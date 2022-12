คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับสมาคมวิจัยวัสดุศาสตร์และหน่วยงานพันธมิตร ขอเชิญคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาและผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติThe Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) ครั้งที่ 22 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร จึงสุทธิวงษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ สมาคมวิจัยวัสดุศาสตร์และหน่วยงานพันธมิตร เตรียมความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ The Materials Research Society of Thailand International Conference (MRS-Thailand 2023) ครั้งที่ 22 ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี การจุดการประชุมในครั้งได้รับความร่วมมือจากสหภาพวิจัยด้านวัสดุระหว่างประเทศ (International Union of Materials Research Societies; IUMRS) ภายใต้การประสานของสมาคมวัสดุศาสตร์แห่งประเทศไทย (MRS-Thailand) การประชุมระดับนานาชาติ IUMRS-ICA ซึ่งเป็นการจัดการประชุมหมุนเวียนในประเทศกลุ่มสมาชิก

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษา นักวิจัย และคณาจารย์ ได้รับและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุทั้งจากในประเทศและต่างประเทศ เพื่อจะนำไปสู่ความร่วมมือด้านวิชาการ การทำวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมร่วมกันในอนาคต และเพื่อให้นักศึกษา นักวิจัยได้ตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาติที่มี Peer Review รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายทางด้านความร่วมมือในระดับชาติ/นานาชาติ ทางด้านวัสดุศาสตร์ของประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการนำเสนอผลงานวิจัยใหม่ ๆ นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ก้าวหน้า ซึ่งจะก่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างผู้เชี่ยวชาญด้านวัสดุศาสตร์ในการปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยเพื่อให้ได้ประสิทธิผลสูงสุดต่อไป

โดยมีเป้าหมายหลัก เพื่อส่งเสริมความร่วมมือด้านวิจัยและวิชาการระหว่างสาขาวัสดุศาสตร์ในระดับสากลเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับความรู้และความก้าวหน้าเกี่ยวกับองค์ความรู้และการพัฒนาเทคโนโลยีด้านวัสดุในมุมมองต่าง ๆ ก่อให้เกิดโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของนักวิจัยสาขาต่าง ๆ จากหลากหลายประเทศ ทำให้เกิดแนวคิดใหม่ ๆ ด้านการวิจัย และพัฒนานวัตกรรม รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยและการเรียนการสอนของนักศึกษาในการก้าวสู่ความเป็นสากล ซึ่งทางด้านเศรษฐกิจคาดว่าจะช่วยสนับสนุนและสรรค์สร้างการเผยแพร่ผลงานวิจัยทางด้านวัสดุศาสตร์เชิงพานิชย์ที่สามารถนำมาประยุกต์ กับการพัฒนาประเทศให้ยั่งยืนบนพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง และทางด้านสังคมก็คาดว่าจะก่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ทางวัสดุศาสตร์และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องให้สามารถตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยในเอกสาร และเพื่อเป็นการยกระดับการศึกษาวิจัยบัณฑิตศึกษาให้สามารถเท่าเทียมนานาชาติ โดยสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดงานวิจัยและนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ได้จริง และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ “สมาคมวิจัยวัสดุ” ให้เป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศด้วย

สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับนานาชาติในครั้งนี้ ได้ที่อีเมล mrsthailand2023@ubu.ac.th หากมีความประสงค์เป็นเจ้าภาพร่วมหรือเป็นสปอนเซอร์ในการประชุมครั้งนี้ แจ้งความประสงค์ได้ที่ kanjana.o@ubu.ac.th และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.mrsthailand2023.com