กสิกรไทย จับมือ ดราก้อนเอ็นเนอร์จีฯ เปิดตัวแคมเปญ “สินเชื่อบ้าน Green Zero” โดยจะมอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้สนใจติดตั้งแผงโซลาร์กับ ดราก้อนเอ็นเนอร์จีฯ และมีความคิดรักษ์โลก Kee The World ชวนคนไทยใช้ในคอนเซปต์ชีวิตรักษ์โลก ภายใต้โครงการ GO GREEN Together ของธนาคาร

ทุกวันนี้ เทรนด์รักษ์โลก และเทรนด์ Go Green เป็นสิ่งที่ต้องมีในทุกวงการ ไม่เว้นแม้กระทั่ง วงการธนาคาร และ การปล่อยสินเชื่อ , โดย นายชัยยศ ตันพิสุทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และนายอลงกต บุญมาสุข ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารผลิตภัณฑ์และการตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อบุคคลแบบมีหลักประกัน ธนาคารกสิกรไทย ร่วมกับนายพลกฤต กล่ำเครือ กรรมการผู้จัดการ และนายบรมวุฒิ หิรัญยัษฐิติ หุ้นส่วนบริหาร บริษัท ดราก้อนเอ็นเนอร์จี เทคโนโลยีแอนด์ ออแกไนท์เซอร์ จำกัด เปิดตัวแคมเปญ “สินเชื่อบ้าน Green Zero” มอบสิทธิพิเศษสำหรับผู้สนใจติดตั้งแผงโซลาร์กับ ดราก้อนเอ็นเนอร์จีฯ ชวนคนไทยใช้ชีวิตกรีน ภายใต้โครงการ GO GREEN Together ของธนาคาร

โดยมีโปรโมชันและส่วนลดพิเศษ ดังนี้

สินเชื่อบ้าน Green Zero เพื่อติดตั้งโซลาร์รูฟ อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 3 เดือน • สิทธิพิเศษในการใช้ คะแนน K Point เท่ายอดซื้อ แลกรับเครดิตเงินคืน 10% จากบัตรเครดิตกสิกรไทย และรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 7,000 บาท เมื่อแบ่งจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดจากบัตร Xpress Cash• ส่วนลดแผงโซลาร์สูงสุด 53,450 บาท จากดรากอนเอ็นเนอร์จีฯ• บริการทำความสะอาดล้างแผงโซลาร์ฟรี 2 ครั้ง มูลค่ารวม 7,900 บาท • รับฟรี Smart meter เครื่องตรวจเช็คปริมาณการใช้ไฟจากเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านแบบเรียลไทม์ มูลค่า 6,600 บาท • รับประกันระบบการติดตั้งเพิ่มเป็น 3 ปี (ปกติ 2 ปี) มูลค่า 6,000 บาท

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-1147888

หรือที่ @dragonenergy