มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี

พร้อมสัมผัสโฉมใหม่ สาขา เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์

ภายใต้ NEW FLAGSHIP STORE CONCEPT

เพาเวอร์ มอลล์ (POWER MALL) เดอะมอลล์ กรุ๊ป ตอกย้ำความเป็นผู้นำ ELECTRONIC LIFESTYLE DESTINATION ของสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า ไอที ผนึกกำลัง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าชั้นนำ จัดงาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า” (POWER MALL ELECTRONICA) มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีครั้งยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ POWER MALL HAPPINESS++” เปิดประสบการณ์อัพไซส์ความสุขให้ทวีคูณยิ่งขึ้น ขนความสุขฉลองปีใหม่ พร้อมทัพเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที และGADGET สุดล้ำ ตอบรับทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแบบครบครันจากแบรนด์ชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ พร้อมดับเบิ้ลความคุ้มค่า สินค้าลดสูงสุด 60%, สมาชิก M CARD ลดเพิ่ม 15%, ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมรับเครดิตเงินคืน / บัตรกำนัลห้างฯ จากสถาบันการเงิน ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 ที่ POWER MALL ทุกสาขา และพื้นที่แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางกะปิ และ บางแค

นายจักรกฤษณ์ กีรติโชคชัยกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารห้างสรรพสินค้า บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด (Mr.Jakkrit Keeratichokchaikun, Chief Executive officer -TR The Mall Group Co., Ltd.) กล่าวว่า ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเริ่มมีทิศทางการเติบโตที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ ที่เป็นซีซั่นหลักของการจำหน่ายสินค้า และเป็นช่วงเวลาของการซื้อเพื่อเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ คาดว่าในช่วง 2 อาทิตย์สุดท้ายของปี จะเป็นช่วงที่ตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการจับจ่ายสูงที่สุด ประกอบกับผู้ประกอบการแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างแข่งขัน และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ พร้อมปรับกลยุทธ์การตลาดมากระตุ้นการจับจ่าย ส่งผลให้ภาพรวมตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าเมืองไทยมีอัตราการเติบโต 10% เมื่อเทียบจากต้นปีที่ผ่านมา

เพื่อรองรับความเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพาเวอร์ มอลล์ จึงได้ จับมือกับ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า จัดงาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า ” มหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและสินค้าไอทีครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ถือเป็น SIGNATURE EVENT ELECTRONIC TRADE SHOW ของเมืองไทย ในช่วงปลายปี ของเพาเวอร์ มอลล์ ที่ลูกค้าให้การตอบรับด้วยดีเสมอมา ภายในงานได้รวบรวมสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า สินค้าไอที สมาร์ทโฟน ทีวี เครื่องเสียงและแก็ดเจ็ทสุดล้ำ แบบครบครันทุกกลุ่มสินค้า การันตีคุณภาพจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกกว่า 200 แบรนด์ ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีสุดล้ำ และดีไซน์ที่ทันสมัย รวมถึง สินค้าที่เปิดตัวครั้งแรกในไทย, สินค้าตามเทรนด์ของผู้บริโภค ในกลุ่ม SMART PHONE & TABLET ที่สามารถเลือกตามฟังก์ชั่นการใช้งาน ทั้ง IPHONE 14 PRO MAX , IPAD , SAMSUNG GALAXY FOLD และ FLIP SERIES, DEVIALET MANIA ฯลฯ , สินค้าขายดีในช่วง WORK FROM HOME ที่ผ่านมา ทั้งกลุ่มสินค้า GAME ที่กำลังได้รับความนิยม ตอบโจทย์คนเล่นเกมส์ที่เพิ่มมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม CONSOLE GAMING อาทิ SONY PLAYSTATION พร้อมกับ แว่น VR2 หรือ NINTENDO และกลุ่มPC GAMING ที่คอเกมส์สามารถเลือกอุปกรณ์ได้ ตอบโจทย์ด้านประสิทธิภาพตามความต้องการ

