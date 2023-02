บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM ผู้ให้บริการทางพิเศษและรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วง ร่วมกับเครือข่ายสมาคมสีน้ำโลก IWS ประเทศไทย (International Watercolor Society) เปิดรับสมัครเรียนฟรี! กิจกรรม “Art Activities” ภายใต้โครงการ “Metro Art สถานีพหลโยธิน” ตลอดเดือนมีนาคม กับ Workshop ”ศิลปะตัดกระดาษ“ เปิดโอกาสให้กับนักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่สนใจ ชื่นชอบ ในงานศิลปะมาสร้างสรรค์ผลงาน และฝึกสมาธิอันแน่วแน่ ในการตัดกระดาษตามจิตนาการของผู้ประดิษฐ์ มา Workshop สร้างสรรค์ผลงานศิลป์กันแบบฟรีๆ ไม่มีค่าใช้จ่าย ทุกวันพุธตลอดเดือนมีนาคม พร้อมด้วยวิทยากรที่รอบรู้ในเรื่องศิลปะการตัดกระดาษมาให้ความรู้และแนะนำเทคนิคต่างๆ มากมาย ณ ห้อง Art Learning Centre ที่ Metro Mall ชั้นร้านค้า รถไฟฟ้า MRT สถานีพหลโยธิน โดยเปิดรับสมัครวันที่ 15 กุมภาพันธ์เป็นต้นไปจนกว่าจะเต็มจำนวน (รับจำนวนจำกัด) สามารถลงทะเบียนผ่าน QR Code ได้ที่ Facebook : BEM Expressway and Metro ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์บริการข้อมูล โทร. 0 2624 5200 หรือติดตามทางช่องทางต่างๆ ได้ที่เฟซบุ๊ก BEM Expressway and Metro / ทวิตเตอร์ BEM Expressway and Metro / อินสตาแกรม: mrt_bangkok และ โมบายแอปพลิเคชัน Bangkok MRT