ยูทูป ปลื้ม Shorts เติบโตเคียงคู่ศิลปินและครีเอเตอร์อย่างยั่งยืน พร้อมให้แฟนๆ ร่วมชาเลนจ์สนุกๆ กับศิลปินที่ชื่นชอบอย่างจุใจ

ยูทูป เป็นเวลาหนึ่งปีกว่าที่ YouTube ได้นำ Shorts หรือเครื่องมือสร้างวิดีโอแบบสั้นเข้ามาให้บริการในประเทศไทย เพื่อให้คนไทยได้สร้างสรรค์วิดีโอสั้นในรูปแบบของตัวเอง ปัจจุบัน ครีเอเตอร์และศิลปินยังสามารถเชิญชวนแฟนๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างคอนเทนต์ผ่านการทำชาเลนจ์สนุกๆ บน Shorts ซึ่งจะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากขึ้นระหว่างครีเอเตอร์ ศิลปิน และผู้ติดตาม

เช่นเดียวกับศิลปินไทยที่กำลังมาแรงและเป็นขวัญใจวัยรุ่นอย่างวง Three Man Down จากสังกัด Genelab ในเครือ GMM Grammy ที่ชวนทุกคนมาร่วมสนุกกับชาเลนจ์ #เด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอ บน YouTube Shorts โดยการแชร์รูปสมัยเด็กของคุณที่หลายๆ คนไม่เห็นที่ไหนมาก่อนและตัดมาเป็นภาพปัจจุบันที่ยังเป็นคุณที่คงความสนุกและสดใสอยู่เหมือนเดิมผ่านเพลง ‘น้อง’ ซึ่งเป็นซิงเกิ้ลใหม่ล่าสุดจากวง Three Man Down

กิต กฤตย์ จีรพัฒนานุวงศ์ นักร้องนำวง Three Man Down กล่าวว่า “พวกเราได้ปล่อยเพลงใหม่ล่าสุด ‘น้อง’ Featuring URBOYTJ ไปเป็นที่เรียบร้อย ทุกคนสามารถรับชมและฟังกันได้ใน YouTube และพวกเรายังมีกิจกรรมบน YouTube Shorts มาให้ทุกคนได้เล่นกัน สำหรับใครที่อยากแบ่งปันโมเม้นต์เล็กๆ น้อยๆ ตอนวัยเด็ก ก็สามารถมาร่วมเล่นกับพวกเราได้เลยนะครับ พวกเราตื่นเต้นที่จะได้เห็นวิดีโอจากทุกคน ชวนมาเล่นกันเยอะๆ นะครับ”

สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชาเลนจ์ในครั้งนี้ เพียงแค่แชร์รูปตัวเองตอนเด็กและตอนโต หรือจะจัดเต็มสร้างสรรค์ชาเลนจ์ใหม่ๆ ผ่านเพลง ‘น้อง’ ก็ได้เช่นเดียวกัน และอัปโหลดวิดีโอลงบน YouTube Shorts พร้อมติดแฮชแทก #เด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธอ #น้องThreeMenDown และคุณสามารถรับชมตัวอย่างชาเลนจ์เพื่อเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์วิดีโอของตัวเองได้ที่นี่

ปัจจุบัน YouTube Shorts มีผู้ใช้งานทั่วโลกที่ล็อกอินเข้าชมมากกว่า 1.5 พันล้านคนต่อเดือน โดยที่ผ่านมาได้มีศิลปินชื่อดังระดับโลกต่างๆ อย่าง Taylor Swift, BLACKPINK และ BTS ทำกิจกรรมชาเลนจ์ร่วมกับแฟนๆ ทั่วโลกบน Shorts ซึ่งก็ได้รับผลตอบรับอย่างดีเยี่ยม

นอกจากนี้ YouTube ยังได้ร่วมมือกับค่ายเพลง และศิลปินหลายรายเพื่อให้แน่ใจว่าศิลปินและครีเอเตอร์มีคลังเพลงขนาดใหญ่เพื่อนำไปใช้ในการสร้างสรรค์คลิปวิดีโอ YouTube Shorts ปัจจุบัน YouTube Shorts มีเพลงนับล้านและแคตตาล็อกเพลงจากค่ายเพลงและผู้จัดจำหน่ายมากกว่า 330 แห่ง อาทิ GMM Grammy, RS PCL Music (Thailand), Solution One Holding Co.,Ltd, Love Is Entertainment Co., Ltd, ThisLoveMusic (Thailand), Topline Digital Company Limited Thailand, AnyMind Group Pte Ltd, Tero Entertainment Public Co. Ltd, Universal Music Group, Universal Music Publishing Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing

หากคุณสนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเริ่มต้นใช้งาน YouTube Shorts ได้ที่นี่