นอกจากนี้ยังรวบรวมสินค้ากลุ่มภาพและเสียง จากกระแสฟุตบอลโลกที่กำลังเกิดขึ้น มารองรับความต้องการของลูกค้าที่มีความต้องการ TV จอใหญ่ โดยเฉพาะขนาดจอที่เป็นที่นิยม คือขนาดใหญ่กว่า 65 นิ้ว ขึ้นไป ที่มีความคมชัด ความละเอียดสูง รวมถึงกลุ่มสินค้าที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และรสนิยมของผู้บริโภค อาทิ SAMSUNG BESPOKE ที่มาพร้อมดีไซน์ที่สามารถกำหนดเองได้ ทั้งสีและตัวเลือกวัสดุ ที่สามารถเข้ากับห้องครัวได้อย่างลงตัว โดยลูกค้าสามารถปรับแต่งและผสมผสานตู้เย็นให้เข้ากับไลฟ์สไตล์ของตัวเองได้, LG WASH TOWER เครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าในเครื่องเดียวกัน โดดเด่นที่แผงควบคุมตรงกลาง ที่เชื่อมต่อเครื่องซักผ้าและเครื่องอบผ้าให้ทำงานร่วมกันโดยอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ง่ายและสะดวกสบายมากขึ้น ตอบโจทย์ลูกค้าที่มีพื้นที่ใช้งานจำกัด

นอกเหนือจากนี้ยังได้รวบรวมสินค้าในกลุ่มการดูแลสุขภาพเข้ามาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์สายเฮลตี้เนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้น กระแสเทรนด์การดูแลสุขภาพและความงาม (PERSONAL CARE & WELLNESS) กลับมาเป็นที่นิยมอีกครั้ง พฤติกรรมของคนรุ่นใหม่หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น ทำให้เทรนด์สินค้าเรื่องการดูแลสุขภาพเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว พร้อมๆกับการขยายตัวของสังคมเมือง รวมถึงรูปแบบการใช้ชีวิตแบบ NEW NORMAL และจากการ WORK FROM HOME ที่ผ่านมา ทำให้ผู้บริโภคมีความสนใจในไลฟ์สไตล์ใหม่ๆ ทั้งการทำอาหารด้วยตนเอง ทำให้สินค้าในกลุ่ม KITCHEN & COOKING APPLIANCE ยังคงเป็นที่ต้องการอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

งาน POWER MALL ELECTRONICA พบกับไฮไลท์สินค้า อาทิ

กลุ่มโมบาย ไอที และแกดเจ็ต (MOBILE, IT & GADGET) พบกับ APPLE SHOP ที่นำเสนอความครบครันของกลุ่มสินค้าใหม่ล่าสุด ทั้ง IPHONE, IPAD, MACBOOK, AIR POD, APPLE WATCH พร้อม APPLE EXPERT ที่พร้อมให้คำแนะนำกับลูกค้า, กลุ่มสินค้า MOBILE อาทิ SAMSUNG, HUAWEI, VIVO, OPPO ที่นำเสนอสินค้าใหม่ SMARTPHONE & TABLET 5G พร้อม WORKSHOP ให้ความรู้และเทคนิคพิเศษอย่างมืออาชีพ นอกจากนี้ยังนำเสนอ NEW FLAGSHIP BRAND CONCEPT ด้วยแบรนด์ชั้นนำในกลุ่มสินค้า SMART AUDIO สัมผัสประสบการณ์ของพลังเสียงเหนือระดับ จากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ DEVIALET, BOSE, B&O อีกทั้งยังมีกลุ่มสินค้า COMPUTER & GAME แบบครบครัน อาทิ MICROSOFT, LENOVO , ASUS, HP, ACER, DELL ฯลฯ และยังเพิ่มเติมความครบ จบในที่เดียวกับกลุ่มสินค้าเกมส์ ทั้ง CONSOLE GAME , PC GAME จากแบรนด์ชั้นนำ MSI, SONY PLAY STATION, NINTENDO

กลุ่มทีวี (TV) กับการนำเสนอทีวีจอใหญ่ ขนาด 65 นิ้วขึ้นไป ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด เพื่อตอบเทรนด์พฤติกรรมของลูกค้าในปัจจุบัน ที่ต้องการความสมบูรณ์แบบทั้งด้านภาพและเสียง โดยนำเสนอด้วย NEW CONCEPT STORE จากแบรนด์ชั้นนำระดับโลก อาทิ SAMSUNG NEO QLED 8K ความคมชัดไร้ขอบเขต อีกระดับของความสมบูรณ์แบบ, LG OLED EVO 4K ซีรีส์ G2 โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบ GALLERY บางเฉียบสวยเรียบกับผนัง, SONY BRAVIA XR SERIES ทีวี 4K FULL ARRAY LED เต็มอรรถรสด้วยสุดยอดเทคโนโลยีจากชิป COGNITIVE PROCESSOR XR™ ที่ UPSCALE ให้ภาพเสมือน 4K คมชัดสมจริงกว่าที่เคย

