SIAMJNK ปั้น WLUBHOUSE เปิดประสบการณ์ใหม่พื้นที่ส่วนกลางในโครงการคลังสินค้าให้เช่า รองรับผู้ใช้บริการ หลังสร้างอาณาจักรคลังสินค้าให้เช่าครบวงจรมากว่า 10 ปี มีพื้นที่ให้บริการรวม กว่า 60 ไร่ ครอบคลุมใจกลาง CBD ลั่นพร้อมยืนหนึ่ง “The First Boutique Warehouse in Thailand” ด้วย 4 ทำเลหลัก สาทร,ราษฏร์บูรณะ,ลาดพร้าว,วิภาวดี- สุทธิสาร เผยปลายปีพร้อมเปิดตัว ทำเลพระสมุทรเจดีย์ ในเขตพื้นที่สีม่วงชิดกรุงเทพฯที่สุดอีก 50 ยูนิต บนพื้นที่กว่า 30 ไร่

รองรับเทรนด์โลจิสติกส์ภูมิภาคเอเชียพุ่ง เชื่อดันเป้าสิ้นปี 66 ทะยานกว่า 50%

นางปัญจมา คัณธามานนท์ ประธานบริหารฝ่ายการลงทุน เปิดเผยว่า SIAMJNK คือคลังสินค้าให้เช่า ที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นโอกาสความเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ในเขตกรุงเทพฯชั้นในอย่างก้าวกระโดด สอดคล้องกับทิศทางการเติบโตของอุตสาหกรรมโลจิสต์ในภูมิภาคเอเชีย พร้อม ๆ กับการประกาศเป็น Hub Logistic ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของไทย โดยทีมบริหาร SIAMJNK เริ่มต้นมองหาพื้นที่ขนาดใหญ่ 19 ไร่ เช่าระยะยาว 30 ปีต่อได้อีก 30 ปีเป็น 60 ปี โซนพื้นที่ใจกลาง CBD อย่างสาทร เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่คลังสินค้าให้เช่า ภายใต้แนวคิด “The Best Location For Your Business” ที่ได้รับเสียงตอบรับอย่างดีจากกลุ่มธุรกิจ ด้วยทำเลที่สามารถเติมเต็มสินค้าได้ทันท่วงที ขนาดพื้นที่ของคลังสินค้าที่ยืดหยุ่นพร้อมสำหรับการบริหารที่ฉับไวของกลุ่มธุรกิจต่างๆ หลากหลายประเภท

กระทั่งปี 2558 SIAMJNK ได้เช่าพื้นที่ระยะยาวอีก 40 ไร่ ในย่านราษฎร์บูรณะริมแม่น้ำเจ้าพระยาพัฒนาเป็นคลังสินค้าให้เช่าที่ยังคงแนวคิด ‘Less for More’ ทำน้อยแต่ได้มาก โดยได้ทีมนักออกแบบที่มีผลงานออกแบบอาคาร และ พื้นที่ส่วนกลางให้กับโครงการคอนโดมิเนียมชั้นนำของเมืองไทย ออกแบบ “WLUBHOUSE” ให้เป็น Clubhouse ขนาดพื้นที่ใช้สอยส่วนกลางของโครงการคลังสินค้าให้เช่า 400 กว่าตารางเมตร ด้วยมุมมองจากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา WLUBHOUSE จะถูกห่อหุ้มไปด้วย Façade สีส้มทอง โอบล้อมด้วยกลุ่มอาคารคลังสินค้าที่ซ่อนความเรียบง่าย หรูหรา ลักซ์ชัวรี่ ภายในตกแต่งด้วยกระจกสูงโปร่ง ให้เห็นทิวทัศน์ แบบ Panorama ของแม่น้ำเจ้าพระยาและสะพานพระรามเก้า พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับผู้เช่า ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และส่งเสริมคอนเน็คชั่นของสังคมผู้ประกอบการภายในโครงการฯ

