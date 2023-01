เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) ตอกย้ำผู้นำด้านให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์และจำหน่ายอาหารเสริมเตรียมตั้งครรภ์สำหรับผู้มีบุตรยาก เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ ไนท์ชอท บาย ครูก้อย ตอบโจทย์ผู้มีบุตรยากที่มีปัญหาด้านการนอนไม่หลับ โฟกัสช่องทางขายออนไลน์ทาง Babyandmom.co.th และ bananamomofficial

นายเรืองศักดิ์ ลอยชูศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จำกัด เผยว่า กลุ่มผู้มีบุตรยากในประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยมีแนวโน้มมาจากมาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ภาวะเศรษฐกิจ และความเร่งรีบใช้ในการใช้ชีวิตประจำวัน ภาวะความเครียดและการพักผ่อน รวมถึงการทานอาหารที่ไม่ถูกหลักโภชนาการ ทำให้คู่แต่งงานหลายคู่เผชิญกับปัญหาภาวะมีบุตรยาก โดยพบภาวะมีบุตรยากในฝ่ายหญิงประมาณ 60 – 70 % เช่น อายุมากโดยมีอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่ภาวะเจริญพันธุ์เริ่มร่วงโรย ภาวะไข่ไม่ตก ท่อนำไข่ตัน เนื้องอกมดลูก โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ และพบปัญหามีบุตรยากจากฝ่ายชายประมาณ 30 – 40 % เช่น อสุจิน้อย ปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัว เป็นต้น หรือพบปัญหามีบุตรยากจากทั้ง 2 ฝ่าย 20% และไม่ทราบสาเหตุประมาณ 5 – 10 %

จากสาเหตุดังกล่าวทำให้เกิดคอมมูนิตี้เพจสำหรับผู้มีบุตรยาก babyandmom.co.th เพื่อเผยแพร่ความรู้และหลักการเตรียมตัวก่อนตั้งครรภ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ พร้อมเผยแพร่งานวิจัยเกี่ยวโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์เพื่อนำเสนอเคล็ดลับการบำรุงเตรียมตั้งครรภ์ ทั้งบำรุงไข่ ปรับสมดุลฮอร์โมน มดลูก และบำรุงสเปิร์ม โดย ครูก้อย นัชชา ลอยชูศักดิ์ ครูวิทยาศาสตร์ผู้ที่เคยมีประสบการณ์มีบุตรยากมาก่อน และผ่านกระบวนการรักษาภาวะมีบุตรยากมาแล้วทุกขั้นตอน และประสบความสำเร็จหลังปรับโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ก่อนเข้าสู่กระบวนการทางแพทย์ จึงทราบ Pain Point ของผู้มีบุตรยากเป็นอย่างดี โดยเพจ Babyandmom.co.th มุ่งเน้นให้ความรู้การเตรียมตั้งครรภ์ที่รวมรวบมาจากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับผู้มีบุตรยากและโภชนาการเสริมภาวะเจริญพันธุ์ทั้งในและต่างประเทศ พร้อมให้คำปรึกษาและนำแนะนำวิธีการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่กระบวนการทางการแพทย์เพื่อเพิ่มโอกาสความสำเร็จ และคัดสรรผลิตภัณฑ์บำรุงเตรียมตั้งครรภ์ ทั้งอาหารเสริมและวิตามินบำรุง นายเรืองศักดิ์ กล่าวเสริม

ด้าน “ครูก้อย – นัชชา ลอยชูศักดิ์” ผู้ก่อตั้งเพจ Babyandmom.co.th โค้ชให้ความรู้เตรียมตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพยืนหนึ่งในใจผู้มีบุตรยาก เปิดเผยว่า “ภาวะมีลูกยาก” เกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันของคู่สามีภรรยาก็อาจจะเป็นสาเหตุได้เช่นกัน รวมถึง “ภาวะความเครียด” ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพของการนอน ทำให้มีปัญหา “นอนไม่หลับ” หรือ “หลับไม่สนิท” เนื่องจากความเครียดทำให้เกิดฮอร์โมนอย่าง คอร์ติซอล ขึ้นมา และส่งผลต่อการหลังฮอร์โมนเพศของทั้งทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชาย

จากงานวิจัย Sleep, Circadian Rhythms, and Fertility ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Current Sleep Medicine Report เมื่อปี 2016ศึกษาพบว่าผู้ชายและผู้หญิง มีสมองส่วนที่ควบคุมการหลั่งฮอร์โมน ทำให้เรานอนหลับ หรือตื่น เช่น ฮอร์โมนเมลาโทนิน และคอร์ติซอล เป็นสมองส่วนเดียวกันกับการกระตุ้นหลั่งฮอร์โมนเพศด้วย ดังนั้นฮอร์โมนที่ควบคุมการตกไข่ของผู้หญิงและฮอร์โมนที่ควบคุมการผลิตสเปิร์มของผู้ชายซึ่งสัมพันธ์กับคุณภาพของการนอนหลับ

