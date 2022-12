ธันวาคม 2565, กรุงเทพมหานคร – แบรนด์ “เฟิร์สไพรด์” (FIRST PRIDE) ภายใต้ บริษัท ไทสัน ฟู้ดส์ หนึ่งในบริษัทอาหารใหญ่ที่สุดของโลกจากสหรัฐอเมริกา และยังเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์จากพืช (Plant-based meat) ผนึกกำลังร้านอาหารชื่อดังของคนรักสุขภาพอย่าง โอ้กะจู๋ แห่งบริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด เปิดดีลร่วมทุนกับ บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด ภายใต้ “OR” หรือ บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัด (มหาชน) สร้างปรากฏการณ์สนั่นวงการอาหารแพลนต์เบสอีกครั้ง ที่มาพร้อมความตั้งใจที่จะเสริฟอาหารคุณภาพดีเพื่อสุขภาพ ทั้งจากผักออร์แกนิคและอาหารแพลนต์เบสจากพืชกับหลากหลายเมนูสุดอร่อย เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น ลิ้มลองความอร่อยส่งตรงจากครัวโอ้กะจู๋ ได้แล้ววันนี้ ถึง 31 มีนาคม 2566 ทั้ง17 สาขาทั่วประเทศ

นาย ยีออง เช็ง (Lee, Yeong Sheng) รองประธานกรรมการฝ่ายธุรกิจ ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งหมายของไทสัน ฟู้ดส์ ที่เราต้องการสร้างอาหารที่ให้คุณค่าแก่ลูกค้าที่เป็นคนสำคัญของเรามากกว่าแค่เป็นอาหารทั่วไป ดังนั้นสินค้าทุกอย่างของ FIRST PRIDE เราคิดและผลิตอย่างพิถีพิถันให้เป็นอาหารที่สร้างประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างสูงสุด ทั้งความสุข ความอร่อยและคุณค่าทางอาหาร กับการร่วมมือกันครั้งนี้ระหว่าง2แบรนด์ “FIRST PRIDE X โอ้กะจู๋” นอกจากจะตอบโจทย์การเข้าถึงลูกค้าได้สะดวก และง่ายยิ่งขึ้นผ่านผลิตภัณฑ์ Plant-based ที่เป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ให้ผู้บริโภค อีกทั้งกับผักออแกนิคที่สดใหม่ คุณภาพดีจากทางโอ้กะจู๋ กลายเป็นเมนูใหม่ที่อร่อยและดีต่อสุขภาพให้ลูกค้า เมนูสุขภาพดีส่งตรงจากครัว โอ้กะจู๋ ทั้ง 17 สาขาแล้ว ทางเราเองยังได้ขยายฐานลูกค้าเข้าไปในกลุ่มลูกค้า โอ้กะจู๋ ซึ่ง โอ้กะจู๋เองก็ยังได้เพิ่มลูกค้าที่เป็น Vegetarian มากขึ้นด้วย ผสานเป็นมื้ออาหารของครอบครัว (Family Meal) ที่ได้มีโอกาสใช้ช่วงเวลาแห่งความสุขในมื้ออาหารของร้านโอ้กะจู๋ เช่นเดียวกับความตั้งใจของเฟิร์สไพรด์ที่ได้ขยายเจาะกลุ่มลูกค้าอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันเพื่อความยั่งยืน และเติบโตทางธุรกิจไปได้พร้อมๆกันทั้งสองแบรนด์ครับ”

โดยครั้งนี้ “FIRST PRIDE X โอ้กะจู๋” ยังสร้างสีสันผ่านเรื่องราวของ T-Rex นักล่าเนื้ออันดับ1 ผู้หลงใหลติดใจในรสชาติเกินต้านของอาหารแพลนต์เบสจากเฟิร์สไพรด์ อดใจไม่ไหวต้องขอลุยสวนผักของโอ้กะจู๋ กับปฏิบัติการสุดคิวท์ ปล้นความอร่อย ที่จะมาสร้างสีสันชวนให้ทุกคนไปลิ้มลองเมนูใหม่ๆจากอาหารแพลนต์เบส อาทิ สลัดซีซาร์ไก่ทอดแพลนต์เบส ที่ให้คุณเลือกได้ทั้งไก่ทอดรสดั้งเดิมจากพืช หรือ ไก่ทอดเผ็ดซี้ดจากพืช ที่เป็นสินค้าของ FIRST PRIDE ที่กลายเป็นเมนู side dish ให้เลือก ให้ลิ้มลองได้แล้ววันนี้ที่ร้านโอ้กะจู๋ ทั้ง17 สาขาทั่วประเทศ

First Pride ยังมุ่งมั่นและสร้างสรรเมนูคุณภาพใหม่ๆจากผลิตภัณฑ์แพลนต์เบส เพื่อตอบโจทย์และเข้าถึงผู้บริโภคในทุกกลุ่มจากการ Collaborate กับร้านอาหารชื่อดังต่างๆอย่างต่อเนื่อง ท่านสามารถติดตามข่าวสารและผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก FIRST PRIDE ได้ทางเว็บไซต์ https://www.firstpridethailand.com/