“เราจัดพื้นที่ส่วนที่ดีที่สุดของโครงการ ให้เป็น WLUBHOUSE เพื่อให้ผู้เช่าได้ใช้ประโยชน์ในการบริหารธุรกิจ เป็นสิ่งที่ SIAMJNK ให้มากกว่าคำว่าคลังสินค้าให้เช่า ที่มีอยู่ทั่วไป” ประธานบริหารฝ่ายการลงทุนย้ำ

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่สำคัญนั้น SIAMJNK ได้วางตัวเองไว้ในกลุ่มธุรกิจระดับกลางของกลุ่มผู้เช่าคลังสินค้า โดยกลุ่มตลาดล่างถึงกลางเป็นกลุ่มผู้เช่าที่มักมีคลังสินค้าย่อยตามอาคารพาณิชย์ โรงงานเก่าหรือคลังสินค้าขนาดเล็ก กระจายตัวอยู่ทั่วเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล ส่วนคลังสินค้าขนาดใหญ่จะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 10,000 ตร.ม.ขึ้นไป ที่มักมีคลังสินค้าขนาดใหญ่ของตัวเอง แต่คลังสินค้าขนาดกลางที่มีขนาดพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 200 – 10,000 ตร.ม. ที่มีสัดส่วนเป็นประมาณ 70% ของตลาดยังไม่มีผู้บริหารคลังสินค้าที่มีศักยภาพเท่าเราให้บริการ เพราะคลังสินค้าในระดับนี้ต้องมีพื้นที่ถนนทางเข้าโครงการที่เหมาะสม มีสถานที่จอดรถรองรับ รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นสำหรับคลังสินค้าที่เพียงพอ ซึ่ง SIAMJNK เราให้มากกว่าคำว่า “คลังสินค้า” แก่ผู้เช่า

จากเหตุผลข้างต้น ทำให้ในกลุ่มตลาดกลางถึงบนที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยขนาด 200 – 5,000 ตร.ม. หรือกลุ่มผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมายาวนาน ต้องการมีคลังสินค้าในเขตกรุงเทพฯชั้นในใจกลาง CBD จึงตัดสินใจไม่ยากที่จะเป็นลูกค้าของ SIAMJNK อีกกลุ่มที่สำคัญคือกลุ่มผู้ประกอบการใหม่ รองรับไลฟ์สไตล์ของสังคมเมืองที่กำลังขยายออกไปทุกทิศทุกทาง โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ที่เกิดขึ้นรองรับการตลาดยุคดิจิทัล ที่แพลทฟอร์มออนไลน์มีอิทธิพลสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค ผู้บริหารกลุ่มนี้ต้องการ Passion และต้องการความยืดหยุ่น ลดภาระการบริหารที่ไม่จำเป็นออก

เทรนด์ธุรกิจดังกล่าวจึงกลายเป็นรูปแบบที่ยืดหยุ่น สร้างสรรค์ ฉับไวในการบริหารจัดการของนักธุรกิจสตาร์ทอัพยุคปัจจุบัน SIAMJNK จึงวาง Position ของตนให้โดดเด่นสอดรับกับเทรนด์ดังกล่าว

ส่วนจุดแข็งที่สำคัญที่ทำให้ คลังสินค้าให้เช่าขนาดใหญ่ทั้งสองทำเลของ SIAMJNK ได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้เช่า นั้นประธานบริหารฝ่ายการลงทุนอธิบายเพิ่มเติมว่า ความต้องการพื้นฐานสำหรับคลังสินค้าให้เช่าจะมี 3 ประเด็นหลัก คือ Location , Security , Facilities แต่ทาง SIAMJNK ยังเติมเต็ม Passions ด้วย Design โดดเด่น ดังนั้น SIAMJNK จึงมีสิ่งสำคัญที่เป็นความต้องการพื้นฐานรองรับ ที่มากกว่าคลังสินค้าให้เช่าทั่วไป คือ ถนนเข้าออกโครงการที่มีความกว้างรองรับรถเทรลเล่อร์ สามารถเข้าออกได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบรักษาความปลอดภัยด้วยระบบกล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจากบริษัทที่ให้บริการระดับสากล ความสูงของคลังสินค้าระดับ 12-15 เมตร พื้นรองรับ Safety Factor ได้สูงสุด 5 ตันต่อตารางเมตร รองรับการติดตั้งระบบ Automation พร้อมด้วยความสวยงามของอาคารคลังสินค้าและ Clubhouse ที่สามารถเป็น Landmark ของพื้นที่ได้

