เหมาะสมต่อการปลูกริมถนน เช่น ต้นอินทนิล ตะแบก พิกุล ต้นไม้หายากเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ เช่น ต้นมะฮอกกานี ตะเคียน มะพลับ มะริด ต้นไม้ดอกและไม้อาหารนก เช่น ต้นหางนกยูงฝรั่ง ประดู่ หว้า ชงโค พุดดง จิกทะเล เป็นต้น เพื่อนำไปจัดสรรปลูกในพื้นที่ของ กทม. ป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว และเพิ่มพื้นที่ปอด ให้กับประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต่อไป

นอกจากนี้ ในปี 2566 MEA ยังได้ร่วมมือกับพันธมิตร ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด หรือ AIS ในการสร้างกรุงเทพฯ ที่ดีขึ้น หรือ Better Bangkok โดยการจัดงานวิ่งการกุศล BETTER BANGKOK RUN 2023 : เพื่อกรุงเทพที่ดีขึ้น ซึ่งรายได้จากค่าสมัครทั้งหมด ไม่หักค่าใช้จ่าย จะนำไปจัดซื้อ และติดตั้งอุปกรณ์ Wi-Fi ให้กับ 65 โรงเรียน ในสังกัดกรุงเทพมหานคร ให้เด็ก ๆ ที่เป็นอนาคตของเรา ได้มีโอกาสที่เปิดกว้างขึ้นในการได้รับความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนไปไม่หยุดนิ่ง ซึ่งเส้นทางการวิ่งนี้อยู่ในเส้นทางที่ MEA ได้นำสายไฟฟ้าลงใต้ดินเรียบร้อยแล้ว MEA จึงขอขอเชิญชวนทุกท่าน ร่วมงานเดินวิ่งการกุศล BETTER BANGKOK RUN 2023 ในวันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2566 ณ MEA อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย รับสมัครนักวิ่งจำนวนจำกัดรวมทุกระยะ เพียง 2,000 คนเท่านั้น โดยมีรายละเอียดระยะวิ่ง และค่าสมัคร ดังนี้ 1. ระยะ 13.5K ราคา 650 บาท จำนวน 1,200 คน (มีการแข่งขัน ตัดสินโดย Chiptime) 2. ระยะ 5K ราคา 500 บาท จำนวน 800 คน (ไม่มีการแข่งขัน) ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 15 มกราคม 2566 ได้ที่ https://race.thai.run/bbr2023 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมผ่านแฟนเพจ https://www.facebook.com/BetterBangkokRun หรือโทร 06 3385 4114

