โครงการบ้านเดี่ยวราชพฤกษ์ ถือเป็นทำเลทองที่มองข้ามไม่ได้ สำหรับคนยุคใหม่ที่กำลังมองหาบ้านหลังแรก เพราะรายล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญ และแหล่งอำนวยความสะดวกมากมายไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ใกล้โรงพยาบาล โรงเรียน และมีถนนสายสำคัญเชื่อมต่อหลายเส้นทาง อีกทั้งยังอยู่ใกล้ทางด่วนและสถานีรถไฟฟ้าจึงสามารถเดินทางเข้า-ออกเมืองได้ง่าย วันนี้ SC Asset มาพามาเยี่ยมชมโครงการบ้านเดี่ยวราชพฤกษ์ที่สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ได้อย่างลงตัวที่สุด!

จุดเด่นของโครงการบ้านเดี่ยวทำเลย่านราชพฤกษ์

ย่านราชพฤกษ์เป็นทำเลที่มีโครงการบ้านเดี่ยวให้เลือกมากมายที่สุดอีกย่านหนึ่ง เพราะอุดมไปด้วยสิ่งที่ทุกคนต้องการมารวมกันอยู่ในย่านราชพฤกษ์ดังนี้

เป็นทำเลที่มีบรรยากาศเงียบสงบ

ย่านราชพฤกษ์เป็นทำเลที่มีบรรยากาศเงียบสงบ ไม่ค่อยมีความวุ่นวาย ถึงแม้ว่าจะเป็นทำเลที่อยู่ใกล้กับกรุงเทพฯ แต่กลับให้ความรู้สึกถึงความเป็นส่วนตัวแก่ผู้ที่อยู่อาศัย จึงทำให้โครงการบ้านเดี่ยวราชพฤกษ์เป็นที่นิยมของคนรุ่นใหม่ที่ต้องการพักผ่อนในบรรยากาศที่เงียบสงบเพื่อชาร์จพลังงานให้กับตัวเอง

มีความสะดวกในการเดินทาง

เนื่องจากย่านราชพฤกษ์เป็นทำเลคุณภาพ ที่มีถนนหลายเส้นทางสามารถเดินทางเข้า – ออกเมือง หรือมุ่งหน้าสู่ต่างจังหวัดได้อย่างสะดวกสบาย อาทิเช่นถนนราชพฤกษ์, ถนนกาญจนาภิเษก, ถนนชัยพฤกษ์, ถนนจรัญสนิทวงศ์, ถนนบรมราชชนนี, ถนนสิรินธร, ถนนนครอินทร์ และสามารถเดินทางด้วยทางด่วนพิเศษอย่างทางด่วนศรีสมาน, ทางด่วนศรีรัช, และทางด่วนตลิ่งชัน ได้อย่างสะดวก แต่ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นเพราะยังมีรถไฟฟ้า MRT ผ่านหลายสายจึงไม่ต้องกังวลกับปัญหารถติด

มีการออกแบบมาเป็นพิเศษ

โครงการบ้านเดี่ยวราชพฤกษ์ ได้รับการออกแบบระดับ Exclusive ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งพื้นที่ใช้สอยได้อย่างลงตัวโดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้อยู่อาศัยเป็นหลัก เพื่อให้สามารถใช้งานทุกพื้นที่ของตัวบ้านได้อย่างคุ้มค่า และช่วยตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของตัวคุณได้มากที่สุด

มีสิ่งอำนวยความสะดวกของส่วนกลางที่ครบครัน

โครงการบ้านเดี่ยวราชพฤกษ์นอกจากจะมีพื้นที่ธรรมชาติสีเขียวร่มรื่น เหมาะกับการพักผ่อนแล้วยังมีพื้นที่ส่วนกลางไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้อยู่อาศัยแบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่สำหรับการทำงาน ฟิตเนส สระว่ายน้ำ และพื้นที่สำหรับเด็ก ที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรองรับทุกกิจกรรม เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายที่สุดสำหรับคุณ

รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

บ้านแถวราชพฤกษ์เป็นทำเลทองที่รายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกแบบครบครัน ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าชั้นนำสำหรับการช้อปปิ้ง ใกล้โรงเรียนที่มีชื่อเสียง ใกล้โรงพยาบาลชั้นนำอีกหลากหลายแห่ง และตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯอีกด้วย

บ้านเดี่ยวพร้อมอยู่ที่น่าสนใจในย่านราชพฤกษ์

บางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ สาทร-ราชพฤกษ์ (Bangkok Boulevard Signature Sathorn-Ratchaphruek)

พื้นที่ใช้สอย 656 ตรางเมตร 4 ห้องนอน 5 ห้องน้ำ ดับเบิ้ล ลีฟวิ่งรูม ห้องพักผ่อนชั้นบน สระว่ายส่วนตัว โถงทางเดิน ห้องซักรีด ห้องรับประทานอาหาร ส่วนรับประทานอาหาร ห้องครัวไทย

2 ห้องแม่บ้าน ที่จอดรถแยกส่วนรองรับ 5 คัน

โครงการบางกอก บูเลอวาร์ด ซิกเนเจอร์ สาทร-ราชพฤกษ์ เป็นโครงการบ้านเดี่ยวสุดหรูสไตล์ Luxury Nordic ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Bourton-on-the-Water เมืองที่มีชื่อเสียงด้านสถาปัตยกรรมสวยที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนทำเลต้นราชพฤกษ์ ใกล้สาทร และวงแหวนฝั่งตะวันตก มีพื้นที่กว่า 72-1-46 ไร่ อัดแน่นไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นสวนส่วนกลางขนาดใหญ่กว่า 4 ไร่ สโมสร สระว่ายน้ำ ฟิตเนส โคเวิร์คกิ้งสเปซ สนามเทนนิสที่พร้อมให้บริการ นอกจากนี้โครงการยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยเป็นพิเศษ จึงได้มีการติดตั้งระบบสัญญานกันขโมย กล้อง CCTV ทั่วโครงการ และและมีการรักษาความปลอดภัยที่แน่นหนาแบบ Triple Security System อีกด้วย

นอกจากนี้ยังอยู่ในทำเลที่เดินทางเข้าสู่ตัวเมืองได้ง่ายขึ้น ด้วยทางด่วนพิเศษศรีรัช-วงแหวนรอบนอก หรือสามารถเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สถานีบางหว้า และรถไฟฟ้า MRT สถานีเพชรเกษม 48 อีกทั้งยังอยู่ใกล้แหล่งช้อปปิ้งชั้นนำขนาดใหญ่ ไม่ว่าจะเป็น The Mall บางแค, The Circle ราชพฤกษ์, Seacon Square บางแค, รวมถึงโรงพยาบาลชื่อดังอย่างโรงพยาบาลศิริราช และ โรงพยาบาลพญาไท 3 นั่นเอง

ที่ตั้งโครงการ ถ.บางแวก (จรัญฯ 13) แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scasset.com/th/house/bangkok-boulevard-signature-sathorn-ratchaphruek/

โครงการบ้านเดี่ยวบางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า 2 (Bangkok Boulevard Sathorn-Pinklao 2)

พื้นที่ใช้สอย 375 ตรางเมตร 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ห้องพักผ่อน ส่วนรับประทานอาหาร ส่วนเตรียมอาหาร ครัวไทย 1 ห้องแม่บ้าน 3 ที่จอดรถ