นอกจากนี้ SIAMJNK ยังมี WLUBHOUSE พื้นที่ส่วนกลางที่มีห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม รองรับผู้เช่าที่ต้องการรับรองผู้บริหาร หรือมีกิจกรรมประจำปี อีกทั้งทุกไตรมาสจะมีกิจกรรม Business Talk ในประเด็นที่น่าสนใจเพื่อเสริมสร้างความรู้ ในการบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ และพัฒนาสร้างสังคมผู้ประกอบการของผู้เช่า SIAMJNK ให้เข้มแข็งอีกด้วย “SIAMJNK เราต้องการให้ที่นี่คือสังคมผู้ประกอบการที่เข้มแข็งเติบโตไปด้วยกันเหมือนครอบครัว จึงได้ออกแบบการดูแลตัวแทนนายหน้าที่แนะนำลูกค้าผู้เช่า โดยเขาจะได้รับค่าคอมมิชชั่นทันทีที่ลูกค้าทำสัญญาเช่า 3 ปี ด้วยค่าตอบแทน 1 เดือนครึ่งของค่าเช่าตามสัญญา และหากผู้เช่ารายเดิมต่อสัญญาในรอบต่อไป เราก็ยังให้ค่าคอมมิชชั่นในอัตราเดิม ทำให้ตัวแทนนายหน้าเหล่านี้ยังคงดูแลลูกค้าผู้เช่าไปร่วมกับเรา ต่างจากคลังสินค้าให้เช่าอื่นที่จะให้ค่าคอมมิชชั่นครั้งแรก ครั้งเดียวนี่จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ ผู้เช่าและตัวแทน เป็นเหมือนคนในครอบครัวของ SIAMJNK” ประธานบริหารฝ่ายการลงทุนกล่าว

จากความสำเร็จนี้เองทำให้ SIAMJNK เดินหน้ามองหาพื้นที่ขนาดใหญ่ในโซนสีม่วงที่ใกล้กรุงเทพฯโซนใต้อย่าง พระสมุทรเจดีย์เพื่อพัฒนาเป็นคลังสินค้าให้เช่าที่สามารถสร้างเป็นโรงงานได้ ยังคงแนวคิด ‘The First Boutique Warehouse’ ให้เป็นคลังสินค้าเชิงพาณิชย์ พร้อมด้วย Design ที่ปรับเปลี่ยนให้อยู่อาศัยได้บนพื้นที่ 30 ไร่ คิดเป็น 50 ยูนิต โดยทำเลพระสมุทรเจดีย์จะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้เช่า พร้อมเปิดตัวในราวไตรมาสที่ 3 ของปี 2566 เชื่อว่าจะช่วยให้ภาพรวมของรายได้ SIAMJNKเติบโตได้กว่า 50%

ปัจจุบัน SIAMJNK มีคลังสินค้าที่เติมเต็มความเติบโตของชุมชนเมืองโซนเหนือ ที่ทำเลลาดพร้าว 87 และ ทำเลวิภาวดี- สุทธิสาร ที่รองรับไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคยุคดิจิทัล และยืดหยุ่นของผู้ประกอบการ ทำให้มีทำเลที่พร้อมให้บริการผู้เช่าหลัก 4 ทำเล คือ สาทร-ถนนจันทน์ ,ราษฏร์บูรณะ,ลาดพร้าว 87 และวิภาวดี- สุทธิสาร พร้อมให้ประสบการณ์ “The First Boutique Warehouse in Thailand” ยืนหนึ่งของไทยอย่างแท้จริง