กลุ่มสินค้าภายในบ้านขนาดใหญ่ (HOME APPLIANCE) ได้แก่ SAMSUNG BESPOKE สัมผัสประสบการณ์ BESPOKE ครบทุกรุ่นที่เดียวในไทย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละคนได้ในแบบที่ไม่ซ้ำกัน, LG​ OBJET COLLECTION ที่มาพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าหลากหลายสีสัน ตอบโจทย์ทุกดีไซน์ สะท้อนไลฟ์สไตล์ในแบบที่เป็นคุณ, ELECTROLUX มาพร้อม NEW CONCEPT ULTIMATE HOME นำเสนอประสบการณ์ใหม่ในการเลือกสินค้า พร้อมส่งต่อเทคโนโลยีชั้นยอด ที่มาพร้อมดีไซน์ที่สวยงาม รวมถึงแบรนด์ ชั้นนำอื่นๆ ที่มาพร้อมเทรนด์สินค้า CONNECTIVITY ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน

กลุ่มสินค้าภายในบ้านขนาดเล็ก (SMALL APPLIANCE) และกลุ่มสินค้า HEALTH & COOKING ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตภายในบ้าน ด้วยประสบการณ์ใหม่ล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำ อาทิ DYSON AIRWRAP™ เทคโนโลยีใหม่ล่าสุด ที่จะทำให้การดูแลและจัดแต่งทรงผมง่ายกว่าที่เคย ทั้งการม้วน จัดแต่งทรงทำให้ผมเรียบลื่น โดยไม่ต้องใช้ความร้อนสูง, NESPRESSO VERTUO NEXT DELUXE เต็มอรรถรสของกาแฟ และเติมความสดชื่นได้ทุกวัน พร้อมการเชื่อมต่อกับ BLUETOOTH + WIFI เพื่อความสะดวกสบายในทุกไลฟ์สไตล์, HEALTH & COOKING อาทิ PHILIPS SMART AIRFRYER XXL หม้อทอดระบบ AI อัจฉริยะ ที่จะเพิ่มความสะดวกสบายในการทำอาหารได้มากยิ่งขึ้น

งาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า” ในครั้งนี้ ยังมาพร้อมความพิเศษ ด้วยโฉมใหม่ ของ POWER MALL เอ็มโพเรียม ดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ ที่มีคอนเซ็ปต์ใหม่ล่าสุด ด้วยพื้นที่โดยรวมกว่า 4,200 ตร.ม. ถือเป็นเดสติเนชั่นใหม่ล่าสุดของเครื่องใช้ฟ้า มาตอบโจทย์ลูกค้าในย่านสุขุมวิท ที่เป็นย่านธุรกิจและที่อยู่อาศัยหลักใจกลางเมือง ที่มี RESIDENT และ CONDOMINIUM จำนวนมาก โดยมี FLAGSHIP STORE CONCEPT ที่แรกในไทย โดยเฉพาะกลุ่ม PREMIUM SEGMENTATION เช่น APPLE SHOP, SAMSUNG MOBILE, DEVIALET, BOSE, B&O, DYSON, SMEG, NESPRESSO, OSIM,

กลุ่มสินค้า IT & GAMING มาในคอนเซ็ปต์ NOTEBOOK BRAND CORNER และPOWER MALL GAME SQUARE ที่นำเสนอสินค้า NOTEBOOK ครบทุกแบรนด์ อาทิ MICROSOFT SURFACE , LENOVO, ASUS ที่กลุ่มคอเกมส์สามารถสัมผัสได้ทั้ง CONSOLE GAMING อย่าง SONY PLAYSTATION, NINTENDO, และ PC GAMING

กลุ่มสินค้าทีวี กับ CONCEPT ใหม่ทุกแบรนด์ ภายใต้ ไลฟ์สไตลทีวี โดยพบกับการเปิดตัวที่แรกของ SAMSUNG MICRO LED ขนาด 110 นิ้ว สุนทรียความบันเทิงเหนือจินตนาการ ที่มาพร้อมดีไซน์สุดล้ำเรียบหรู ให้เข้าถึงคอนเทนต์ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ปกติ 6,499,990 บาท เฉพาะ ในงานนี้ ลดเพิ่ม 500,000 บาท นอกจากนี้พบกับ LG OLED EVO 4K รุ่น 77G2 โดดเด่นด้วยดีไซน์แบบ GALLERY บางเฉียบสวยเรียบกับผนัง เป็นจอ OLED EVO ที่สว่างกว่ารุ่นก่อนถึง 30% มอบภาพดำสนิทและคอนทราสต์ได้ดีเยี่ยม เหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ โดยเฉพาะสายคอหนัง รองรับระบบภาพ DOLBY VISION IQ และระบบเสียง DOLBY ATMOS เสมือนยกโรงภาพยนตร์มาไว้ที่บ้าน