โครงการบ้านเดี่ยวหรู 2 ชั้น บ้านเดี่ยวราชพฤกษ์ที่มีสไตล์บ่งบอกถึงความเป็นคุณด้วยการผสมผสานความ Modern และ Luxury อย่างลงตัวเข้ากับบรรยากาศแห่งการพักผ่อนบนพื้นที่สีเขียวกว่า 2 ไร่ โดดเด่นด้วยการออกแบบให้สโมสรขนาดใหญ่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ และมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆในโครงการอีกมากมาย เช่น สระว่ายน้ำ ฟิตเนสเพื่อออกกำลังกาย ให้ความอุ่นใจด้วยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง กล้องวงจร CCTV ทั่วโครงการ และระบบผ่านเข้า-ออกอัตโนมัติ บนทำเลใจกลางราชพฤกษ์ ห่างจากทางด่วนศรีรัช-วงแหวนรอบนอก เพียง 10 นาที อีกทั้งอยู่ยังใกล้กับรถไฟฟ้าสายสีแดงอ่อน (สถานีบางบำหรุ) และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (สถานีสิรินธร) อีกด้วย

ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น เพราะโครงการบางกอก บูเลอวาร์ด สาทร-ปิ่นเกล้า 2 ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพใจกลางราชพฤกษ์ ที่รายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวก และสถานที่สำคัญๆ เช่นห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่าง The Circle ราชพฤกษ์, The Walk ราชพฤกษ์, The Crystal ราชพฤกษ์, Home Pro ราชพฤกษ์ หรือโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า (เพชรเกษม), โรงพยาบาล บางกรวย, โรงพยาบาล เจ้าพระยา และโรงพยาบาลศิริราช

ที่ตั้งโครงการ ซ.บางกรวย-จงถนอม ถ.ราชพฤกษ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scasset.com/th/house/bangkok-boulevard-sathorn-pinklao-2/

โครงการบ้านเดี่ยววี คอมพาวด์ ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า (V compound Ratchaphruek-Pinklao)

พื้นที่ใช้สอย 169 ตรางเมตร 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ส่วนพักผ่อน ห้องครัวไทย 2 ที่จอดรถ

โครงการบ้านเดี่ยววี คอมพาวด์ ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า เป็นโครงการบ้านราชพฤกษ์ที่พร้อมจะมอบสังคมคุณภาพ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของทุกคนในครอบครัวบนทำเลใจกลางราชพฤกษ์ ภายใต้แนวคิด Organic Living และช่วยให้ผู้อยู่อาศัยได้สัมผัสกับการพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติสีเขียว สูดอากาศที่บริสุทธิ์ได้เต็มปอดถึงแม้จะอยู่ใจกลางเมืองที่วุ่นวายก็ตาม และโครงการบ้านเดี่ยววี คอมพาวด์ ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า ยังให้คุณสามารถทำกิจกรรมกับครอบครัวภายใต้สิ่งอำความสะดวกที่ครบครันจากส่วนกลางทั้ง สโมสร สระว่ายน้ำส่วนกลาง ฟิตเนส พื้นที่เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก ภายใต้ระบบรักษาความปลอดภัยถึง 3 ระดับ ทั้งระบบผ่านเข้า-ออกอัตโนมัติ กล้องวงจรปิดทั่วโครงการ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง

นอกจากนี้โครงการบ้านเดี่ยววี คอมพาวด์ ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า ยังมีการเชื่อมต่อเมืองด้วยถนนศักยภาพ 4 เส้นทาง และทางพิเศษศรีรัช – ราชพฤกษ์ หรือเดินทางได้ง่ายด้วย รถไฟฟ้าสายสีม่วง (สถานีแยกติวานนท์), รถไฟฟ้าสายสีเขียว (สถานีบางหว้า) และ รายล้อมไปด้วยห้างสรรพสินค้าชั้นนำอย่างโฮมโปรราชพฤกษ์, เดอะวอล์ค ราชพฤกษ์, เดอะคริสตัลราชพฤกษ์, โฮมเวิร์คราชพฤกษ์, เดอะเซอร์เคิล ราชพฤกษ์ ยังไม่หมดเพียงเท่านั้น!! เพราะยังมีทำเลที่อยู่ใกล้กับโรงพยาบาลชั้นนำที่มีชื่อเสียงและโรงเรียนดังหลายแห่ง เช่น โรงเรียนอนุบาลเด่นหล้าพระราม 5, โรงเรียนนานาชาติดราก้อน, โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เป็นต้น