ส่วนในด้านของผู้ชาย มีงานวิจัยเรื่อง Sleep Can Affect Male Fertility ของ Boston university school of public health เมื่อปี 2016 ศึกษาพบว่าการนอนที่เพียงพอควรนอน7 ถึง 8 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนผู้ชายที่น้อยกว่า 6 ชั่วโมงก็จะส่งผลต่อโอกาสที่จะทำให้คู่ของตนตั้งครรภ์นั้นลดลงถึง 42% ต่อรอบเดือนเลยทีเดียว ครูก้อย – นัชชา กล่าว

“ครูก้อย นัชชา” ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า จากศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับสารสกัดธรรมชาติในรูปแบบกรดอมิโน และวิตามินที่ช่วยในเรื่องการนอนหลับพบว่า กรดอะมิโน PharmaGABA ทำหน้าที่รักษาสมดุลในสมอง ช่วยเพิ่ม Alpha wave ในสมอง ทำให้เกิดความผ่อนคลาย ต่อต้านการรบกวนการนอนหลับที่เกิดจากสภาวะต่างๆ ทำให้นอนหลับลึกได้ดียิ่งขึ้น โดยอ้างอิงรายงานงาน A.Yamatsu et al., 2015 ที่ได้ทำการทดสอบโดยให้ผู้เข้าร่วมรับประทาน GABA 100 มก. ก่อนเข้านอน 30 นาที และทำการวัดคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) แสดงให้เห็นว่าการรับประทานกาบา (GABA) 100 มก. ลดระยะเวลาแฝงของการนอนหลับแบบ Non-REM ลง 5.3 นาที ช่วยทำให้นอนหลับได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายมากขึ้น และมีรายงานการวิจัยจากS. Kim et al., 2019 ศึกษาพบว่า การรับประทานกาบา (GABA) ร่วมกับแอลธีอะนีน (L-Theanine) จะช่วยลดเวลาแฝงในการนอนหลับและเพิ่มระยะเวลาในการนอนหลับ ทำให้ ผ่อนคลาย หลับลึก และหลับสบายขึ้น เมื่อเทียบกับการรับประทานกาบา (GABA) หรือแอลธีอะนีน (L-Theanine) เพียงอย่างเดียว

นอกจากนี้แล้วยังมีรายการวิจัยจาก Akaishi & Colleagues from the University of Tsukuba, Tokyo, Japan พบว่าการรับประทาน “แบล็คเคอร์แรนท์” ที่ให้แอนโธไซยานิน 50 มิลลิกรัมขึ้นไป เป็นระยะเวลาติดต่อกัน สามารถช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้า เนื่องจากใช้สายตานานๆ ได้และยังช่วยให้สายตาทำงานดีขึ้นในที่มืด ช่วยปรับปรุงการไหลเวียนโลหิตส่วนปลาย ปลายมือ-ปลายเท้า เย็น ช่วยลดความหมองคล้ำรอบดวงตา ปกป้องจากความเครียด จากความผิดปกติของการนอนหลับ ทำให้นอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่มมากขึ้น ครูก้อย นัชชา กล่าว

ครูก้อย นัชชา กล่าวด้วยว่า จากการศึกษาพบว่า ผู้ที่ทานอาหารเสริมแมกนีเซียม แมกนีเซียม 250-500 มิลลิกรัมต่อวัน จะช่วยให้นอนหลับสบาย นอนหลับได้ไวกว่าปกติ ซึ่งผู้ที่มีปัญหานอนหลับยากอาจจะเกิดจากการที่ร่างกายขาดแมกนีเซียมช่วยลดการตื่นกลางดึกบ่อยๆ ระดับแมกนีเซียมที่เหมาะสมในร่างกายจะช่วยให้หลับสนิทดียิ่งขึ้นช่วยลดความเครียด เมื่อร่างกายขาดแมกนีเซียม จะส่งผลต่อระดับความตึงเครียด และกังวล ซึ่งจะส่งผลให้ให้เกิดอาการนอนไม่หลับ และส่งผลต่อฮอร์โมนสืบพันธุ์ โดยมีรายงานวิจัยเรื่อง Low intakes of dietary fiber and magnesium are associated with insulin resistance and hyperandrogenism in polycystic ovarian syndrome ที่ตีพิมพ์ในวารสาร Food Science and Nutrition เมื่อปี 2019 ชี้ให้เห็นว่า แมกนีเซียมช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนและระดับน้ำตาลในเลือดให้ปกติ ซึ่งระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงนี้ทำให้ร่างกายอักเสบ และ ส่งผลให้อาการ PCOS แย่ลงเพราะจะไปเพิ่มภาวะดื้ออินซูลิน ส่งผลให้ไข่ไม่ตกเรื้อรังในเพศหญิงและ ทำให้มีฮอร์โมนเพศชายเทสโทสเตอโรนสูงขึ้น



