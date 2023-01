เมื่อวันที่ 15 มกราคม ที่ผ่านมา เจ้าพ่ออีเวนท์ “คุณเอ๋ ณัฐพงษ์ จอมบดินทร์” ประธานบริหารบริษัท อิมเมจ คอร์ปปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงหลักในการจัดคอนเสิร์ตเพื่อการกุศลครั้งใหญ่ “Sam See Me Again Birthday Party รักที่ “ไม่” อยากให้ลืม” ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย

“คุณเอ๋ ณัฐพงษ์ จอมบดินทร์” ขนทัพทีมงานอิมเมจ คอร์ปอเรชั่น ร่วมกันทำ Big Project เพื่อการกุศล โดยเริ่มตั้งแต่การออกแบบ วางแผนร่วมกันกับคุณแซม ยุรนันท์ ดีไซน์ทุกความสนุกบนเวที และเพื่อให้เกิดความอบอุ่น สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่มาร่วมชมคอนเสิร์ต เกิดมาเป็น FAN MEET ครั้งแรกในรอบ 60 ปี ของแซม ยุรนันท์ กับเรื่องราวตลอด 40 ปี บนเส้นทางบันเทิง ที่นำมาร้อยเรียงเรื่องราวจนเป็นโชว์สุดพิเศษ

พร้อมด้วยแขกรับเชิญที่มาร่วมกันทำบุญ ได้แก่ เหล่าบรรดานางเอกของคุณแซม แอน สิเรียม, บุ๋ม ปนัดดา, แคทรียา อิงลิช, ฮันนี่ ภัสสร, พิธีกรคู่ขวัญ ตั๊ก มยุรา เพื่อนสนิทอย่างคุณ นีโน่ เมทนี, เสรี รุ่งสว่าง, และเติมเต็มความน่ารักกับครอบครัวภมรมนตรีขึ้นมาร่วมร้องเพลงและอวยพรวันเกิด ทำให้ภายในงานบรรยากาศอบอุ่นไปด้วยความรักของเหล่าบรรดาแฟนคลับและผู้ที่รักแซม

Big Event ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เพื่อนำรายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปจัดสร้างอาคารโรงพยาบาลหลังใหม่ถวายวัดไทย ณ ลุมพินี ประเทศเนปาล เพื่อรองรับผู้ป่วยที่มีจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้อาคารโรงพยาบาลหลังเดิมไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอ โดยอาคารเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อรักษาโรคพื้นฐานให้กับคนในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากระบบสาธารณสุขและดูแลคนไทยที่เดินทางมาปฏิบัติธรรม อีกทั้งยังให้การรักษาด้านสุขภาพช่องปากและดวงตาจากหน่วยแพทย์อาสาอีกด้วย