กลุ่มสินค้า LIFE STYLE APPLIANCE กับคอนเซ็ปต์ CONECTIVITY อาทิ SAMSUNG, LG, ELECTROLUX , BOSCH ที่มาตอบโจทย์ลูกค้าในกลุ่มบ้านและคอนโด ที่ต้องการเครื่องใช้ในบ้านชิ้นใหม่ นอกจากนี้ยังมีกลุ่มสินค้า COOKING LIFESTYLE ที่รวบรวมไว้ให้ลูกค้าสามารถเลือกสินค้าให้ตรงกับความต้องการก่อนตัดสินใจซื้อ พร้อมไฮไลท์ FLAGSHIP STORE BRAND CONCEPT อย่าง DYSON, NESPRESSO, SMEG มาพร้อมกับคำแนะนำการใช้งานจาก BRAND EXPERT รวมถึงยังมีสินค้าในกลุ่ม SMART HOME&SECURITY ที่เริ่มมีบทบาทเพิ่มขึ้นในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการความสะดวกสบาย และความปลอดภัยทั้งในบ้าน และคอนโด

นอกเหนือจากความพิเศษของเทคโนโลยีสินค้า POWER MALL ยังมอบความคุ้มค่าแบบดับเบิ้ลครั้งยิ่งใหญ่กับโปรโมชั่นส่งท้ายปี อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้า ทีวี เครื่องเสียง และสินค้าไอที ลดสูงสุด 60%, รับฟรีคูปอง ส่วนลดเงินสดสูงสุด 20,000 บาท, สมาชิก M CARD ลดเพิ่ม 15%, ผ่อน 0% นานสูงสุด 10 เดือนทุกชิ้น + ลดเพิ่มสูงสุด 15% พร้อมบัตรกำนัลห้างฯ รวมสูงสุด 20,000 บาท จากสถาบันการเงิน, รับคูปองส่วนลดเงินสด มูลค่า 500 บาท จาก M CARD APPLICATION สำหรับซื้อสินค้าที่ POWER MALL มุลค่า 5,000 บาท ขึ้นไป สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกไทยประกันชีวิต PRIVILEGE รับฟรีโค้ดส่วนลด มูลค่า 100 บาท ใช้เป็นส่วนลด เมื่อซื้อสินค้าภายในงาน โดยกดรับสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชั่น ไทยประกันชีวิต ที่ เดอะมอลล์ สาขาบางแค และบางกะปิ เฉพาะวันที่ 22 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 เท่านั้น

นอกเหนือจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกมากมาย ที่สลับหมุนเวียนกันมาสร้างสีสันมอบความสุข ตลอดระยะเวลาการจัดงาน อาทิ กิจกรรมความสนุกสุดมันส์กับดีเจที่สลับหมุนเวียนมาสร้างบรรยากาศความสนุกในการช้อปปิ้ง, กิจกรรมการเล่นเกมส์ จากแบรนด์ NINETENDO, PREDATOR ,กิจกรรมสาธิต COOKING SHOW โดยเชฟชื่อดัง จากแบรนด์ SAMSUNG, ELECTROLUX, BOSCH TEFAL, VERASU, KITCHENAID กิจกรรมจากแบรนด์ TEMPTECH กับเทคนิคการเพิ่มสุนทรียในการดื่มไวน์, กิจกรรม WORKSHOP จากแบรนด์ APPLE SAMSUNG HUAWEI OPPO กิจกรรม BEAUTY WORKSHOP จากแบรนด์ DYSON เป็นต้น

งาน “เพาเวอร์ มอลล์ อิเล็คทรอนิก้า” ในครั้งนี้ เชื่อว่าจะเป็นการส่งมอบความสุข และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ อีกทั้งยังช่วยสร้างสีสัน และกระตุ้นการจับจ่ายและกำลังซื้อของลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ ถือเป็นมหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ลูกค้ารอคอย และคุ้มค่าที่สุดในรอบปี เรียกว่าตอบโจทย์ทุกความต้องการของคนรุ่นใหม่ (NEW GEN LIFESTYLE) มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับความสุขแบบอัพไซส์ จาก POWER MALL ผ่านคุณภาพและความครบครันของสินค้าและการบริการ พร้อมโปรโมชั่นแบบจัดเต็ม คาดว่าตลาดเครื่องใช้ไฟฟ้าจะกลับมาคึกคักได้แน่นอน นายจักรกฤษณ์กล่าวปิดท้าย