ที่ตั้งโครงการ ซ.สวนผัก 32 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

สอบถามเพิ่มเติมโทร : 02-080-5649 หรือ Line: @vcrp

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scasset.com/th/house/v-compound-ratchaphruek-pinklao/

โครงการบ้านเดี่ยวแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้า (Grand Bangkok Boulevard Ratchaphruek – Pinklao)

พื้นที่ใช้สอย 604 ตรางเมตร 5 ห้องนอน 6 ห้องน้ำ 2 ห้องพักผ่อน 1 ห้องพักผ่อนขนาดใหญ่ 1 ห้องซักรีด ห้องรับประทานอาหาร 1 ห้องครัวไทย 2 ห้องแม่บ้าน 5 ที่จอดรถ

โครงการบ้านเดี่ยวสไตล์คฤหาสน์หรู ซีรีย์ใหม่ บ้านเดี่ยวราชพฤกษ์ที่มีการนำเอาความสำคัญในประวัติศาสตร์ศิลปะตะวันตกจากพระราชวัง มาออกแบบได้อย่างลงตัวในรูปแบบคฤหาสน์หรูใจกลาง “ราชพฤกษ์” ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก LINDERHOLF PALACE AND PARK ประเทศเยอรมนี บนพื้นที่ขนาด 37 – 3 – 69.5 ไร่ ให้บรรยากาศที่สุดแสนจะสบาย ไม่รู้สึกอึดอัดเพราะมีจำนวนเพียง 63 ยูนิตเท่านั้น! นอกจากความหรูหราของตัวบ้านแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกสุดพิเศษจากส่วนกลางของโครงการ อาทิเช่น สโมสรขนาดใหญ่ สระว่ายน้ำที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ ฟิตเนส สวนส่วนกลางที่ร่มรื่นเหมาะสำหรับการพักผ่อนหรือทำกิจกรรมครอบครัว ภายใต้การรักษาความปลอดภัยถึง 3 ระดับ ด้วย Double Security Gate, กล้อง CCTV และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

ซึ่งโครงการบ้านเดี่ยวแกรนด์ บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ์ – ปิ่นเกล้าเป็นโครงการบ้านที่มีทำเลคุณภาพ ได้เปรียบในเรื่องของการเดินทางด้วยถนนเส้นหลัก 5 สาย ใกล้ทางด่วนศรีรัช ด่านตลิ่งชัน ไปทางพุทธมณฑล – สาย 1 และใกล้กับ MRT (สถานีแยกไฟฉาย) , BTS (สถานีบางหว้า) ทำให้สามารถเข้าออกตัวเมืองได้โดยไม่ต้องกลัวปัญหาเรื่องของรถติด

ที่ตั้งโครงการ ถนน บางเชือกหนัง แขวง บางเชื่อกหนัง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.scasset.com/th/house/grand-bangkok-boulevard-ratchaphruek-pinklao/

สรุป

โครงการบ้านเดี่ยวในย่านราชพฤกษ์ที่ SC Asset ได้รวบรวมมาให้ถือเป็นโครงการบ้านที่มีครบทุกฟังก์ชัน สามารถตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของทุกคนในครอบครัวได้ครบทุกช่วงอายุ และเป็นแหล่งศูนย์รวมของทุกความสะดวกสบาย ไม่ว่าจะเป็นศูนย์รวมการ Shopping ใกล้สถานศึกษาที่มีชื่อเสียง โรงพยาบาลชั้นนำ แถมยังเดินทางได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วยรถไฟฟ้า BTS และ MRT นอกจากนี้ยังมีระบบ Security System แบบ Exclusive ที่จะช่วยให้ผู้ที่อยู่อาศัยได้รับความปลอดภัยสูงที่สุด ดูรายละเอียดโครงการบ้านเดี่ยวอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.scasset.com/th/house/