นอกจากนี้ยังศึกษาพบว่า Pomegranate extract จากทับทิม มีสารเมลาโทนิน มีวิตามินซี อุดมไปด้วยโพแทสเซียมและโฟเลต (วิตามิน B9 ) ช่วยควบคุมวงจรการนอนหลับและตื่น และช่วยลดความวิตกกังวล ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการนอนไม่หลับ และในเปลือกทับทิมยังมีกรดเอลลาจิแทนนิน มีส่วนช่วยลดอาการอักเสบได้ดี ซึ่งการทดลองพบว่าสารดังกล่าวสามารถยับยั้งการสร้างไนตริกออกไซด์ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการแข็งตัวของหลอดเลือดต่างๆ ในร่างกายที่ก่อให้เกิดการอักเสบได้ดี ซึ่งการอักเสบในร่างกายส่งผลต่อภาวะมีบุตรยาก โดยมีวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร Reproductive Science เมื่อปี 2011 ศึกษาพบว่า การอักเสบเป็นสาเหตุหนึ่งของโรคทางสูติศาสตร์ (Gyneological disease) ซึ่งการอักเสบ (Inflammation) ส่งผลต่อการตกไข่และการสร้างฮอร์โมนรวมไปถึงเกี่ยวข้องกับภาวะเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ ภาวะถุงน้ำหลายใบในรังไข่ (PCOS) , ภาวะอุ้งเชิงกรานอักเสบ ,ซีสต์รังไข่ หรือ เนื้องอกในโพรงมดลูก ,รังไข่เสื่อม วัยทองก่อนวัย , เซลล์ไข่และเซลล์สเปิร์มที่ด้อยคุณภาพ และ การที่ตัวอ่อนไม่ฝังตัว หรือแท้งในระยะเริ่มต้นอีกด้วย

และจากการศึกษางานวิจัยยังพบว่า องุ่นดำ (Black Grape) มีคุณประโยชน์และสรรพคุณ ทางยาหลายอย่างช่วยเพิ่มฮอร์โมนเมลาโทนิน มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยชะลอวัย และช่วยเพิ่มระดับสารแอนตี้ออกซิแดนท์ในเลือดในสมองของมนุษย์ซึ่งควบคุมวงจรการนอนหลับ-ตื่นและทำให้กระบวนการนอนหลับง่ายขึ้นช่วยในการหลั่งฮอร์โมนเมลาโทนินที่เหมาะสม และ วิตามินบี 6 Pyridoxine hydrochloride (B6) มีบทบาทสำคัญในการเปลี่ยนกรดแอมิโนทริปโตแฟน (Tryptophan) ให้กลายเป็นสารเซโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งเป็นสารสื่อประสาทในสมองที่ช่วยควบคุมอารมณ์และการนอนหลับให้เป็นปกติ โดยมีรายงานจาก American Psychosomatic Society ประเทศสหรัฐอเมริกา ระบุว่า หากได้รับวิตามินบี6 จากอาหารไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดอาการซึมเศร้า หงุดหงิด อารมณ์แปรปรวน นอกจากนี้ วิตามินบี 12 (Vitamin B12) ยังบรรเทาอาการนอนหลับยาก ตื่นบ่อยในช่วงกลางดึกลดการงีบหลับระหว่างวันลดลง ช่วยบำรุงประสาท ทำให้ระบบประสาทแข็งแรงขึ้น ช่วยเพิ่มสมาธิ ความจำ และการทรงตัว ช่วยบรรเทาอาการหงุดหงิด ลดความเครียด ช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตและเพิ่มพลังงานให้แก่ร่างกาย ทำให้ร่างกายสามารถใช้ไขมัน โปรตีน และคาร์โบไฮเดรตได้อย่างเหมาะสม มีส่วนช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง ป้องกันโรคโลหิตจางอีกด้วย

จากการศึกษางานวิจัยดังกล่าวข้างต้น เบบี้แอนด์มัม (ประเทศไทย) จึงได้คัดสรรสารสกัดธรรมชาติในรูปแบบกรดอมิโน และวิตามินที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอน โดยขอแนะนำ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ไนท์ชอท บาย ครูก้อย ที่รวบรวมสรรสารสกัดจาก ฟาร์มากาบา (Pharmagaba), แอล-ธีอะนีน (L-Theanine), แอล-กลูตามีน (L-Glutamine), แมกนิเซียมอมิโนแอซิคคีแลต (Magnesium Amino Acid Chelate), แบล็กคอแรนต์ (Blackcurrant) , สารสกัดจากทับทิม (Pomegranate Extract) , สารสกัดจากองุ่นดำ (Black Grape) รวมถึงวิตามินบี6 และ บี12 ที่ได้รับการรับรองระบบประกันคุณภาพมาตรฐานการผลิต GMP , GHPS และ HACCP สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจาก INTERTEK ผ่านการรับรองกระบวนการผลิตด้วยระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร

ISO22000 รับรองกระบวนการผลิตด้วย ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO14001 เลขที่ อย. ที่ 74-1-07455-5-0917 โดยผู้สนใจสามารถสั่งซื้อ ไนท์ชอท บาย ครูก้อย ได้ในราคากล่องละ1590 บาท 1 กล่องบรรจุ 10 ซอง สามารถสั่งซื้อผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัท ทั้งไลน์แอด: @Babyandmom.co.th และ bananamomofficial นายเรืองศักดิ์ กล่าวทิ้งท้าย